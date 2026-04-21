Entretenimiento

‘El diablo viste a la moda’: así lucen los protagonistas a 20 años del estreno la película

La secuela de la cinta estrenada en 2006 llegará a los cines el próximo 1 de mayo

Guardar
el diablo viste a la moda
Así es el ahora del elenco de 'El diablo viste a la moda' tras 20 años del estreno de la película. (Captura de video)

A casi dos décadas del estreno de El diablo viste a la moda, el elenco principal de la película continúa activo en la industria del entretenimiento, mientras se prepara el estreno de su secuela, el próximo 1 de mayo, que retomará la historia en un nuevo contexto.

El filme original, estrenado en 2006 y basado en la novela de Lauren Weisberger, se convirtió en un referente cultural y consolidó la trayectoria de sus protagonistas.

A continuación te mostramos como luce el elenco principal 20 años después:

Meryl Streep

A sus 76 años, Meryl Streep sigue vigente en la industria del entretenimiento. (Captura de video. Reuters)
A sus 76 años, Meryl Streep sigue vigente en la industria del entretenimiento. (Captura de video. Reuters)

En la cinta original, Meryl Streep interpretó a Miranda Priestly, la editora en jefe de Runway, una revista de moda ficticia.

Tras su participación en el filme, la actriz, de 76 años, continuó con una carrera activa en cine y televisión, participando en producciones como The Iron Lady, Into the Woods y Little Women. También ha trabajado en series como Big Little Lies y Only Murders In The Building.

En el ámbito personal, la famosa se casó con el escultor Don Gummer en 1978, sin embargo en 2023 se reveló que la pareja se separó tras 45 años de matrimonio.

Sus representantes confirmaron que llevaban separados más de seis años antes de que la noticia se hiciera pública, pero aseguraron que todo terminó de la mejor manera.

La pareja tuvo cuatro hijos: Henry Wolfe, Mamie Gummer, Grace Gummer y Louisa Jacobson. Algunos de ellos han desarrollado carreras en el ámbito artístico.

Anne Hathaway

Anne Hathaway actualmente está casada y es madre de dos hijos. (Captura de video. Reuters)
Anne Hathaway actualmente está casada y es madre de dos hijos. (Captura de video. Reuters)

Anne Hathaway interpretó a Andrea Sachs, una joven periodista que ingresa al mundo editorial. Tras el éxito de la cinta, la actriz participó en producciones como Les Misérables, Interstellar y el remake de The Witches.

En cuanto a su vida personal, la artista está casada con el empresario Adam Shulman el 29 de septiembre de 2012 en una ceremonia privada en California. La pareja tiene dos hijos: Jonathan Rosebanks, nacido en marzo de 2016, y Jack, nacido en diciembre de 2019.

Emily Blunt

Emily Blunt ha mantenido estable su carrera como actriz. (Captura de video. Reuters)
Emily Blunt ha mantenido estable su carrera como actriz. (Captura de video. Reuters)

Emily Blunt dio vida a Emily Charlton, la asistente de Miranda Priestly. Después de la película, ha participado en títulos como Edge of Tomorrow, A Quiet Place y Oppenheimer.

Actualmente la actriz, de 43 años, está casada con el actor John Krasinski y hasta han colaborado juntos en proyectos cinematográficos. La pareja tiene dos hijas llamadas Hazel y Violet.

Stanley Tucci

Stanley Tucci ha continuado en la industria con proyectos en cine y televisión. (Captura de video. Reuters)
Stanley Tucci ha continuado en la industria con proyectos en cine y televisión. (Captura de video. Reuters)

Stanley Tucci interpretó a Nigel, director de arte dentro de la revista. Tras su participación, ha trabajado en producciones como Los juegos del hambre, Spotlight y Supernova.

El actor, de 65 años, también ha incursionado en televisión con series como Desde dentro y conducción sus propios programas como Stanley Tucci. Recorriendo Italia.

En lo personal, el famoso está casado con Felicity Blunt. Ambos se conocieron gracias a Emily Blunt, en el estreno de El diablo viste a la moda en 2006, volvieron a coincidir en la boda de Emily en 2010.

