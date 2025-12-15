Estados Unidos

Todo lo que se sabe del tiroteo en la Universidad de Brown

El episodio alteró la rutina académica y movilizó a fuerzas de seguridad en Providence y Rhode Island

Un tiroteo en una universidad de Rhode Island dejó al menos dos muertos. (REUTERS/Kylie Cooper)

Dos personas murieron y nueve resultaron heridas tras un tiroteo en la Universidad de Brown ocurrido la tarde del sábado 13 de diciembre de 2025 en el edificio Barus & Holley, en Providence, Rhode Island. El atacante, un hombre vestido de negro cuya identidad no ha sido revelada, huyó del lugar tras abrir fuego en un aula del primer piso, según informaron las autoridades.

Detalles del ataque

El incidente se registró poco después de las 16:00 horas, en pleno periodo de exámenes finales, cuando el edificio Barus & Holley, sede principal de los estudios de ingeniería y física de la universidad, permanecía abierto para facilitar el acceso de los estudiantes. De acuerdo con el comandante Timothy O’Hara, subjefe de la policía de Providence, el agresor fue captado por cámaras de seguridad saliendo por la calle Hope, aunque las imágenes no permitieron identificar su rostro ni el momento previo al ataque. La policía difundió el video para solicitar la colaboración ciudadana en la identificación del sospechoso.

Respuesta policial y medidas de seguridad

Tras el tiroteo, la universidad activó una alerta de emergencia en su sitio web, instruyendo a estudiantes y personal a cerrar puertas, silenciar teléfonos y resguardarse mientras se realizaba la búsqueda del atacante. La orden de confinamiento se mantuvo durante toda la noche tanto para los 11.000 estudiantes de la institución como para los residentes de los barrios cercanos.

Alrededor de 11.000 estudiantes se
Alrededor de 11.000 estudiantes se encontraban en el campus al momento del ataque.

Aunque inicialmente se informó sobre la detención de una persona de interés, las autoridades confirmaron posteriormente que sería liberada y que el principal sospechoso seguía prófugo. La orden de confinamiento fue levantada en la mañana del domingo, según anunció el alcalde Brett Smiley. En el operativo participaron fuerzas locales, estatales y federales, incluyendo agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Estado de las víctimas y atención médica

El saldo del ataque ascendió a dos fallecidos y nueve heridos, de los cuales siete permanecían en estado crítico y uno había sido estabilizado en el Hospital de Rhode Island, gestionado por Brown University Health. Horas después del suceso, se identificó a otra víctima con lesiones leves causadas por fragmentos. Todos los heridos recibieron atención médica inmediata, mientras las autoridades continuaban con la investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable.

Reacciones y declaraciones oficiales

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina H. Paxson, calificó la jornada como “profundamente trágica para Brown, nuestras familias y nuestra comunidad local”, en un mensaje dirigido a la comunidad universitaria. El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, expresó su consternación a través de la red social X, describiendo el ataque como “una tragedia impensable” y enviando su solidaridad a los habitantes de Providence y a todos los afectados.

El presidente Trump y otras
El presidente Trump y otras autoridades solicitaron oraciones para todas las víctimas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su pesar al llegar a la Casa Blanca: “Qué cosa tan terrible, y todo lo que podemos hacer ahora es rezar por las víctimas y los heridos”, declaró ante los medios. Tanto el director del FBI, Kash Patel, como la fiscal general, Pam Bondi, solicitaron oraciones por los afectados y reiteraron el compromiso de las agencias federales en la investigación.

Impacto en la comunidad universitaria

El tiroteo generó un ambiente de miedo e incertidumbre entre los estudiantes y el personal de la universidad, especialmente por coincidir con la semana de exámenes finales. Chiang-Heng Chien, estudiante de doctorado en ingeniería, relató a NBC News que, al escuchar los disparos, él y sus compañeros optaron por apagar las luces, cerrar las puertas y esconderse bajo los escritorios.

Tras dos horas de encierro, la policía ingresó al laboratorio donde se encontraban y les ordenó evacuar rápidamente mientras continuaba la búsqueda del atacante. La conmoción se extendió por toda la ciudad, que nunca antes había enfrentado un episodio de violencia armada de tal magnitud en una institución educativa.

