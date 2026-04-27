La Secretaría de Salud de Honduras descarta vínculo entre vacunas y muerte de tres menores

La Secretaría de Salud descarta vínculo entre vacunas y muertes de menores (Visuales IA)

Las autoridades sanitarias hondureñas respondieron a la preocupación pública tras el fallecimiento de tres menores de edad ocurrido después de recibir vacunas correspondientes a su esquema de inmunización. A través de comunicados oficiales, la Secretaría de Salud subrayó que, hasta el momento, no hay evidencia científica que establezca una relación directa entre los decesos y las vacunas aplicadas.

Según la información preliminar, los casos corresponden a tres niñas menores de un año —dos de seis meses y una de cuatro meses— provenientes de las regiones sanitarias de Atlántida, Choluteca y la Metropolitana del Distrito Central. Las menores recibieron dosis incluidas en el esquema nacional, como la vacuna hexavalente, neumococo, rotavirus y vitamina A, tras lo cual presentaron reacciones adversas que derivaron en su fallecimiento.

Las autoridades señalaron que, tras conocerse los casos, se activaron de inmediato los protocolos de investigación clínica y epidemiológica para determinar las causas exactas. Estos fallecimientos han sido clasificados como Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), una categoría utilizada internacionalmente para investigar cualquier evento médico que ocurre después de una inmunización, sin que esto implique necesariamente causalidad.

Vacunas seguras

La jefa del programa de inmunización, Odalis García, informó que las investigaciones están en curso y que se están revisando múltiples factores clínicos, epidemiológicos y contextuales antes de emitir conclusiones definitivas. Advirtió que este tipo de procesos requieren rigor técnico y tiempo para evitar interpretaciones erróneas.

Las autoridades niegan conexión directa entre inmunización y decesos recientes de niños (Foto: Destacada)

Como parte de las verificaciones iniciales, la Secretaría de Salud confirmó que las vacunas administradas no estaban vencidas, que se respetó la cadena de frío —un elemento crítico para garantizar su efectividad— y que no se reportaron eventos adversos similares en otros niños vacunados el mismo día con los mismos lotes.

Se verificó, además, que la aplicación de las dosis se realizó conforme a los protocolos establecidos por el Programa Ampliado de Inmunizaciones, sin identificarse irregularidades en el procedimiento ni en el personal encargado.

La investigación sobre muertes infantiles tras vacunación continúa sin pruebas de causalidad (Foto cortesía)

Las autoridades resaltaron que las vacunas utilizadas en Honduras cumplen con estándares internacionales de calidad, seguridad y eficacia, y han sido determinantes en la reducción de enfermedades graves y mortalidad infantil. Solo entre enero y marzo de 2026, se han aplicado más de 831.000 dosis a niños menores de cinco años sin reportes de incidentes generalizados.

Expertos en salud pública señalan que los ESAVI forman parte de los sistemas de vigilancia sanitaria en todo el mundo, y su investigación es esencial para sustentar la confianza en los programas de inmunización. Aclaran que la coincidencia temporal entre una vacuna y un evento adverso no implica automáticamente una relación causal.

La Secretaría de Salud recibió vacunas para el sarampión, rubéola, paperas y hepatitis B, dirigidas para la Jornada Nacional de Vacunación 2026.

Llamado a vacunar

El caso provocó inquietud entre la población, especialmente en los padres de familia, por lo que las autoridades hicieron un llamado a mantener la calma y continuar con los esquemas de vacunación, considerados una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades infecciosas.

Mientras avanzan las investigaciones, el tema exige equilibrar la transparencia informativa con la responsabilidad sanitaria, en un contexto donde la desinformación puede impactar la cobertura de vacunación y la salud pública del país y que decir de las campañas de vacunación en ejecución según el programa ampliado de inmunizaciones (PAI).