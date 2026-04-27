Los productores del biopic de Michael Jackson reciben USD 25 millones extra tras eliminar las escenas sobre la demanda por abuso sexual

El biopic de Michael Jackson enfrentó cambios y pagos adicionales tras eliminar escenas sensibles. (Captura de tráiler oficial)

El director Antoine Fuqua y el productor Graham King habrían recibido un incremento conjunto de 25 millones de dólares respecto a su acuerdo inicial por su trabajo en la película biográfica Michael, según un informe publicado por Bloomberg.

El ajuste en los pagos estaría relacionado con cambios en la producción derivados de la eliminación y regrabación de escenas vinculadas a las acusaciones de abuso sexual asociadas a Michael Jackson.

De acuerdo con el reporte, el contrato original establecía pagos de 10 millones de dólares para Fuqua y 6 millones para King.

Sin embargo, tras las modificaciones en el guion y la necesidad de nuevas grabaciones, Antoine Fuqua habría recibido un ajuste adicional de 15 millones de dólares, mientras que Graham King habría obtenido 10 millones adicionales.

Antoine Fuqua recibió un salario adicional de 15 millones de dólares. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un portavoz de Graham señaló que los pagos estuvieron vinculados a cambios presupuestarios dentro de la producción.

“Graham King trabajó en la película Michael durante siete años. Debido a que la película tuvo que volver a producción y se desarrolló un nuevo presupuesto, King y Antoine Fuqua tuvieron que posponer otros proyectos y compromisos. Esto formó parte del nuevo presupuesto y funcionó como un anticipo contra la película”, indicó el representante.

El proyecto cinematográfico ha estado marcado por ajustes en su contenido antes de su estreno en salas.

Según información difundida previamente por distintos medios, el guion original incluía escenas ambientadas en 1993, año en el que Michael Jackson fue acusado de abuso sexual por el entonces menor Jordan Chandler.

Michael Jackson fue acusado de abuso sexual en 1993 por Jordan Chandler. (AP)

Entre esas escenas se habría incluido una secuencia en la que el artista observaba su reflejo mientras luces policiales iluminaban el exterior de su residencia, así como otra en la que investigadores acudían a su propiedad de Neverland Ranch para realizar una búsqueda de pruebas.

Las acusaciones de 1993 derivaron en una demanda civil presentada por la familia Chandler, en la que se incluían cargos como agresión sexual, conducta intencional y fraude, entre otros.

El caso concluyó con un acuerdo económico estimado en aproximadamente 25 millones de dólares. Posteriormente, la investigación penal fue cerrada tras la falta de cooperación continuada del denunciante después del acuerdo.

De acuerdo con reportes de la industria, la producción de la película enfrentó un obstáculo adicional relacionado con el acuerdo legal alcanzado en aquel caso, que impediría la representación o mención directa de la familia involucrada en cualquier adaptación audiovisual.

El final de "Michael" tuvo que reescribirse para evitar una demanda. (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

Según versiones recogidas por medios especializados, esta cláusula no habría sido plenamente identificada durante la revisión inicial del guion, lo que llevó a la necesidad de modificar escenas ya filmadas.

El proceso de regrabación habría implicado varias semanas de trabajo adicional, así como la reorganización del calendario de producción.

Bloomberg señaló que los equipos legales vinculados al patrimonio del artista habrían detectado el alcance de la cláusula tras el rodaje de las escenas, lo que motivó la revisión del contenido.

La película Michael, protagonizada por Jaafar Jackson, se estrenó en cines el 24 de abril de 2026. La producción busca representar distintos momentos de la vida del cantante, desde su etapa inicial en la música hasta su consolidación como figura global del pop.

Jaafar Jackson interpreta a su tío Michael Jackson en esta nueva biopic. (Captura de video)

En declaraciones previas, el director Antoine Fuqua señaló que el montaje original del filme comenzaba con el registro policial en Neverland en 1993, aunque esta secuencia no fue incluida en la versión final.

El corte estrenado en salas concluye en 1988, antes de los eventos relacionados con las acusaciones públicas. El patrimonio de Michael Jackson ha mantenido su posición de rechazo a las acusaciones de abuso sexual presentadas a lo largo de los años, incluyendo las surgidas en 1993.

El tema ha sido objeto de distintos procesos legales y producciones documentales, entre ellas el documental de 2019 Leaving Neverland, que generó nuevas discusiones públicas y litigios asociados.