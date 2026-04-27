Qué objetos emblemáticos de los millennials están de vuelta gracias a la Generación Z, según la IA

Dispositivos como el iPod Classic o el Shuffle permiten a los usuarios disfrutar de la música sin interrupciones ni anuncios. (Imagen ilustrativa Infobae)

La nostalgia tecnológica ha encontrado nuevos impulsores en la Generación Z. En un mundo saturado de smartphones y aplicaciones, los jóvenes nacidos después de 1996 están rescatando dispositivos que para los millennials eran parte de la vida cotidiana.

Lo curioso es que no se trata solo de una tendencia estética, sino de un genuino deseo de volver a la “tecnología de un solo propósito”: aparatos que cumplen una función específica sin distracciones, notificaciones ni la sobrecarga de algoritmos.

Para comprender el fenómeno, se consultó a Gemini, inteligencia artificial de Google, sobre cuáles son los objetos tecnológicos emblemáticos de la generación millennial que han regresado con fuerza gracias a la Gen Z.

La Gen Z prefiere los audífonos con cable por su estilo retro. También valoran la calidad de sonido y la ausencia de problemas de batería. (Imagen ilustrativa Infobae)

El análisis de Gemini revela que la búsqueda de autenticidad, la estética retro y la necesidad de desconexión digital impulsan este retorno, que va desde cámaras compactas y auriculares con cable hasta consolas portátiles clásicas.

Tecnología millennial que regresa impulsada por la Generación Z

El interés de la Generación Z por la estética retro y la funcionalidad simple ha impulsado el regreso de varios dispositivos que marcaron época entre los millennials. A continuación, presentamos una lista de los objetos tecnológicos que vuelven a estar de moda gracias a esta nueva generación.

Cámaras digitales compactas: el regreso del lo-fi y el flash directo

Las cámaras digitales de principios de los 2000, con sus sensores CCD, baja resolución y colores saturados, se han convertido en el accesorio favorito de muchos jóvenes. La Gen Z rechaza la perfección de los smartphones y busca en estas cámaras el encanto de las fotos espontáneas y el característico “flashazo” que recuerda a las fiestas y reuniones familiares de hace dos décadas.

La Nintendo DS, la Game Boy Advance y la PS2 de Sony vuelven a ser relevantes entre los jóvenes, que valoran la experiencia de juego física. (Imagen ilustrativa Infobae)

Auriculares con cable: moda y declaración de intenciones

El clásico cable blanco de los EarPods de Apple y los auriculares de 3.5 mm han resurgido como símbolo de estilo y funcionalidad. Para la Generación Z, el cable visible no solo es un accesorio de moda, sino una barrera social: indica que la persona está escuchando música y no quiere ser interrumpida, a la vez que se aleja de la imagen de los AirPods y los wearables más costosos.

“Dumbphones” y teléfonos con tapa: la desintoxicación digital

La vuelta de los teléfonos básicos y los modelos con tapa responde a la necesidad de desconexión. Jóvenes de la Gen Z los usan como dispositivos secundarios para fines de semana o eventos sociales, priorizando llamadas y mensajes básicos y evitando así el consumo excesivo de redes sociales y el “doomscrolling” propio de los smartphones.

Videocámaras caseras: la estética del ruido y lo analógico

Las portátiles que grababan en MiniDV o VHS-C son ahora herramientas de vlogging y creación de contenido para quienes buscan la estética nostálgica de la imagen granulada, la fecha analógica en pantalla y el zoom mecánico. El proceso de transferir videos a la computadora es parte del atractivo, aportando autenticidad y diferenciación frente a las imágenes limpias y digitales de hoy.

Las cámaras portátiles de MiniDV o VHS-C se usan hoy para vlogs y contenido con estética nostálgica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Reproductores MP3 y el iPod Classic: recuperar la propiedad de la música

Dispositivos como el iPod Classic o el Shuffle permiten a los usuarios disfrutar de la música sin interrupciones ni anuncios, y aprovechar la experiencia táctil de seleccionar álbumes completos. Para muchos, esto significa volver a disfrutar de la música como una experiencia personal y continua, lejos de las notificaciones constantes.

Consolas portátiles retro: el placer de los juegos completos y sin anuncios

La Nintendo DS, la Game Boy Advance y la PS2 de Sony vuelven a ser relevantes entre los jóvenes, que valoran la experiencia de juego física, los cartuchos y los botones reales. Estas consolas representan una alternativa a los juegos móviles actuales, plagados de microtransacciones y distracciones digitales, recuperando el placer de jugar de forma directa y sin interrupciones.

El resurgimiento de estos dispositivos demuestra que, para la Generación Z, lo retro no es solo moda: es una estrategia consciente para reconectar con la tecnología de forma más sencilla, auténtica y, sobre todo, menos invasiva.