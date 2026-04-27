Entretenimiento

Los productores del biopic de Michael Jackson reciben USD 25 millones extra tras eliminar las escenas sobre la demanda por abuso sexual

El cambio de contenido en la película obligó a realizar nuevas filmaciones, con incrementos en los pagos al equipo creativo

Guardar
Michael (Captura de tráiler oficial)
El biopic de Michael Jackson enfrentó cambios y pagos adicionales tras eliminar escenas sensibles. (Captura de tráiler oficial)

El director Antoine Fuqua y el productor Graham King habrían recibido un incremento conjunto de 25 millones de dólares respecto a su acuerdo inicial por su trabajo en la película biográfica Michael, según un informe publicado por Bloomberg.

El ajuste en los pagos estaría relacionado con cambios en la producción derivados de la eliminación y regrabación de escenas vinculadas a las acusaciones de abuso sexual asociadas a Michael Jackson.

De acuerdo con el reporte, el contrato original establecía pagos de 10 millones de dólares para Fuqua y 6 millones para King.

Sin embargo, tras las modificaciones en el guion y la necesidad de nuevas grabaciones, Antoine Fuqua habría recibido un ajuste adicional de 15 millones de dólares, mientras que Graham King habría obtenido 10 millones adicionales.

Antoine Fuqua recibió un salario adicional de 15 millones de dólares. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Antoine Fuqua recibió un salario adicional de 15 millones de dólares. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un portavoz de Graham señaló que los pagos estuvieron vinculados a cambios presupuestarios dentro de la producción.

“Graham King trabajó en la película Michael durante siete años. Debido a que la película tuvo que volver a producción y se desarrolló un nuevo presupuesto, King y Antoine Fuqua tuvieron que posponer otros proyectos y compromisos. Esto formó parte del nuevo presupuesto y funcionó como un anticipo contra la película”, indicó el representante.

El proyecto cinematográfico ha estado marcado por ajustes en su contenido antes de su estreno en salas.

Según información difundida previamente por distintos medios, el guion original incluía escenas ambientadas en 1993, año en el que Michael Jackson fue acusado de abuso sexual por el entonces menor Jordan Chandler.

Michael Jackson
Michael Jackson fue acusado de abuso sexual en 1993 por Jordan Chandler. (AP)

Entre esas escenas se habría incluido una secuencia en la que el artista observaba su reflejo mientras luces policiales iluminaban el exterior de su residencia, así como otra en la que investigadores acudían a su propiedad de Neverland Ranch para realizar una búsqueda de pruebas.

Las acusaciones de 1993 derivaron en una demanda civil presentada por la familia Chandler, en la que se incluían cargos como agresión sexual, conducta intencional y fraude, entre otros.

El caso concluyó con un acuerdo económico estimado en aproximadamente 25 millones de dólares. Posteriormente, la investigación penal fue cerrada tras la falta de cooperación continuada del denunciante después del acuerdo.

De acuerdo con reportes de la industria, la producción de la película enfrentó un obstáculo adicional relacionado con el acuerdo legal alcanzado en aquel caso, que impediría la representación o mención directa de la familia involucrada en cualquier adaptación audiovisual.

El final de "Michael" tuvo que reescribirse para evitar una demanda. (Glen Wilson/Lionsgate via AP)
El final de "Michael" tuvo que reescribirse para evitar una demanda. (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

Según versiones recogidas por medios especializados, esta cláusula no habría sido plenamente identificada durante la revisión inicial del guion, lo que llevó a la necesidad de modificar escenas ya filmadas.

El proceso de regrabación habría implicado varias semanas de trabajo adicional, así como la reorganización del calendario de producción.

Bloomberg señaló que los equipos legales vinculados al patrimonio del artista habrían detectado el alcance de la cláusula tras el rodaje de las escenas, lo que motivó la revisión del contenido.

La película Michael, protagonizada por Jaafar Jackson, se estrenó en cines el 24 de abril de 2026. La producción busca representar distintos momentos de la vida del cantante, desde su etapa inicial en la música hasta su consolidación como figura global del pop.

