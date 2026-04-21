Disney anuncia aumentos y la entrada diaria a sus parques de Orlando costará USD 219 por persona en 2027

La entrada de un día a Walt Disney World costará hasta USD 219 en el feriado del Día del Presidente de 2027, marcando un récord de precios en parques temáticos (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)

La entrada de un solo día en Walt Disney World alcanzará hasta USD 219 por persona durante el fin de semana del Día del Presidente en 2027, marcando un nuevo récord para los parques temáticos de Orlando.

La política de precios, confirmada por The Walt Disney Company, responde a la creciente demanda estacional y anticipa que en Acción de Gracias y Navidad de 2027 estos valores podrían superarse, aunque los montos exactos aún no han sido comunicados.

En 2027, los boletos diarios reflejarán un aumento respecto al máximo registrado en 2026, cuando el precio llegó a USD 209 por visitante.

Las tarifas más altas se concentran en fechas de alta ocupación, en especial en Magic Kingdom, el parque con mayor demanda dentro del complejo. En contraste, Animal Kingdom es la alternativa más económica, seguido por Epcot y Hollywood Studios.

El sistema de tarifas dinámicas instaurado en Orlando tiene su correlato en la costa oeste de Estados Unidos, donde la entrada de un día a Disneyland cuesta actualmente USD 224, según la última actualización de precios de la compañía. Aunque los valores para 2027 en California aún no se han publicado, la expectativa en comunidades digitales es que los precios superarán los máximos observados en Florida.

La estructura de precios en los parques de Disney sigue una lógica de ajustes periódicos. En octubre de 2025, la compañía realizó una revisión que afectó tanto a los boletos individuales como a los pases anuales.

El pase anual más alto Inspire Key aumentó USD 150, fijándose en USD 1.899, mientras que Believe Key subió USD 100 y quedó en USD 1.474. Estos incrementos consolidan la tendencia de precios al alza en todos los tipos de acceso.

La política de descuentos busca mitigar la estacionalidad y mantener la afluencia en los meses de menor demanda. Según la información oficial de la compañía, durante el verano se ofrecen rebajas del 30% en habitaciones de hotel, comidas gratuitas para niños y tarifas especiales en paquetes de cuatro días. Sin embargo, estos beneficios suelen estar acompañados de una reducción en otras ventajas, en particular en el acceso prioritario a las atracciones.

La sustitución del tradicional Fastpass —que antes estaba incluido sin costo para los huéspedes de hoteles Disney— por el sistema Lightning Lanes constituye uno de los cambios más destacados en la experiencia del visitante. Este nuevo formato requiere un pago adicional y permite saltar la fila convencional para ciertas atracciones.

El producto más avanzado del sistema, Premier Pass, tiene un precio aproximado de USD 500 por persona y brinda el acceso más ágil a las principales atracciones.

En Disneyland, los huéspedes de los hoteles principales —Disneyland Hotel, Grand Californian Hotel & Spa y Pixar Place Hotel— disponían de acceso anticipado de 30 minutos a las Lightning Lane, lo que representaba un incentivo para elegir estas instalaciones. Actualmente, esta política cambió: ahora solo se otorga una entrada gratuita a una Lightning Lane Multi Pass por alojamiento.

En 2024, la compañía informó a través de un estudio de Tourism Economics, consultora internacional de datos turísticos y filial de Oxford Economics, que el impacto económico anual combinado alcanzó USD 66.900 millones en Estados Unidos. Solo en Florida, el complejo de Orlando generó más de 263.000 empleos en el estado y un movimiento económico de USD 40.300 millones.

En California, el impacto de Disneyland Resort fue de USD 16.100 millones y respaldó más de 102.000 empleos. Además, la empresa anunció una inversión de USD 30.000 millones en sus parques estadounidenses entre 2025 y 2033, destinada a nuevas áreas temáticas y renovaciones estructurales.

Según la Themed Entertainment Association, referente de la industria de parques, Magic Kingdom y Disneyland se mantienen como los parques más visitados del mundo, con cifras que han superado los 17 millones de visitantes anuales en el caso de Florida.

Estrategias de Disney y reacción de los visitantes

La política de precios dinámicos en Disney World se replica en Disneyland, donde la entrada de un día cuesta actualmente USD 224 y se prevén aumentos para 2027 (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

La evolución de las tarifas y los servicios en los parques de Disney responde a una doble estrategia: maximizar ingresos en los períodos de mayor demanda y sostener la competitividad frente a otras opciones de entretenimiento durante temporadas bajas.

La compañía sostiene que estos ajustes financian nuevas atracciones y mejoras en la infraestructura, aunque algunos clientes perciben una reducción de beneficios respecto a años anteriores.

Los descuentos y las nuevas modalidades de acceso han generado opiniones divididas entre aficionados y visitantes frecuentes. En plataformas como Reddit, se destacan posturas que optan por posponer visitas para 2026, argumento centrado en el encarecimiento de entradas y las remodelaciones en curso que afectan la experiencia.

Los cierres y transformaciones de espacios emblemáticos, como el restaurante Restaurantosaurus —principal punto gastronómico de la extinta DinoLand USA en Animal Kingdom—, también han intensificado las críticas.

Un usuario resumió el malestar del grupo al señalar que la eliminación de DinoLand es “el mayor error que Disney ha cometido últimamente en sus parques temáticos”, en referencia a la pérdida de una zona apreciada por familias con niños pequeños y entusiastas de la paleontología.

La comunidad de visitantes más activa en redes sociales continúa observando los cambios de la compañía, considerando factores como accesibilidad y equidad en el acceso a los servicios más solicitados.

A medida que avanzan los planes de expansión y ajuste de precios, el principal desafío será mantener el equilibrio entre rentabilidad y la fidelidad de quienes consideran los parques una tradición familiar.

Animal Kingdom abrirá Tropical Americas tras la clausura de DinoLand USA

La inauguración de Tropical Americas en Animal Kingdom en 2027 reemplazará a DinoLand USA con atracciones de Encanto e Indiana Jones, generando debate entre los visitantes (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

La compañía ha confirmado que en 2027 Animal Kingdom inaugurará el área Tropical Americas, que contará con una atracción inspirada en Encanto y una experiencia basada en Indiana Jones. El desarrollo de esta nueva zona se produce tras la clausura definitiva de DinoLand USA, una medida que ha generado debate entre los visitantes habituales.

En foros como Reddit, algunos usuarios han expresado su descontento, calificando la eliminación de DinoLand como “el mayor error que Disney ha cometido últimamente” debido a la percepción de que esa área representaba una propuesta única dentro del parque para familias y aficionados a la temática de dinosaurios.

La apertura de Tropical Americas responde a la necesidad de renovar la oferta de entretenimiento y atraer nuevos públicos, reforzando la tendencia de la compañía de asociar las áreas temáticas con franquicias cinematográficas de éxito. Analistas del sector señalan que esta estrategia busca consolidar a las familias como público principal y, a la vez, explicar los incrementos en los costos de entrada.

La transformación de áreas temáticas, la incorporación de sistemas de pago para el acceso rápido y la segmentación de beneficios según el tipo de alojamiento están redefiniendo la experiencia en los parques de la compañía.

Estas medidas han sido pensadas para mejorar la rentabilidad y la satisfacción del visitante en temporadas altas, pero al mismo tiempo han suscitado debates sobre accesibilidad y equidad en los servicios.