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Lo último de iOS 27: novedades de Siri y nuevos detalles en la pantalla de inicio

La WWDC 2026 servirá de escenario para el lanzamiento oficial de esta actualización

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La nueva app de Siri permitirá conversaciones largas y acceso al historial desde el iPhone. (Europa Press)
La nueva app de Siri permitirá conversaciones largas y acceso al historial desde el iPhone. (Europa Press)

Apple prepara el lanzamiento de iOS 27 como parte central de la próxima WWDC 2026, su conferencia anual para desarrolladores. Aunque los rumores iniciales sugerían que la actualización no incluiría grandes cambios, el corresponsal de Bloomberg Mark Gurman ha confirmado diversas mejoras que impactarán tanto en la experiencia de Siri como en la pantalla de inicio.

El foco de esta versión se centra en la integración de inteligencia artificial, nuevas formas de interactuar con el asistente virtual y una usabilidad más eficiente para quienes personalizan su dispositivo.

Siri se renueva: interfaz y funciones potenciadas

Uno de los protagonistas de iOS 27 será, sin duda, Siri. Apple ha preparado una nueva interfaz para su asistente. Al convocar a Siri, los usuarios verán un mensaje en la Isla Dinámica con las opciones “Buscar o Preguntar”, acompañado de un efecto luminoso inspirado en el cartel oficial de la WWDC.

Siri estrena interfaz y efectos visuales en la Isla Dinámica con la llegada de iOS 27. (Europa Press)
Siri estrena interfaz y efectos visuales en la Isla Dinámica con la llegada de iOS 27. (Europa Press)

Este detalle visual no es solo una cuestión estética; marca la llegada de una experiencia más interactiva y moderna.

Otra novedad es la presencia de un halo de luz que rodeará la Dynamic Island cuando Siri esté activa. La barra de búsqueda de iOS 27 también mostrará, por defecto, una aplicación dedicada a Siri, preinstalada con la actualización.

A través de esta app, el usuario podrá mantener conversaciones prolongadas y revisar el historial de interacciones, acercando a Siri a asistentes conversacionales como ChatGPT.

Esta evolución apunta a que Siri dejará de ser un asistente que solo responde a comandos puntuales y comenzará a ofrecer una experiencia de diálogo continuo. La app dedicada permitirá consultar respuestas anteriores y profundizar en temas, lo que responde a la tendencia de asistentes cada vez más inteligentes y personalizados.

iOS 27 refuerza la apuesta de Apple por la inteligencia artificial y la usabilidad en sus dispositivos. (Reuters)
iOS 27 refuerza la apuesta de Apple por la inteligencia artificial y la usabilidad en sus dispositivos. (Reuters)

Mejores prácticas en la pantalla de inicio

El segundo eje de las novedades de iOS 27 está en la pantalla de inicio. Apple añadirá dos nuevos botones de “Deshacer” y “Rehacer” al menú contextual que aparece al mantener pulsada la pantalla principal. Esta función ofrecerá una solución a uno de los problemas más habituales para los usuarios: el desorden accidental de widgets o aplicaciones.

Cuando se modifique la ubicación de un widget o se añada una nueva app, el botón de “Deshacer” permitirá revertir los cambios de inmediato y recuperar la disposición anterior. Si el usuario cambia de opinión, “Rehacer” servirá para devolver el diseño al estado más reciente. Esta función es especialmente útil para quienes dedican tiempo a personalizar su pantalla y, por un error, ven alterado todo el orden.

Actualmente, el menú de la pantalla de inicio cuenta con cuatro opciones: añadir widget, personalizar, editar fondo y editar páginas. Con iOS 27, se sumarán estas dos nuevas herramientas, aportando mayor flexibilidad en la organización del dispositivo.

La actualización busca resolver el caos al mover widgets y aplicaciones en iOS. (Europa Press)
La actualización busca resolver el caos al mover widgets y aplicaciones en iOS. (Europa Press)

Lanzamiento y disponibilidad

La WWDC 2026 se celebrará a partir del 8 de junio. Ese mismo día, Apple pondrá a disposición de los desarrolladores la primera beta de iOS 27. La versión final llegará en septiembre, como es tradicional en el calendario de lanzamientos de la compañía.

A pesar de las filtraciones, quedan dudas sobre la implementación de la nueva Siri en dispositivos que no cuentan con Dynamic Island, como los modelos iPhone con Notch o los iPad y Mac. Por ahora, Apple mantiene el misterio sobre estos detalles, que se espera sean despejados durante el evento.

Apple apuesta por la inteligencia artificial y la usabilidad

iOS 27 confirma la orientación de Apple hacia la inteligencia artificial y la mejora de la experiencia de usuario, sin grandes cambios de diseño pero con innovaciones que se notan en el uso cotidiano. La integración de una Siri más avanzada y la llegada de herramientas que simplifican la organización del dispositivo son avances que muchos usuarios venían reclamando.

La expectativa por la presentación de iOS 27 se mantiene alta, con el foco puesto en la combinación entre mejoras visuales, mayor personalización y un salto en la interacción con el asistente virtual de Apple.

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