Jaafar Jackson interpreta a su tío Michael Jackson en esta nueva biopic. (Captura de video)
Jaafar Jackson interpreta a su tío Michael Jackson en esta nueva biopic. (Captura de video)

En declaraciones previas, el director Antoine Fuqua señaló que el montaje original del filme comenzaba con el registro policial en Neverland en 1993, aunque esta secuencia no fue incluida en la versión final.

El corte estrenado en salas concluye en 1988, antes de los eventos relacionados con las acusaciones públicas. El patrimonio de Michael Jackson ha mantenido su posición de rechazo a las acusaciones de abuso sexual presentadas a lo largo de los años, incluyendo las surgidas en 1993.

El tema ha sido objeto de distintos procesos legales y producciones documentales, entre ellas el documental de 2019 Leaving Neverland, que generó nuevas discusiones públicas y litigios asociados.

Temas Relacionados

Michael Jacksonentretenimiento

Últimas Noticias

David y Victoria Beckham pierden las esperanzas de reconciliación con su hijo Brooklyn

Fuentes consultadas indican que la relación permanece congelada y que no hay señales de un acercamiento a corto plazo

David y Victoria Beckham pierden las esperanzas de reconciliación con su hijo Brooklyn

Charlie Sheen revela la verdadera razón de la ausencia de su padre Martin Sheen en su documental de Netflix

El documental aborda distintos momentos de la vida del actor, incluyendo sus problemas con las drogas, con la participación de colegas y familiares

Charlie Sheen revela la verdadera razón de la ausencia de su padre Martin Sheen en su documental de Netflix

La razón por la que Emily Blunt le tenía miedo a Meryl Streep en la primera película de ‘El diablo viste a la moda’

La actriz explicó cómo la concentración de su compañera marcó la dinámica en el set durante la filmación de la primera entrega

La razón por la que Emily Blunt le tenía miedo a Meryl Streep en la primera película de ‘El diablo viste a la moda’

La inesperada revelación de Josh Hutcherson sobre la mítica escena de camuflaje en “Los juegos del hambre”

Durante una entrevista, el protagonista de la famosa franquicia compartió la divertida e incómoda anécdota que lo hizo replantear su papel y los desafíos de interpretar a Peeta Mellark

La inesperada revelación de Josh Hutcherson sobre la mítica escena de camuflaje en “Los juegos del hambre”

Una sobredosis y un golpe casi fatal: Mick Jagger engañó a la muerte en dos ocasiones

El libro “The Rolling Stones: The Biography” reconstruye episodios inéditos de la vida del vocalista de la banda británica

Una sobredosis y un golpe casi fatal: Mick Jagger engañó a la muerte en dos ocasiones
DEPORTES
Francisco Cerúndolo volverá a cruzarse con Luciano Darderi y Solana Sierra irá por un nuevo golpe en el Madrid Open: hora y cómo ver los partidos

Francisco Cerúndolo volverá a cruzarse con Luciano Darderi y Solana Sierra irá por un nuevo golpe en el Madrid Open: hora y cómo ver los partidos

El tenis argentino brilló en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 con tres oros y una plata

“El blooper del año”: el absurdo error de un arquero en Europa que le regaló el gol a su rival

Otra figura sufrió una grave lesión y se suma a lista de jugadores que se perderán el Mundial: “Tengo el corazón roto”

Así quedó el auto de Colapinto tras el principio de incendio en el cierre de su exhibición en Buenos Aires

TELESHOW
La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

Comenzó la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2026: los mejores looks, nominados y todo el glamour

Cuarteto y motores: Luck Ra llevó su show al Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

El dolor de Daniela Cardone por la muerte de su padre: “Hoy me toca despedirte, viejo”

Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: su foto juntos en la exhibición de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

La transición como manipulación de las dictaduras para ganar tiempo

La transición como manipulación de las dictaduras para ganar tiempo

Los acusados por presuntos abusos en la casa hogar en Honduras seguirán el proceso en libertad

De Zacatecoluca a Melbourne: El camino de una salvadoreña tras abandonar su hogar por la guerra

Abril se consolida como el motor fiscal de El Salvador: Recaudación de ISR alcanzó los $847.2 millones en 2025

Trump dijo que no tiene prisa en negociar con Irán y aseguró que la estrategia de máxima presión ha debilitado al régimen