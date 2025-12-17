Continúa la búsqueda del asesino de un científico de MIT en Boston

Nuno Loureiro, el físico portugués que dirigía un laboratorio en el MIT

Las autoridades de Massachusetts intensificaron este miércoles la búsqueda del sospechoso del asesinato de Nuno F. G. Loureiro, físico de 47 años y director del Centro de Ciencia y Fusión de Plasma del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Loureiro fue atacado a tiros la noche del lunes en su apartamento de Brookline, a las afueras de Boston, y falleció el martes en el hospital, según confirmó la Fiscalía del Distrito de Norfolk. Hasta el momento, la investigación continúa abierta y no se han producido arrestos, de acuerdo con el organismo.

El crimen se produce en un contexto de creciente preocupación regional tras un tiroteo ocurrido el sábado en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, a unos 80 kilómetros de Boston, que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos. Las autoridades locales indicaron el martes que no hay avances significativos en la identificación del autor de ese ataque. Según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), actualmente no existe evidencia que relacione ambos hechos.

Loureiro, originario de Viseu, Portugal, se incorporó al MIT en 2016 y asumió la dirección del centro de plasma en 2023, supervisando a más de 250 investigadores distribuidos en siete edificios y liderando proyectos dedicados a tecnologías de energía limpia. Antes de trasladarse a Estados Unidos, realizó estudios universitarios en Lisboa, obtuvo el doctorado en Londres y trabajó como investigador en un instituto de fusión nuclear en la capital portuguesa. Loureiro estaba casado al momento de su muerte.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Massachusetts, el 3 de abril del 2017. (AP foto/Charles Krupa)

En testimonio recogido por The Boston Globe, Liv Schachner, estudiante de 22 años de la Universidad de Boston y vecina de Loureiro, relató que la noche del lunes oyó tres detonaciones. “Nunca había escuchado algo tan fuerte, así que asumí que eran disparos. Es difícil de comprender. Parece que sigue ocurriendo”, dijo Schachner al periódico. El martes por la tarde, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria acudieron al edificio de tres pisos donde residía Loureiro para rendirle homenaje.

El impacto de la muerte de Loureiro ha tenido eco tanto en el MIT como en Portugal. En declaraciones a una publicación del campus, Dennis Whyte, profesor de ingeniería y exdirector del centro de plasma, subrayó: “Brilló intensamente como mentor, amigo, maestro, colega y líder, y fue universalmente admirado por su manera articulada y compasiva”. Por su parte, la presidenta del MIT, Sally Kornbluth, consideró el asesinato una “pérdida impactante” mediante un comunicado oficial. Desde Lisboa, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó sus condolencias y describió el hecho como “una pérdida irreparable para la ciencia y para todos aquellos con quienes trabajó y vivió”.

Al asumir la dirección del laboratorio en 2023, Loureiro manifestó en reiteradas ocasiones su convicción sobre el papel de la ciencia en el futuro. En palabras recogidas por el laboratorio del MIT, afirmó: “No es una exageración decir que el MIT es donde uno va para encontrar soluciones a los mayores problemas de la humanidad” y añadió: “La energía de fusión cambiará el curso de la historia humana”.

(Con información de AP)