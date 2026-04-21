‘El diablo viste a la moda’: así lucen los protagonistas a 20 años del estreno la película

Así es el ahora del elenco de 'El diablo viste a la moda' tras 20 años del estreno de la película. (Captura de video)

A casi dos décadas del estreno de El diablo viste a la moda, el elenco principal de la película continúa activo en la industria del entretenimiento, mientras se prepara el estreno de su secuela, el próximo 1 de mayo, que retomará la historia en un nuevo contexto.

El filme original, estrenado en 2006 y basado en la novela de Lauren Weisberger, se convirtió en un referente cultural y consolidó la trayectoria de sus protagonistas.

A continuación te mostramos como luce el elenco principal 20 años después:

Meryl Streep

A sus 76 años, Meryl Streep sigue vigente en la industria del entretenimiento. (Captura de video. Reuters)

En la cinta original, Meryl Streep interpretó a Miranda Priestly, la editora en jefe de Runway, una revista de moda ficticia.

Tras su participación en el filme, la actriz, de 76 años, continuó con una carrera activa en cine y televisión, participando en producciones como The Iron Lady, Into the Woods y Little Women. También ha trabajado en series como Big Little Lies y Only Murders In The Building.

En el ámbito personal, la famosa se casó con el escultor Don Gummer en 1978, sin embargo en 2023 se reveló que la pareja se separó tras 45 años de matrimonio.

Sus representantes confirmaron que llevaban separados más de seis años antes de que la noticia se hiciera pública, pero aseguraron que todo terminó de la mejor manera.

La pareja tuvo cuatro hijos: Henry Wolfe, Mamie Gummer, Grace Gummer y Louisa Jacobson. Algunos de ellos han desarrollado carreras en el ámbito artístico.

Anne Hathaway

Anne Hathaway actualmente está casada y es madre de dos hijos. (Captura de video. Reuters)

Anne Hathaway interpretó a Andrea Sachs, una joven periodista que ingresa al mundo editorial. Tras el éxito de la cinta, la actriz participó en producciones como Les Misérables, Interstellar y el remake de The Witches.

En cuanto a su vida personal, la artista está casada con el empresario Adam Shulman el 29 de septiembre de 2012 en una ceremonia privada en California. La pareja tiene dos hijos: Jonathan Rosebanks, nacido en marzo de 2016, y Jack, nacido en diciembre de 2019.

Emily Blunt

Emily Blunt ha mantenido estable su carrera como actriz. (Captura de video. Reuters)

Emily Blunt dio vida a Emily Charlton, la asistente de Miranda Priestly. Después de la película, ha participado en títulos como Edge of Tomorrow, A Quiet Place y Oppenheimer.

Actualmente la actriz, de 43 años, está casada con el actor John Krasinski y hasta han colaborado juntos en proyectos cinematográficos. La pareja tiene dos hijas llamadas Hazel y Violet.

Stanley Tucci

Stanley Tucci ha continuado en la industria con proyectos en cine y televisión. (Captura de video. Reuters)

Stanley Tucci interpretó a Nigel, director de arte dentro de la revista. Tras su participación, ha trabajado en producciones como Los juegos del hambre, Spotlight y Supernova.

El actor, de 65 años, también ha incursionado en televisión con series como Desde dentro y conducción sus propios programas como Stanley Tucci. Recorriendo Italia.

En lo personal, el famoso está casado con Felicity Blunt. Ambos se conocieron gracias a Emily Blunt, en el estreno de El diablo viste a la moda en 2006, volvieron a coincidir en la boda de Emily en 2010.

Felicity ayudó a Tucci a superar la pérdida de su primera esposa, Kate, a causa del cáncer. La pareja tiene dos hijos en común, además de los tres hijos del actor de su matrimonio anterior

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