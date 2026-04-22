Millones de familias hispanas en Estados Unidos se ven obligadas a recurrir a créditos y trabajos extra por la inflación

La inflación en Estados Unidos acumuló un incremento del 25% desde 2020, afectando el poder adquisitivo real de las familias latinas (REUTERS/Jeenah Moon)

Desde el inicio de 2020, la inflación en Estados Unidos, salarios nominales, poder adquisitivo real acumuló un incremento cercano al 25%, lo que afectó directamente las finanzas de millones de familias, en particular dentro de las comunidades hispanas.

Aunque los salarios nominales aumentaron durante este período, el poder adquisitivo real permaneció prácticamente estancado. Por ello, los hogares destinaron una proporción creciente de sus ingresos a bienes y servicios esenciales.

El desfase entre el ritmo de los precios y la actualización salarial es la principal causa de la crisis presupuestaria que atraviesan los trabajadores.

El costo de vida para una familia promedio en Estados Unidos aumentó sustancialmente entre 2020 y el cierre de 2025: el gasto mensual necesario para mantener el mismo estándar de vida ascendió a USD 6.400, frente a los USD 5.100 requeridos cinco años antes. Esta diferencia de USD 1.300 al mes equivale a USD 15.600 adicionales por año, según estimaciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos basadas en relevamientos oficiales.

El incremento no significó mayor bienestar, ya que la mayor parte del nuevo gasto se destinó a vivienda, alimentos, atención médica y cuidado infantil, los cuatro rubros que concentran la mayor presión sobre el presupuesto de los hogares latinos. Al cierre de 2025 una familia promedio en Estados Unidos necesitó USD 6.400 mensuales para mantener el mismo nivel de vida que en 2020.

Este aumento de USD 1.300 mensuales fue absorbido principalmente por gastos en vivienda, alimentación, salud y cuidado infantil, según cifras oficiales. El poder adquisitivo real de los hogares hispanos permaneció virtualmente estancado, ya que los salarios no acompañaron el ritmo de la inflación.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, seis de cada 10 familias hispanas califican su situación financiera como “regular o mala”, mientras que cerca del 40% reconoció haberse privado de comidas para reducir gastos. Esta vulnerabilidad estructural se ve agravada por la falta de cobertura médica y la dependencia de empleos de bajos ingresos.

El fenómeno es más agudo en estados como Texas, Florida y California, donde se concentra la mayor parte de la población latina. El costo mensual promedio para sostener el mismo nivel de vida aumentó en USD 1.300 entre 2020 y 2025. Mientras tanto, el salario mínimo federal permanece congelado desde 2009; para millones de hispanos, cada aumento en los precios de alimentos, vivienda, salud y cuidado infantil implica recortes directos en otras áreas básicas.

Desde 2009, el salario mínimo federal no ha sido modificado y continúa en USD 7.25 por hora, lo que constituye el período más largo sin ajustes desde su instauración. Ajustado por inflación, ese salario equivale hoy apenas al 70% de su valor original.

Como resultado, millones de trabajadores —especialmente en servicios, limpieza, cocina, agricultura y cuidado personal, sectores donde predomina la mano de obra latina— experimentan una caída sostenida en su capacidad de compra. Aunque estados como Nueva York y California han incrementado sus mínimos legales, al menos 21 millones de personas siguen bajo el piso federal, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Impacto en gastos esenciales y respuesta de los hogares latinos

Gastos esenciales como vivienda, alimentación, atención médica y cuidado infantil absorben casi todo el presupuesto de los hogares latinos en Estados Unidos (REUTERS/Jeenah Moon)

La vivienda representa más del 30% del ingreso mensual para gran parte de los hogares latinos, mientras que el precio de los alimentos aumentó a un ritmo superior al promedio nacional. De acuerdo con la consultora financiera Moody’s Analytics, cerca de la mitad de los estadounidenses reporta crecientes dificultades para cubrir los gastos de alimentación respecto al año anterior.

Paralelamente, los costos de atención médica y cuidado infantil registran subas de dos dígitos anuales en diversas ciudades.

La estructura del gasto revela una presión constante. El porcentaje de latinos sin seguro médico es el más elevado entre los principales grupos demográficos, lo que significa que cualquier emergencia sanitaria puede derivar en deudas y desestabilizar el equilibrio financiero familiar.

En varios estados, aproximadamente el 50% de los hogares hispanos considera que el cuidado infantil es “inasequible”. Esta situación obliga a uno de los progenitores a reducir su jornada laboral o abandonar el empleo, con el correspondiente impacto en los ingresos totales del hogar.

Ante este escenario, las estrategias de ajuste han llegado a su límite. Una encuesta de la Universidad de California muestra que siete de cada 10 familias de origen latino recurrieron a empleos adicionales, horas extra o postergación de pagos esenciales.

Especialistas advierten que estas soluciones no pueden compensar indefinidamente la brecha entre ingresos y costos. Mónica García, economista consultada, expresó: “Cuando los cuatro principales gastos absorben el salario completo, sugerir más ahorro es irrelevante: el margen de maniobra desapareció hace tiempo”.

Los registros oficiales y testimonios recogidos muestran que el 25% de los hispanos buscó un segundo empleo en el último año para cubrir el presupuesto familiar, mientras la preocupación por el pago de alquiler, alimentos y servicios básicos persiste como una constante diaria.

El estancamiento del salario mínimo federal, junto a una inflación persistente en productos esenciales, amplía la brecha de poder adquisitivo, fenómeno que perjudica especialmente a las comunidades latinas, según analistas del Center for American Progress, el think tank estadounidense.

El estancamiento salarial frente a la inflación

El aumento del salario promedio en 2025 fue del 5,2%, mientras que la inflación en alimentos y vivienda superó el 8%, profundizando la crisis para los latinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los incrementos en el salario promedio durante 2025 y 2026 apenas superaron el índice de precios al consumidor, sin revertir la pérdida acumulada de poder adquisitivo desde 2020. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el salario promedio subió un 5,2% interanual en 2025, mientras que la inflación de productos básicos como alimentos y vivienda superó el 8% en las principales ciudades.

Esta disparidad aumenta la presión sobre los hogares hispanos, que concentran un alto porcentaje de trabajadores en empleos de baja remuneración y escasa protección social.

La ausencia de ajustes automáticos en el salario mínimo federal profundiza la desigualdad regional, ya que los estados que aplican el piso nacional presentan mayores tasas de pobreza y endeudamiento entre las familias latinas.

Consecuencias sociales y búsqueda de soluciones

Cerca del 25% de los hispanos buscó un segundo empleo en el último año para enfrentar el alza de precios y cubrir los gastos familiares básicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de inflación sostenida y estancamiento salarial genera efectos a largo plazo en la salud y la educación de niños hispanos, así como en la estabilidad social de comunidades enteras.

Organizaciones como UnidosUS, la principal defensora de derechos de los inmigrantes, reclaman una actualización urgente del salario mínimo a nivel federal y la ampliación del acceso a seguros médicos subsidiados como medidas prioritarias para atenuar el impacto de la crisis.

Expertos coinciden en que, mientras persista el desfase entre el costo de vida y los salarios, las familias latinas seguirán recurriendo a estrategias de supervivencia que, a largo plazo, erosionan su capacidad de ahorro y agravan su vulnerabilidad ante cualquier contingencia económica.

La presión por equilibrar el presupuesto continuará recayendo sobre los mismos sectores, perpetuando un círculo de precariedad que afecta a millones de personas en todo el país.