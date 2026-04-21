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Pakistán agradeció a Trump la extensión del alto el fuego y expresó su esperanza de “un acuerdo de paz” entre Estados Unidos e Irán

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, celebró el anuncio del estadounidense “para que los esfuerzos diplomáticos en curso puedan seguir su curso”

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El presidente estadounidense Donald Trump observa al primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif. REUTERS/Evelyn Hockstein
El presidente estadounidense Donald Trump observa al primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif. REUTERS/Evelyn Hockstein

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó este martes su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por extender el alto el fuego con Irán, una medida que permite que los esfuerzos diplomáticos continúen.

Sharif manifestó públicamente su gratitud en un mensaje en su cuenta oficial de X, donde también incluyó al jefe del Ejército paquistaní, el mariscal Syed Asim Munir, como parte de la solicitud realizada a la Casa Blanca para prorrogar la tregua.

Según Sharif, la decisión de Trump fue tomada a petición expresa de Pakistán, que actúa como mediador en el conflicto. El mandatario paquistaní destacó la buena relación mantenida con el presidente estadounidense desde la intervención de Washington en el conflicto entre Pakistán y la India el año anterior.

“Con la confianza y la fe depositadas en ella, Pakistán continuará sus esfuerzos sinceros por un arreglo negociado del conflicto”, afirmó el primer ministro, subrayando el compromiso de su gobierno en la búsqueda de una solución pacífica.

Horas antes del vencimiento de la tregua, Trump anunció una prórroga del alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta y concluyan las negociaciones en curso, sin importar su resultado. El presidente estadounidense argumentó que el gobierno iraní se encuentra “gravemente dividido” tras los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel, que causaron la muerte de altos líderes, incluido el ayatolá Ali Jamenei.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se reúne con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en el marco de las conversaciones de paz que se esperaban entre delegaciones de Estados Unidos e Irán, en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026. Oficina del Presidente del Parlamento iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/vía REUTERS
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se reúne con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en el marco de las conversaciones de paz que se esperaban entre delegaciones de Estados Unidos e Irán, en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026. Oficina del Presidente del Parlamento iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/vía REUTERS

Trump, quien lanzó la ofensiva militar junto con Israel el 28 de febrero, confirmó que la suspensión de ataques responde a la mediación paquistaní. Además, mantuvo el bloqueo naval sobre los puertos y costas iraníes, acción que las autoridades de Teherán consideran un acto de guerra.

Sharif expresó su esperanza de que ambas partes sigan respetando el alto el fuego y logren “concluir un acuerdo de paz integral durante la segunda ronda de conversaciones” prevista en Islamabad.

La primera ronda, celebrada el 11 y 12 de abril en la capital pakistaní, fue liderada por el vicepresidente estadounidense JD Vance y constituyó el contacto de mayor nivel entre ambos países desde 1979. Sin embargo, estas conversaciones finalizaron sin acuerdo, mientras que la realización de una segunda ronda aún no está confirmada debido a las divergencias entre Washington y Teherán.

En el contexto de estos esfuerzos, el primer ministro de Pakistán reiteró el compromiso de su país para facilitar un arreglo negociado, confiando en que el proceso diplomático permita alcanzar una solución duradera. Por el momento, la continuidad del alto el fuego y la posibilidad de un acuerdo dependen del desarrollo de las negociaciones y de la disposición de las partes a mantener el diálogo abierto.

(Con información de EFE y Reuters)

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