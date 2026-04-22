Denise Richards recuerda a Patrick Muldoon tras su muerte con una emotiva publicación en Instagram: “No sé qué voy a hacer sin ti”

Denise Richards le dedica un emotivo mensaje de despedida a Patrick Muldoon tras su muerte a los 57 años. (Instagram)

Denise Richards rindió homenaje a Patrick Muldoon, quien falleció el domingo 19 de abril a los 57 años. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió un mensaje acompañado de fotografías de ambos a lo largo de los años.

“Me resulta muy difícil expresarlo con palabras. Estoy profundamente desconsolada y devastada por tu pérdida. Eras mi mejor amigo y mi familia”, escribió.

Richards y Muldoon coincidieron por primera vez en la película Starship Troopers de 1998, dirigida por Paul Verhoeven.

En su mensaje, la actriz recordó que ambos se conocieron en una clase de actuación cuando ella tenía 19 años y él 21 años, y señaló que desde entonces mantuvieron una relación cercana durante décadas.

Denise Richards recordó cómo conoció a Patrick Muldoon. (Instagram)

“Nos conocimos en nuestra primera clase de actuación. Yo tenía 19 años y nunca había trabajado como actriz; tú tenías 21, eras estudiante de la USC y tenías un papel recurrente en la serie ‘¿Quién manda aquí?’. Y aquí estamos, 36 años después. Toda mi vida adulta ha sido tuya”, expresó.

En su publicación, Denise Richards describió a Patrick Muldoon como “una persona extraordinaria”. Incluso aseveró que el famoso fue “un actor con un talento increíble y sumamente infravalorado”.

“La amistad, el amor, el apoyo, el respeto y la lealtad que compartimos fueron incondicionales y excepcionales. Iluminabas cualquier lugar al que ibas. Eras una persona extraordinaria y todos se sentían atraídos por ti. Todo lo que hacías era contagioso. Tu risa, tu bondad, tu ingenio, tu fuerza, tu lealtad, tu pasión y tu entusiasmo por la vida”, indicó.

Por si fuera poco, Denise destacó que Patrick siempre fue un pilar de apoyo para ella y destacó la importancia que tuvo en este último año tras su divorcio de Aaron Phypers.

Denise Richards aseguró que Patrick Muldoon fue un gran apoyo durante su divorcio de Aaron Phypers. (Instagram)

“Hemos sido el pilar el uno del otro. Nuestros recuerdos juntos son infinitos. Me has apoyado y protegido más que nadie. No sé qué voy a hacer sin ti. Eres mi voz de la razón y mi pilar de fortaleza. Especialmente durante este último año de dolor y angustia”, expresó.

Y añadió: “Ahora te necesito más que nunca, por este dolor y esta angustia de perderte. Hemos tenido esas conversaciones. Pensábamos que viviríamos para siempre o al menos hasta los 90. Estaré atenta a esas señales. Necesito saber que sigues aquí conmigo. Te quiero muchísimo y te echo mucho de menos”,

Cabe destacar que Patrick Muldoon y Denise Richards tuvieron una breve relación en 1998, pero terminaron dos años después. Lo intentaron de nuevo en 2012, aunque volvieron a separarse al poco tiempo.

Patrick Muldoon y Denise Richards comenzaron a salir en 1998 tras conocerse en la cinta "Starship Troopers ". (Captura de video)

Ambos actores trabajaron juntos en distintas producciones, entre ellas la película A Christmas Reunion y el proyecto Timecrafters: The Treasure of Pirate’s Cove. Además, habían concluido recientemente el rodaje de un thriller titulado Dirty Hands, que tiene programado para su estreno en los próximos meses.

Incluso, el actor apareció en un episodio del programa The Real Housewives of Beverly Hills, donde participó en una escena junto a Richards, reflejando la cercanía que mantenían en ese periodo.

Durante una participación en el programa Denise Richards & Her Wild Things, la actriz explicó que en determinados momentos de su vida personal dejó de tener contacto con Patrick Muldoon debido a su situación matrimonial en ese periodo.