Surfistas se elevan sobre las olas de Playa Venao, en Panamá, sede de los Panamericanos de Surf 2026

El trabajo continuo, la disciplina y el compromiso por parte de los atletas, son esenciales en este deporte. (Gob.pe)

Hasta el próximo 3 de mayo las olas del Pacífico panameño serán el escenario de los Panamericanos de Surf 2026 en Playa Venao, Pedasí, provincia de Los Santos, evento que reúne a 280 atletas de 19 países.

El evento, que inició este 24 de abril, consolida al país como un punto clave del surf internacional y resalta su potencial como sede de competencias de alto nivel.

“Esta actividad refleja el reconocimiento panameño como destino de competencias de surf de alto nivel, gracias a la confianza de las instituciones nacionales e internacionales, patrocinadores, y también por el trabajo del equipo de profesionales de la APS, pero principalmente de sus atletas quienes dan lo mejor de sí en cada competencia en la que representan a Panamá“, indicó el presidente de la Asociación Panameña de Surf (APS), Bruno Sánchez.

Dijo que en el evento deportivo la delegación panameña destaca por su talento y proyección, compitiendo frente a las mejores figuras del continente y elevando el perfil del surf nacional en la escena global.

Gloria de León, ministra de Turismo, destacó por su parte el valor de este evento como una oportunidad de impulsar el turismo y proyectar a Panamá ante el mundo.

La ministra de Turismo, Gloria de León, considera el evento como una oportunidad para impulsar el turismo y proyectar a Panamá ante el mundo.

Además de su relevancia deportiva, los organizadores señalaron que con esta actividad Playa Venao se posiciona como un destino turístico de surf de clase mundial, generando impacto económico, desarrollo local y oportunidades para las comunidades, mientras fortalece la imagen de Panamá a nivel internacional.

Los equipos que participan del torneo deportivo incluyen a Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Sánchez reveló que este torneo es crucial para la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y busca cupos para los Juegos Olímpicos de LA 2028.

Fundada en 1994 por un grupo de surfistas liderados por Rubén García, quien fungió como presidente del 2013 al 2014, buscaron formalizar y darle un lugar al surf dentro de las actividades deportivas del país.

Una comisión especial asignada en ese momento por las autoridades deportivas del entonces Instituto Nacional de Deportes exigía un proceso de elecciones y darle más transparencia al proceso.

Las playas panameñas atraen la atención de surfistas internacionales. EFE/Bienvenido Velasco

Cumplidos los requisitos, en 2015 fue escogido por mayoría de la asamblea el deportista Alirio Carles, siendo el primer presidente de la Asociación Panameña de Surf elegido por medio de votación. Carles liderizó la asociación hasta el 2018, siendo reemplazado posteriormente por Roger Castillero quien se encargó del gremio deportivo hasta julio de 2023.

Actualmente, la Asociación Panameña de Surf está bajo la tutela de Bruno Sánchez Laws, quien también fue elegido por los miembros activos de la asamblea, según determinan los estatutos.

La Asociación Panameña de Surf hoy día es la máxima autoridad de este deporte a nivel nacional y la única organización en el país reconocida por la Internacional Surfing Association (ISA).

Se indicó que la asociación es la autoridad encargada de seleccionar y formar los equipos y atletas que representan a Panamá en eventos Internacionales y juegos del ciclo olímpico.

El año pasado Panamá se consolidó como una potencia regional del surf, alcanzando por primera vez el primer lugar en el medallero del surf centroamericano, al conquistar cinco medallas de oro, dos de plata y dos de bronce en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Este logro, indicó la asociación, refleja años de trabajo continuo, disciplina y compromiso por parte de los atletas, cuerpo técnico y dirigentes.