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Star Fox podría apostar por un spin-off multijugador: cuándo llegaría la próxima entrega principal

A pesar de que el anuncio esperado para abril no se ha materializado, una fecha de lanzamiento en junio sigue sobre la mesa

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Star Fox - videojuegos - Switch 2 - tecnología - 26 de abril
Las filtraciones sugieren que esta nueva entrega podría alejarse de la fórmula tradicional de aventuras para un jugador. (Nintendo)

Las especulaciones en torno al regreso de Star Fox a Switch 2 cobraron fuerza en las últimas semanas, impulsadas por filtraciones y comentarios de insiders con buen historial. Aunque los rumores apuntan a un posible lanzamiento en junio, todo indica que Nintendo podría apostar inicialmente por un spin-off centrado en el multijugador, dejando en segundo plano el clásico modo de disparos sobre raíles para un solo jugador.

Rumores sobre el lanzamiento de Star Fox Switch 2 y el enfoque multijugador

El filtrador NateTheHate, conocido por su precisión en adelantos anteriores, mantiene su predicción de que Star Fox Switch 2 será anunciado en breve. Según su información, a pesar de que el anuncio esperado para abril no se ha materializado, una fecha de lanzamiento en junio sigue sobre la mesa.

El propio NateTheHate reafirmó su confianza en el proyecto en los foros de ResetEra y señaló que medios como Video Games Chronicle y el periodista Oscar Lemaire respaldan la existencia del juego.

Las especulaciones en torno al regreso de Star Fox a Switch 2 cobraron fuerza en las últimas semanas. REUTERS/Issei Kato
Las especulaciones en torno al regreso de Star Fox a Switch 2 cobraron fuerza en las últimas semanas. REUTERS/Issei Kato

Las filtraciones sugieren que esta nueva entrega podría alejarse de la fórmula tradicional de aventuras para un jugador, priorizando una experiencia multijugador PvP. Oscar Lemaire, aunque no descarta un modo individual, sostiene que el proyecto tiene características de spin-off y propone una forma distinta de disfrutar el universo Star Fox.

Este enfoque, más centrado en la competencia online o en modos cooperativos, marcaría una diferencia notable respecto a títulos previos como Star Fox 64 o Star Fox Zero, donde el cooperativo se limitaba a pantalla partida y no incluía matchmaking en línea.

Estrategias de Nintendo y expectativas de los fans de Star Fox

Parte de la incertidumbre en torno al lanzamiento de Star Fox Switch 2 proviene de la reciente tendencia de Nintendo a diversificar sus canales de comunicación. La compañía ya no depende exclusivamente de sus Nintendo Direct, sino que también utiliza aplicaciones móviles y notificaciones para dar a conocer sus novedades.

(Europa Press)
(Europa Press)

Un ejemplo reciente es Splatoon Raiders, anunciado mediante la app ¡Nintendo Hoy!. Por eso, NateTheHate aconseja a los seguidores de la saga mantenerse atentos a todos los canales oficiales para no perder novedades sobre Fox McCloud y su equipo.

En cuanto al futuro de la franquicia, algunos jugadores especulan con que un retorno al formato clásico podría llegar más adelante, quizás en 2027 o después. Por ahora, el énfasis estaría puesto en experimentar con nuevas fórmulas multijugador, lo que podría revitalizar el interés por la saga y captar a un público más amplio.

Aunque persisten las dudas y el escepticismo sobre la estrategia de Nintendo, la expectativa por un nuevo Star Fox sigue creciendo. Todo apunta a que el universo de Fox McCloud está lejos de desaparecer y que su próxima aparición podría ofrecer una experiencia diferente, adaptada a las tendencias actuales del gaming.

Star Fox - videojuegos - Switch 2 - tecnología - 26 de abril
(nintenderos.com)

Todo sobre Star Fox

Star Fox es una reconocida serie de videojuegos de disparos y ciencia ficción desarrollada por Nintendo desde 1993. La saga se centra en las intensas batallas espaciales de un grupo de mercenarios, conformado por animales antropomórficos, que defienden el sistema estelar Lylat de amenazas lideradas, habitualmente, por el villano Andross, un científico desquiciado.

El escuadrón Star Fox está encabezado por Fox McCloud, un zorro valiente, acompañado por tres personajes clave: Falco Lombardi, un halcón habilidoso y de carácter desafiante; Peppy Hare, la liebre veterana que actúa como mentor; y Slippy Toad, el ingeniero del equipo conocido por sus constantes apuros.

Todos ellos pilotan las emblemáticas naves Arwing, reconocibles por su diseño aerodinámico y la capacidad de maniobrar rápidamente en medio de los combates espaciales.

La serie marcó un hito tecnológico en su debut para Super Nintendo. El primer juego incorporó el chip Super FX en el cartucho, permitiendo gráficos 3D poligonales inéditos en la era de los 16 bits. Más tarde, Star Fox 64 para Nintendo 64 se consolidó como el título más emblemático de la franquicia, introduciendo por primera vez el Rumble Pak, un accesorio que hacía vibrar el control ante explosiones y disparos, función que se convirtió en un estándar en la industria.

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