Felicity ayudó a Tucci a superar la pérdida de su primera esposa, Kate, a causa del cáncer. La pareja tiene dos hijos en común, además de los tres hijos del actor de su matrimonio anterior

<br>

Temas Relacionados

El diablo viste a la modaMeryl StreepAnne Hathawayestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Glen Powell afirmó quiere probarse el traje de Fox McCloud y los fans de Super Mario ya sueñan con la película

El actor confesó en la revista People que su mayor sueño sería interpretar al líder de Star Fox en la adaptación cinematográfica, generando entusiasmo entre fanáticos y profesionales de la industria

Glen Powell afirmó quiere probarse el traje de Fox McCloud y los fans de Super Mario ya sueñan con la película

“Situaciones que parecen devastadoras abren nuevas oportunidades”, afirma Elizabeth Banks sobre cómo enfrenta la presión

La actriz y directora estadounidense destacó que la búsqueda de igualdad y el esfuerzo constante marcaron su carrera en la industria audiovisual, donde desafía prejuicios y apuesta por proyectos desafiantes para abrir nuevos caminos en Hollywood

“Situaciones que parecen devastadoras abren nuevas oportunidades”, afirma Elizabeth Banks sobre cómo enfrenta la presión

Un estallido “monstruoso” en Jackass 5 obligó a detener el rodaje y provocó cambios inéditos en la franquicia

La producción revisó desde cero los procedimientos para proteger al elenco, mientras Johnny Knoxville y los especialistas priorizan la integridad y la responsabilidad en cada desafío. Cómo este evento abrió nuevamente el debate sobre los límites y la seguridad en la industria del espectáculo

Un estallido “monstruoso” en Jackass 5 obligó a detener el rodaje y provocó cambios inéditos en la franquicia

Imágenes muestran a Kim Kardashian y Lewis Hamilton durante escapada romántica en Malibú

La pareja fue vista en la costa de California participando en una clase de surf y recorriendo la playa juntos

Imágenes muestran a Kim Kardashian y Lewis Hamilton durante escapada romántica en Malibú

‘Practical Magic 2′: la verdadera razón por la que Aidan Quinn no aparecerá en la secuela

La segunda parte de “Hechizo de amor” retoma la historia sin uno de sus personajes clave

‘Practical Magic 2′: la verdadera razón por la que Aidan Quinn no aparecerá en la secuela
DEPORTES
“Son indefendibles”: las lapidarias críticas del técnico del Chelsea de Enzo Fernández a sus jugadores tras ser goleado

“Son indefendibles”: las lapidarias críticas del técnico del Chelsea de Enzo Fernández a sus jugadores tras ser goleado

La reacción de los fanáticos del Real Madrid cuando ingresó Mastantuono en medio de un clima hostil en el Bernabéu

El plan de Úbeda tras ganar el segundo Superclásico consecutivo ante River: rotación masiva y un equipo inédito ante Defensa

Horacio Zeballos recordó su histórico triunfo ante Rafael Nadal: “No me voy a cansar jamás de verlo”

Los argentinos ponen primera en el Masters 1000 de Madrid: rivales, hora y cómo ver los partidos en vivo

TELESHOW
Martín Ortega reapareció en redes sociales y habló sobre su salud mental: “Estuve luchando con una adicción”

Martín Ortega reapareció en redes sociales y habló sobre su salud mental: “Estuve luchando con una adicción”

Gonzalo Valenzuela recordó su relación con Juana Viale: “Seguimos teniendo una familia muy bonita”

Popstars tendría conductor: quién es el famoso actor que estaría al frente del reality musical

Fabiana Cantilo desinvitó a Fito Páez de su próximo show: “Nos peleamos”

Diego Topa se hizo un retoque estético y el resultado impactó a sus seguidores: “Rejuveneció”

INFOBAE AMÉRICA

Terminal aérea de Tocumen mantiene sus operaciones en un vuelo de crecimiento sostenido

Terminal aérea de Tocumen mantiene sus operaciones en un vuelo de crecimiento sostenido

La dictadura cubana rechazó la liberar al artista Luis Manuel Otero Alcántara pese a que su condena expira en julio

El hallazgo de un fragmento de la Ilíada dentro de una momia desconcierta a la arqueología

Italia convocó al embajador ruso tras los insultos sexistas de un propagandista del Kremlin contra Meloni

Rusia utiliza la inteligencia artificial para intensificar sus ciberataques contra infraestructuras en Europa