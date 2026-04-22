El Salvador

El Salvador impulsa el aumento de la productividad agrícola con semillas de maíz de alta genética

El Viceministerio de Agricultura y Ganadería promueve la utilización de variedades mejoradas para incrementar el rendimiento nacional, enfocado en la autosuficiencia alimentaria y la mitigación de impactos climáticos

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Semilla de maíz El Salvador
Productores obtendrán ventajas inéditas por la alianza entre entidades oficiales y sectores rurales mediante nuevos sistemas de acceso a recursos agrícolas y ganaderos (Foto cortesía viceministro Domínguez)

Bajo el impulso del Programa de Aumento a la Producción, el viceministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, óscar Domínguez, subrayó el despliegue de “miles de manzanas para la siembra de maíz en los próximos días, utilizando semillas de alta genética, con mayor rendimiento y resistencia a la sequía y a enfermedades”. La estrategia gubernamental busca incrementar la capacidad productiva y la seguridad alimentaria en la región.

En coordinación con los agricultores organizados, el acceso a “insumos a costo a través de AGROCENTA” permite que cada productor consiga recursos bajo condiciones más favorables, de acuerdo con Domínguez, quien destacó el rol de las entidades estatales en la provisión de “semilla de alta calidad genética” mediante el programa mencionado.

El funcionario detalló el alcance de la intervención oficial en la cadena pecuaria: “estamos fortaleciendo a las ganaderías que proveen leche para la producción de lácteos que se comercializa en los AgroMercados de la zona oriental del país”. Esta integración de esfuerzos busca dinamizar tanto la producción agrícola como la comercialización local de alimentos esenciales.

Con ello, Domínguez enfatizó que desde dicha cartera de Estado, de forma anticipada, se están dotando de las herramientas para garantizar la producción y la seguridad alimentaria del país.

Iniciativas gubernamentales buscan transformar el acceso de campesinos a variedades mejoradas y optimizar la cadena de suministros en el mercado rural (Foto cortesía viceministro Domínguez)
Iniciativas gubernamentales buscan transformar el acceso de campesinos a variedades mejoradas y optimizar la cadena de suministros en el mercado rural (Foto cortesía viceministro Domínguez)

Este lunes, Luis Treminio, representante de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), recomendó sembrar a partir de la segunda semana de junio debido a los pronósticos climatológicos que indican el establecimiento pleno del invierno para ese período, según informes del Ministerio de Medio Ambiente y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Por la proyección de un fenómeno de El Niño particularmente intenso, que genera incertidumbre entre los productores, Treminio señaló a la radio YSKL que el sector planea aumentar sus metas respecto al ciclo anterior, con el objetivo de superar los 22 millones de quintales en la próxima cosecha. Según el vocero de CAMPO, la producción del año pasado no fue suficiente para cubrir la demanda nacional y existe preocupación por los impactos del cambio climático.

El dirigente indicó que la siembra anticipada podría afectar la germinación y el rendimiento debido a la insuficiente humedad en el suelo antes de la fecha recomendada. Para asegurar una óptima producción de maíz, frijol y arroz, Treminio insistió en respetar los criterios técnicos basados en la condición climática del país.

Vale recordar que el V Censo Agropecuario y I de Pesca 2025, realizado por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), revela que el 99,8% del área de maíz cosechada en el país se destinó a la producción de grano, mientras la producción de semilla comercial se mantiene como una actividad marginal. El censo analizó un total de 293.458 manzanas cosechadas durante el periodo de mayo 2024 a abril 2025.

El apoyo estatal a las ganaderías productoras de leche incentiva la elaboración y venta de lácteos en los mercados regionales, integrando esfuerzos para dinamizar la oferta alimentaria y favorecer la economía local. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)
El apoyo estatal a las ganaderías productoras de leche incentiva la elaboración y venta de lácteos en los mercados regionales, integrando esfuerzos para dinamizar la oferta alimentaria y favorecer la economía local. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

En el país, la producción de maíz se integra frecuentemente en sistemas agrícolas tradicionales, con prácticas de asociación y rotación de cultivos que favorecen la diversificación y el aprovechamiento del suelo. La mayor parte de la producción se orienta al grano para consumo y mercado, en línea con su importancia en la seguridad alimentaria nacional.

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