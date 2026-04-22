La innovación más relevante llegó con la adopción de ProMotion a 120 Hz en el iPhone 17. REUTERS/Bhawika Chhabra/

Apple sacrificaría la calidad en los componentes del iPhone 18 para bajar su precio. Los rumores apuntan a que el próximo modelo base de la compañía no solo retrasará su lanzamiento respecto a los iPhone 18 Pro y al primer iPhone plegable, sino que también llegaría al mercado con ajustes en la fabricación y los materiales, todo con el objetivo de reducir costes en un contexto de fuerte presión sobre la cadena de suministro y los precios de componentes.

Cambios en la estrategia de lanzamiento del iPhone 18: retraso y diferenciación

La hoja de ruta para el iPhone 18 marca una ruptura con la tradición. Según las filtraciones, Apple prepara un calendario en el que los modelos Pro, Pro Max y el esperado iPhone plegable ocuparán el foco de septiembre de 2026, mientras que el iPhone 18 estándar y el iPhone Air 2 quedarán relegados al 2027.

Esta decisión responde, en parte, a la necesidad de repartir la demanda sobre los proveedores durante el año, dada la escasez de componentes causada por la alta competencia en el sector de la inteligencia artificial, los problemas en las materias primas y las tensiones geopolíticas internacionales.

La hoja de ruta para el iPhone 18 marca una ruptura con la tradición. REUTERS/Brendan McDermid

El filtrador ‘Fixed Focus Digital’ señala que el iPhone 18 experimentará “ciertos recortes en el proceso de fabricación”, acercándolo en materiales y componentes al rumoreado iPhone 18e. El objetivo sería ofrecer un modelo más asequible, aunque a costa de sacrificar algunas de las mejoras que se esperaban en la nueva generación.

Recortes en componentes: interrogantes sobre la RAM, el chip y la pantalla

Los detalles sobre los ajustes concretos siguen siendo difusos. Se había dado por hecho que el iPhone 18 estándar estrenaría el chip A20 fabricado en 2 nanómetros, lo que supondría mejoras en eficiencia y rendimiento, y que la memoria RAM subiría de 8 a 12 GB, siguiendo la tendencia marcada por la competencia.

Sin embargo, si los recortes afectan a estos componentes clave, surgen dudas sobre si finalmente se mantendrán ambas mejoras o si, por el contrario, Apple optará por limitar la RAM a 8 GB o por conservar el chip del modelo anterior.

Apple sacrificaría la calidad en los componentes del iPhone 18 para bajar su precio. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / REUTERS/Priyanshu Singh)

En cuanto a la pantalla, la innovación más relevante llegó con la generación anterior, con la adopción de ProMotion a 120 Hz en el iPhone 17. Si el iPhone 18 no presenta avances notables en este aspecto, ni en la cámara ni en la Dynamic Island, el modelo base se diferenciaría poco del “iPhone 18e”, lo que podría diluir el atractivo de esta versión.

El calendario escalonado de Apple y los posibles recortes en el iPhone 18 reflejan la presión actual sobre la industria tecnológica: la demanda de componentes de alto rendimiento, la volatilidad de los precios de las materias primas y los desafíos logísticos derivados de la situación internacional.

El posible lanzamiento del primer iPhone plegable en septiembre promete acaparar la atención en 2026, relegando al modelo estándar a un segundo plano y dejando en el aire cuál será finalmente la apuesta de Apple en la gama media para el año siguiente.

El iPhone 14, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max en la tienda de Apple en la Quinta Avenida de Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

Apple dejaría atrás el negro

La ausencia de la versión en color negro para el iPhone 17 Pro generó sorpresa entre los seguidores de Apple, especialmente considerando que, según estudios de mercado, este tono había sido el más popular en generaciones anteriores. En su lugar, la compañía apostó por un vibrante color naranja, que rápidamente se convirtió en un rasgo distintivo y fue adoptado por otras marcas.

Tras el lanzamiento, la estrategia cromática resultó un éxito: Apple reportó ingresos superiores a los 85.000 millones de dólares por ventas de iPhone en el primer trimestre. Este resultado llevó a la empresa a reconsiderar su enfoque en la selección de colores para futuras generaciones.

De acuerdo con el filtrador Instant Digital, para el iPhone 18 Pro no está previsto el regreso del negro clásico, consolidando la idea de que Apple considera superada la necesidad de mantener ese color en sus modelos insignia.

Para la nueva serie, los rumores señalan la llegada de prototipos en rojo intenso, marrón café y púrpura, mientras que el naranja, protagonista anterior, quedaría fuera. Todo apunta a que el rojo se perfila como el nuevo color especial en la próxima gama de iPhone.