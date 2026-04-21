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Rusia utiliza la inteligencia artificial para intensificar sus ciberataques contra infraestructuras en Europa

Un informe de la inteligencia de Países Bajos advierte que la automatización le permite a Moscú ejecutar ofensivas más rápidas contra múltiples objetivos

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Tres individuos operan computadoras con mensajes como "Fake News" y "Disinformation". Al fondo, la bandera de Rusia y un retrato de Vladimir Putin.
Rusia utiliza la inteligencia artificial para intensificar sus ciberataques contra infraestructuras en Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia militar de Países Bajos alertó este martes que Rusia está desplegando sistemas de inteligencia artificial para potenciar y acelerar sus operaciones de ciberataque contra Europa.

De acuerdo con el informe anual del Servicio de Inteligencia y Seguridad neerlandés citado por Politico, “los actores rusos pueden ejecutar sus ciberataques a un ritmo elevado, en parte porque logran automatizar parcialmente sus ofensivas, incluso utilizando inteligencia artificial”.

El informe advierte que la automatización mediante IA permite a los atacantes rusos multiplicar la velocidad y el alcance de sus operaciones, comprimiendo tareas que antes requerían horas de trabajo manual en solo segundos y facilitando ataques simultáneos contra múltiples objetivos.

La inteligencia artificial les permite atacar más rápido y a mayor escala que los métodos tradicionales”, subraya el reporte difundido por el citado medio.

El crecimiento de las capacidades rusas también coincide con el desarrollo de potentes modelos de inteligencia artificial como Mythos, la herramienta creada por Anthropic que, según expertos, podría superar la capacidad humana para detectar y explotar vulnerabilidades de software.

Imagen de archivo del logo de Anthropic utilizada para representar el desarrollo de tecnologías de IA (REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)
Imagen de archivo del logo de Anthropic utilizada para representar el desarrollo de tecnologías de IA (REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

Aunque actualmente su acceso es restringido, el temor entre los especialistas es que, una vez liberada, brinde a actores maliciosos una capacidad inédita para penetrar infraestructuras críticas europeas.

Además de automatizar ataques, la IA está siendo utilizada para perfeccionar métodos de ingeniería social. Las plataformas generativas permiten crear correos de phishing altamente convincentes, imitar voces y producir videos falsos capaces de eludir los controles de seguridad diseñados para detectar fraudes mediante la intuición humana.

La IA generativa posibilita correos electrónicos de suplantación, clonación de voces y videos falsos que pueden superar las barreras de seguridad habituales”, resume el análisis presentado por Politico.

No obstante, la carrera tecnológica no es unilateral. Los equipos de ciberseguridad en Europa también recurren a inteligencia artificial para monitorear redes, identificar comportamientos extraños y responder a incidentes con mayor rapidez que cualquier especialista humano.

Ilustración de ciberseguridad con usuario haciendo clic en anuncio de laptop; en segundo plano, código malicioso, hackers, alertas y transferencias bancarias interceptadas.
Ilustración sobre ciberseguridad que representa un intento de fraude digital con intervención de hackers (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unión Europea sanciona a organizaciones prorrusas por campañas de desinformación

En paralelo a la inquietud por los ciberataques automatizados, la Unión Europea tomó este martes nuevas medidas para combatir las operaciones de influencia y manipulación informativa impulsadas por el Kremlin. El bloque sancionó a dos organizaciones acusadas de difundir desinformación y apoyar estrategias híbridas contra Europa y Ucrania.

Las sanciones alcanzan a Euromore, una plataforma que, según autoridades comunitarias, actúa como canal informal dentro de la red de información del Kremlin y amplifica narrativas que desafían la legitimidad de las instituciones europeas y justifican la guerra en Ucrania.

Aunque muchos de sus contenidos originales han desaparecido, el dominio sigue activo y ahora redirige a otro sitio que reproduce material de medios estatales rusos como RT y Sputnik.

También figura entre los sancionados Pravfond, una fundación financiada por Moscú que produce y distribuye materiales que refuerzan los mensajes de Rusia, incluyendo acusaciones sobre la supuesta “nazificación” de Ucrania y denuncias de persecución a comunidades rusoparlantes.

Un usuario con sudadera con capucha mira atentamente un monitor de computadora en la oscuridad. La pantalla muestra una alerta de seguridad roja sobre un archivo sospechoso.
Ilustración de riesgos digitales asociados a descargas en línea, con advertencias de software potencialmente peligroso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades europeas sostienen que Pravfond canaliza además apoyo financiero a redes de influencia alineadas con el Kremlin.

Como parte de las sanciones, la Unión Europea ordenó la congelación de activos de ambas entidades dentro del territorio comunitario y prohibió a ciudadanos y empresas europeas cualquier tipo de colaboración económica con ellas.

Estos pasos se inscriben en una estrategia más amplia para contrarrestar las campañas de manipulación y las operaciones híbridas rusas, que se han intensificado desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania.

Desde el inicio del conflicto, el bloque europeo ha sancionado a decenas de personas y entidades vinculadas a la guerra híbrida y la desinformación impulsadas por Moscú. Las autoridades europeas insisten en que la defensa frente al uso de inteligencia artificial y la manipulación informativa será uno de los desafíos centrales para la seguridad y la estabilidad en los próximos años.

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