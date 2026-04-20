Estados Unidos

Por qué tener un pasaporte estadounidense en 2026 ya no garantiza la misma libertad para viajar

El último informe revela un ascenso en el índice Henley para Estados Unidos, pero advierte sobre la reducción del acceso sin visa, un giro que sorprende a turistas y expertos en movilidad internacional

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Primer plano de un pasaporte estadounidense abierto mostrando sus páginas interiores, con una bandera de Estados Unidos desenfocada al fondo.
El pasaporte estadounidense recupera el décimo lugar en el índice de Pasaportes Henley 2026, consolidando su valor en movilidad global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasaporte estadounidense ha recuperado el décimo puesto en el índice de Pasaportes Henley 2026, según datos de Henley & Partners basados en información exclusiva de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Esta clasificación, considerada una referencia en materia de movilidad global, analiza anualmente la libertad de viaje de los ciudadanos de 199 países en función de los destinos a los que pueden acceder sin necesidad de visado previo.

Aunque en octubre de 2025 el documento de Estados Unidos cayó al puesto 12, empatado con Malasia y saliendo del top 10 global por primera vez desde 2006, la última actualización devuelve a Estados Unidos a las primeras diez posiciones.

Este retorno, más allá del simbolismo, refleja un ajuste en la percepción internacional sobre el valor del pasaporte estadounidense.

Metodología y variaciones en el ranking global

El índice de Pasaportes Henley se encarga de comparar el acceso sin visado o con visado a la llegada a 227 destinos en todo el mundo.

Primer plano de un pasaporte de EE. UU. abierto sobre un mapa mundial, con países resaltados y una lista del Índice de Pasaportes Henley visible.
Según Henley & Partners y la IATA, el documento de Estados Unidos permite viajar sin visado a 179 países en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para este 2026, el pasaporte estadounidense permite el ingreso a 179 países, lo que representa una disminución de un país respecto al año anterior, según la consultora.

Esta ligera reducción no impidió el ascenso en la clasificación, debido a los cambios en las condiciones de acceso para otros pasaportes que integran el ranking.

La metodología del índice, desarrollada desde 2006 con la IATA, asigna un punto por cada destino accesible sin visado o con visado a la llegada, ponderando tanto la cantidad como la calidad de los destinos.

En esta edición, Singapur mantiene el primer puesto, con ingreso sin visado a 192 países. Le siguen pasaportes de países asiáticos y europeos como Japón, Alemania y España, que permanecen en los primeros lugares gracias a su amplia aceptación internacional.

Estados Unidos en el contexto internacional

Estados Unidos comparte ahora el décimo puesto con Hungría y Lituania, cuyos ciudadanos también pueden ingresar a 179 destinos sin necesidad de visado previo.

Infografía que muestra el ranking del pasaporte de EE. UU. en el puesto 10 del Índice Henley 2026 y el de Singapur en el primero, con números de destinos.
El pasaporte de EE. UU. asciende al puesto 10 del Índice Henley 2026, ofreciendo acceso sin visado a 179 destinos, mientras Singapur se mantiene como líder global con 192 países (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Henley & Partners, la posición de los pasaportes varía anualmente por la firma de nuevos acuerdos bilaterales, cambios en políticas migratorias o ajustes en restricciones motivadas por factores sanitarios, políticos o de seguridad.

A pesar de la pérdida de acceso a un destino, el pasaporte estadounidense se mantiene como uno de los documentos más valiosos para la movilidad internacional.

“El documento de viaje de Estados Unidos continúa ofreciendo a sus titulares una de las mayores libertades de movimiento global, aunque el ritmo de expansión de acceso se ha ralentizado frente a otros países del top 10”, indica el reporte.

Además, la competencia entre pasaportes se ha intensificado, con países de Asia y Europa del Este incrementando su presencia en los primeros lugares del índice.

Tendencias y perspectivas para la movilidad internacional

El índice también refleja tendencias más amplias en movilidad y relaciones internacionales. El aumento de restricciones en algunos países y la liberalización de visados en otros generan fluctuaciones que afectan la posición de los pasaportes en el ranking anual.

Vista superior de múltiples pasaportes, algunos abiertos mostrando sellos y visas, con aviones de juguete y líneas punteadas sobre un mapa mundial.
Singapur lidera el índice de Pasaportes Henley con acceso sin visado a 192 países, seguido por Japón, Alemania y España (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la edición 2026, la libertad de movimiento se mantiene como un indicador clave tanto para la economía global como para la reputación internacional de los estados.

La recuperación del décimo puesto por parte del pasaporte estadounidense en el índice de Pasaportes Henley 2026 refuerza su reputación como documento de referencia para viajeros frecuentes, inversores y ciudadanos con intereses internacionales.

Aunque enfrenta desafíos en la ampliación de destinos accesibles, Estados Unidos se mantiene en la élite de la movilidad global, bajo los parámetros definidos por Henley & Partners y la IATA.

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