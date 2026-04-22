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Glen Powell afirmó quiere probarse el traje de Fox McCloud y los fans de Super Mario ya sueñan con la película

El actor confesó en la revista People que su mayor sueño sería interpretar al líder de Star Fox en la adaptación cinematográfica, generando entusiasmo entre fanáticos y profesionales de la industria

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Super Mario Galaxy La Película - Tráiler Oficial -

La industria del entretenimiento recibió con sorpresa el interés de Glen Powell por sumarse al elenco de la eventual adaptación cinematográfica de Super Mario Galaxy: el actor manifestó en declaraciones a la revista People que su mayor aspiración sería interpretar a Fox McCloud, el emblemático líder del escuadrón Star Fox, lo que generó una ola de expectativas entre los aficionados y los profesionales del sector.

El atractivo de Fox McCloud para la gran pantalla

Powell explicó en People que Fox McCloud constituye uno de los personajes más relevantes del universo Nintendo y que asumir ese rol representaría una oportunidad única para explorar los matices de un héroe que ha marcado a varias generaciones de jugadores.

El actor detalló que su afinidad por la franquicia Star Fox y el potencial narrativo del personaje lo motivan a buscar este desafío, convencido de que puede aportar una visión renovada al clásico de la compañía japonesa.

Fox McCloud aterriza en ‘The Super Mario Galaxy Movie’
El actor considera que Fox McCloud representa uno de los personajes más emblemáticos y complejos del universo Nintendo (Nintendo)

El propio Glen Powell relató que la personalidad de Fox McCloud, forjada en las distintas entregas del videojuego, lo convierte en una figura ideal para trasladar al cine con profundidad y autenticidad.

Según el actor, la complejidad emocional y el liderazgo del personaje abren la puerta para una interpretación rica en matices, capaz de conectar tanto con nostálgicos como con nuevas audiencias.

Adaptaciones de videojuegos: una tendencia en auge en Hollywood

Fox McCloud es conocido como el comandante de Star Fox, un escuadrón de pilotos espaciales que debutó en 1993 en la consola Super Nintendo.

Powell destaca la influencia de Star Fox y la relevancia generacional de su protagonista para atraer tanto a nuevas audiencias como fanáticos nostálgicos (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)
Powell destaca la influencia de Star Fox y la relevancia generacional de su protagonista para atraer tanto a nuevas audiencias como fanáticos nostálgicos (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

El personaje ha protagonizado numerosas entregas y spin-offs, consolidándose como uno de los emblemas de Nintendo junto a Mario y Zelda. Powell subrayó ante People que este legado representa un reto actoral y una oportunidad para explorar temas universales como la lealtad, el coraje y la búsqueda de identidad.

El interés de Glen Powell por participar en la adaptación de Super Mario Galaxy se inscribe en una tendencia creciente: la convergencia entre el cine y las franquicias de videojuegos.

En los últimos años, los principales estudios de Hollywood han intensificado su colaboración con compañías como Nintendo, impulsados por el éxito comercial y de crítica de producciones recientes centradas en personajes icónicos.

Los desafíos de trasladar personajes emblemáticos al cine

La industria del cine refuerza su apuesta por adaptar videojuegos, impulsada por el éxito comercial y cultural de franquicias de Nintendo como Super Mario Bros REUTERS/Mike Blake
La industria del cine refuerza su apuesta por adaptar videojuegos, impulsada por el éxito comercial y cultural de franquicias de Nintendo como Super Mario Bros REUTERS/Mike Blake

La posible incorporación de Powell a un proyecto vinculado a Nintendo reforzaría la apuesta de la industria por relatos basados en propiedades intelectuales con gran arraigo cultural. Según la revista Variety, las adaptaciones de videojuegos recaudaron en 2023 más de USD 2.400 millones a nivel global, un récord que ha consolidado la apuesta de los estudios por este tipo de contenidos.

Powell destacó que, para lograr una adaptación cinematográfica exitosa de Fox McCloud, es esencial respetar la esencia del personaje y su universo, evitando simplificaciones que puedan alienar a los seguidores de la saga. El actor considera fundamental contar con guionistas y creativos que comprendan la historia original y sean capaces de expandirla sin perder autenticidad.

La expectativa en torno al futuro de Nintendo en el cine

El respaldo de la comunidad gamer y la colaboración con Nintendo se perfilan como factores cruciales para el éxito de futuras películas basadas en videojuegos (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)
El respaldo de la comunidad gamer y la colaboración con Nintendo se perfilan como factores cruciales para el éxito de futuras películas basadas en videojuegos (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

En este sentido, el respaldo de los fanáticos se vuelve clave. El propio Powell indicó que mantenerse atento a las expectativas de la comunidad gamer y trabajar en colaboración con Nintendo podría marcar la diferencia en el resultado final.

La productora Illumination, responsable de la última película de Super Mario Bros., ha sido reconocida por su capacidad para equilibrar fidelidad y creatividad, un modelo que podría replicarse en futuras adaptaciones.

El interés de Glen Powell por interpretar a Fox McCloud llega en un momento de auge para las adaptaciones de franquicias de videojuegos. El éxito de Super Mario Bros. La Película en 2023, que superó los USD 1.300 millones en taquilla según la revista Forbes, ha abierto la puerta a nuevos proyectos centrados en personajes clásicos de Nintendo.

Powell y el compromiso con los fanáticos de Nintendo

Glen Powell estudia la evolución de Fox McCloud y se involucra activamente con los seguidores para dar autenticidad a una posible interpretación en la gran pantalla REUTERS/Mario Anzuoni
Glen Powell estudia la evolución de Fox McCloud y se involucra activamente con los seguidores para dar autenticidad a una posible interpretación en la gran pantalla REUTERS/Mario Anzuoni

La posibilidad de ver a Fox McCloud en la pantalla grande, encarnado por un actor con la proyección de Powell, representa un paso más en la expansión del universo Nintendo fuera del ámbito interactivo. La compañía japonesa, fundada en 1889 y líder mundial en entretenimiento digital, busca consolidar su presencia en el cine, explorando alianzas con directores, guionistas y actores reconocidos de Hollywood.

Para Glen Powell, el proceso de preparación para un posible papel como Fox McCloud implica un compromiso continuo con la comunidad de seguidores.

El actor comentó que estudia la evolución del personaje y se mantiene atento a las opiniones de los fans en redes sociales y foros especializados, convencido de que la colaboración entre la industria del cine y los aficionados puede elevar el nivel de las futuras adaptaciones.

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