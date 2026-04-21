Cuándo expira el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Washington mantiene su postura firme e insiste en no levantar el bloqueo económico sobre Irán hasta lograr un acuerdo definitivo entre las partes. (REUTERS/Nathan Howard)

El alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán entra en su tramo final y vencerá este miércoles por la noche, hora de Washington, en medio de advertencias de una posible reanudación inmediata de los ataques si no se alcanza un acuerdo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ya anticipó que, de fracasar las negociaciones, “empezarán a estallar muchas bombas”.

Aunque inicialmente la tregua anunciada el 7 de abril tenía como fecha de vencimiento el martes 21, la Casa Blanca ajustó el plazo. Según precisó Trump, el cese de hostilidades concluirá el miércoles por la noche en la capital estadounidense. De acuerdo con Reuters, que citó a una fuente paquistaní involucrada en las conversaciones, el límite exacto será a las 20:00 del miércoles (hora del Este de Estados Unidos), es decir, medianoche GMT y 3:30 del jueves en Irán.

En ese estrecho margen de tiempo, Washington intenta reactivar las negociaciones. El vicepresidente, JD Vance, tiene previsto viajar a Pakistán junto a los asesores Steve Witkoff y Jared Kushner para mantener contactos indirectos con Teherán. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si representantes iraníes participarán formalmente.

El vicepresidente estadounidense JD Vance viaja a Pakistán para reactivar negociaciones indirectas con Teherán antes del vencimiento del alto el fuego. (REUTERS/ARCHIVO)

Desde Irán, las señales son ambiguas. Un funcionario citado por Reuters afirmó que el régimen está “revisando positivamente” su posible participación en las conversaciones, aunque aclaró que no hay una decisión final. El martes, medios estatales indicaron que ninguna delegación había partido aún hacia Pakistán, mientras que fuentes vinculadas a las negociaciones aseguraron que existe un impulso para retomar el diálogo el miércoles.

“Las cosas están avanzando y las conversaciones siguen su curso para mañana”, señaló una fuente paquistaní bajo condición de anonimato, dejando abierta la puerta a un acuerdo de último momento que incluso podría contar con la participación directa —presencial o virtual— de Trump.

El proceso, sin embargo, enfrenta fuertes tensiones internas en Teherán. Según Axios, sectores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica presionan para no negociar mientras continúe el bloqueo estadounidense sobre los puertos y buques iraníes. La decisión final dependía del visto bueno del líder supremo, Mojtaba Khamenei, que, de acuerdo con fuentes citadas, habría sido otorgado el lunes por la noche.

Las críticas más duras llegaron desde el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien acusó a Washington de negociar bajo coerción. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de las amenazas”, afirmó, al tiempo que advirtió que el país está preparado para “revelar nuevas cartas en el campo de batalla”.

El cierre del estratégico estrecho de Ormuz por Irán responde al endurecimiento de las sanciones económicas y el bloqueo de Washington. (REUTERS/ARCHIVO)

Estados Unidos, con apoyo de Israel, lanzó el pasado 28 de febrero la “Operación Furia épica”, con el objetivo de debilitar las capacidades militares iraníes, incluidos sus programas nucleares y de misiles balísticos. La tregua fue acordada a principios de abril tras esa escalada, con la condición de que Irán reabriera el estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el frágil equilibrio se rompió rápidamente. Tras una primera ronda de negociaciones sin acuerdo en Pakistán, Washington impuso un bloqueo a los puertos iraníes, lo que llevó a Teherán a cerrar nuevamente el estrecho. El domingo pasado, fuerzas estadounidenses capturaron un buque de carga iraní que, según fuentes de seguridad marítima, transportaba materiales de posible uso dual.

Trump endureció su posición en las últimas horas. Afirmó que el bloqueo económico —que, según dijo, provoca pérdidas de unos 500 millones de dólares diarios a Irán— no será levantado hasta que haya un acuerdo definitivo. “El bloqueo, que no levantaremos hasta que haya un acuerdo, está destruyendo por completo a Irán”, escribió.

El bloqueo naval liderado por el portaaviones USS Abraham Lincoln refuerza la presión de Estados Unidos sobre los puertos y buques iraníes.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos informó que el portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN-72) continúa operando en Medio Oriente para hacer cumplir el bloqueo naval sobre los buques que intentan entrar o salir de puertos iraníes.

A pocas horas del vencimiento, el escenario sigue abierto entre una salida diplomática de último minuto y una rápida reanudación de las hostilidades. Con el reloj corriendo hacia el miércoles por la noche, la tregua pende de decisiones políticas que podrían redefinir el conflicto en cuestión de horas.