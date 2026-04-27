El Salvador: neumonía acecha ante la proximidad de las lluvias: especialistas urgen evitar la automedicación

Letalidad por neumonía sube en El Salvador: pacientes requieren cuidados hospitalarios, afirma especialista - VisualesIA ScribNews

El Salvador se encuentra en el umbral de la transición estacional. Con el inicio de las primeras precipitaciones, el panorama epidemiológico del país entra en una fase crítica que ya preocupa a la comunidad médica.

Actualmente, el sistema de salud enfrenta una presión sostenida con más de 180,000 casos acumulados de infecciones respiratorias agudas, pero es la neumonía la que se perfila como la amenaza más letal en los meses venideros.

Según el neumólogo y endoscopista respiratorio, Dr. Manuel López Ramos, la severidad de los cuadros clínicos ha alcanzado niveles alarmantes: el 98% de los pacientes diagnosticados con neumonía han requerido hospitalización.

Ante la llegada de la humedad y los cambios de temperatura propios de la época lluviosa, los especialistas lanzan una advertencia contundente: automedicarse podría ser la diferencia entre una recuperación rápida y un ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos.

En la semana 14 del año se registraron 177 casos de neumonía, reflejando una persistencia de esta complicación en El Salvador (https://boletin.salud.gob.sv/).

La época lluviosa en el territorio salvadoreño no solo trae alivio al calor, sino que crea el caldo de cultivo ideal para la proliferación de agentes patógenos. La humedad relativa alta y el descenso de las temperaturas en horas nocturnas favorecen la estabilidad de los virus en el ambiente y en las superficies, facilitando su transmisión de persona a persona.

En este periodo, el país se enfrenta a la circulación simultánea de al menos siete virus:

Influenza A (H3N2)

Influenza B

Virus Sincitial Respiratorio (VSR)

COVID-19

Rinovirus

Adenovirus

Enterovirus.

El Dr. López Ramos explicó que la humedad facilita que estos virus “barran” con los mecanismos de defensa natural de la vía aérea, como los cilios (pequeños vellosidades que expulsan impurezas). Cuando esta barrera cae, las bacterias oportunistas aprovechan para colonizar los pulmones, transformando un simple resfriado en una neumonía bacteriana grave.

Además, el estancamiento de agua durante las lluvias no solo aumenta los riesgos respiratorios, sino que coincide con el repunte de enfermedades como el dengue, complicando el diagnóstico diferencial para los médicos cuando un paciente llega con fiebre y malestar general.

El Dr. Manuel López Ramos advierte que la automedicación puede enmascarar cuadros graves de neumonía, complicando el tratamiento hospitalario (Cortesía Frente a Frente).

La trampa de la automedicación

Uno de los mayores errores de la población salvadoreña ante la llegada de las lluvias es recurrir a la farmacia de la esquina antes que al consultorio. “La consulta oportuna es lo que permite distinguir entre una infección viral y una bacteriana”, enfatizó López Ramos.

La automedicación con antibióticos para tratar virus es, quizás, la práctica más peligrosa. Los antibióticos no tienen efecto sobre la Influenza o el COVID-19; por el contrario, su uso indiscriminado puede alterar la microbiota del paciente y generar resistencia bacteriana.

Esto provoca que, si el paciente desarrolla una neumonía real, los fármacos estándar ya no sean efectivos. Asimismo, el uso de antigripales que “enmascaran” los síntomas puede retrasar la detección de una sepsis o un fallo multiorgánico, situaciones donde cada hora cuenta para salvar la vida.

Recomendaciones clave para enfrentar la temporada de lluvias

Ante la inminencia del invierno, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la adopción de medidas preventivas en el hogar son las únicas barreras efectivas para evitar que las estadísticas de letalidad, que hoy oscilan entre el 3.4% y el 3.7%, sigan en aumento.

Este gráfico presenta recomendaciones esenciales para fortalecer las defensas y prevenir enfermedades respiratorias y complicaciones durante la temporada de lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje de los especialistas es claro: la neumonía no es una enfermedad del pasado, es una amenaza presente que se intensifica con el clima. La prevención, el diagnóstico temprano y el rechazo total a la automedicación son las herramientas necesarias para que el invierno no se traduzca en una tragedia sanitaria.