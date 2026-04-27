Las autoridades incautan licor, droga y durante operativo en cárcel de Cantel de Guatemala

Un despliegue coordinado permitió el aseguramiento de celulares, aparatos eléctricos y material ilícito durante registros en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, según los datos oficiales difundidos tras la intervención (Foto cortesía PNC)

Un operativo conjunto realizado en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel resultó en la incautación de droga, aparatos electrónicos y licor por parte de la Policía Nacional Civil de Guatemala, el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala. Gracias a la coordinación de estas instituciones, se decomisaron 49 teléfonos celulares, 18 cargadores, cuatro baterías, cuatro auriculares, tres radios Motorola con cuatro cargadores, 11 televisores, 102 bocinas, tres ventiladores y 15 cables para conexiones ilegales, según informaron las autoridades.

Además, la Policía Nacional Civil reportó la localización de bebidas alcohólicas, como cervezas de distintas marcas y licor clandestino, junto a cajetillas de cigarrillos, de acuerdo con el balance oficial del operativo. El decomiso también incluyó estupefacientes: el informe policial destacó la presencia de diversa cantidad de marihuana, envoltorios con cocaína y piedras de crack.

La institución indicó que mantendrá su trabajo articulado con otras dependencias estatales y expresó: “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar desarrollando operativos interinstitucionales que permitan fortalecer el control en los centros de privación de libertad”, aseguraron desde la Policía Nacional Civil.

También, este sábado 25 la Policía Nacional Civil decomisó ocho celulares, 21 cargadores, un panel solar, un router, 104 bolsas y 60 puros de marihuana, dos bolsas con piedras de crack, ocho “colmillos” de cocaína, 80 cajetillas de cigarrillos, cuatro cuchillos y fragmentos de papel con números telefónicos relacionados con posibles víctimas de extorsión durante una requisa en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, en Escuintla.

Las fuerzas de seguridad descubrieron una entramada red de objetos prohibidos. Cifras poco comunes y hallazgos sorprendentes en los recovecos de la prisión. Un operativo que expone fisuras en el sistema de control (Foto cortesía PNC)

La operación, enmarcada en la Operación Centinela, contó con la participación coordinada de la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala, y busca debilitar estructuras criminales activas dentro de los centros penitenciarios.

El hallazgo de dispositivos de comunicación como celulares, panel solar y router evidencia intentos de mantener contacto ilícito desde el penal, indicaron las autoridades. Las drogas incautadas incluyeron 104 bolsas y 60 puros de marihuana, además de piedras de crack y “colmillos” de cocaína. El decomiso de cuchillos y listados con números telefónicos apunta a esfuerzos por identificar y proteger a posibles víctimas de extorsión controladas desde el interior del centro carcelario.

Actualización en plan de seguridad

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval presentó el 22 de abril los progresos en materia de seguridad pública y combate al crimen en Guatemala, con especial énfasis en la disminución de la criminalidad y la modernización del sistema penitenciario. Las declaraciones se produjeron durante el primer conversatorio previo a la vigésima edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE), bajo el lema “Seguridad y Desarrollo en Guatemala: Fortaleciendo la Convivencia para un Futuro Próspero”, en una sesión organizada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA).

Uno de los datos más relevantes difundidos por el titular de Gobernación es el decomiso de aproximadamente 5 toneladas de presunta cocaína realizado en enero de 2026, una de las mayores incautaciones registradas en la historia reciente de Guatemala, de acuerdo a lo informado por Marco Antonio Villeda Sandoval durante el conversatorio con empresarios. El ministro también puntualizó la captura de 23 personas vinculadas al narcotráfico y requeridas por la justicia de Estados Unidos, como parte de los resultados más significativos en la lucha contra el crimen organizado.

Un balance oficial destapa lo que ocurría lejos de las miradas externas y anticipa acciones más severas. La historia detrás del decomiso revela conexiones inesperadas. Nuevos controles podrían transformar el sistema penitenciario (Foto cortesía PNC)

Estos resultados fueron alcanzados en el marco de la denominada Operación Centinela y el Estado de Prevención vigente. El titular de la cartera de Gobernación subrayó que las estrategias coordinadas permitieron “una reducción significativa en los índices de criminalidad”, consolidando avances en la seguridad pública nacional.