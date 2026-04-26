El canciller iraní viaja a Moscú para reunirse con Putin en medio de la parálisis del diálogo con Estados Unidos

Abbas Araghchi viaja a Moscú para reunirse con Putin en medio de la parálisis del diálogo con Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, partió este domingo rumbo a Moscú para un encuentro con el presidente Vladimir Putin, tras una serie de reuniones en Pakistán y Omán orientadas a reactivar el diálogo entre Teherán y Washington.

La visita se produce en medio de un intenso despliegue diplomático de países mediadores y en un contexto marcado por la ausencia de avances concretos en las conversaciones bilaterales.

Araghchi regresó a Pakistán menos de un día después de su paso por Islamabad, donde mantuvo contactos con autoridades locales y posteriormente viajó a Omán antes de dirigirse a Rusia.

El embajador iraní en Moscú, Kazem Jalali, confirmó la reunión programada entre el canciller y Putin, mientras que el Ministerio de Exteriores ruso validó la visita sin ofrecer detalles sobre la agenda.

Aunque las gestiones diplomáticas continúan activas, no existen señales de una reanudación inmediata de las negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos. El primer ciclo de conversaciones, celebrado en Islamabad hace dos semanas, coincidió con la entrada en vigor de un alto el fuego el 8 de abril, que hasta el momento se ha sostenido pese a la tensión persistente.

Abbas Araghchi sostuvo reuniones en Pakistán y Omán orientadas a reactivar el diálogo entre Teherán y Washington

El conflicto en Medio Oriente sigue impactando la economía global, principalmente debido a la decisión de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz como medida de presión. Esta acción ha restringido el paso de petróleo, gas natural y fertilizantes, provocando una escalada de los precios energéticos y generando preocupación entre gobiernos y mercados internacionales.

Antes de la reciente ronda de contactos entre Irán y Pakistán, la Casa Blanca había anunciado el viaje de los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Islamabad para continuar las negociaciones. Sin embargo, Trump canceló el viaje a último momento, señalando que cualquier diálogo podría desarrollarse por teléfono.

“Tenemos todas las cartas. Si quieren hablar, pueden venir a vernos o llamarnos; ya saben que hay un teléfono, tenemos buenas líneas seguras”, dijo

Según la agencia iraní FARS, Teherán envió a través de Pakistán mensajes escritos a Estados Unidos en los que reafirma sus “líneas rojas”, entre las que figuran el programa nuclear y el control sobre el estrecho de Ormuz. La agencia estatal ISNA también reportó que la visita de Araghchi a Moscú tiene como objetivo principal una reunión con Putin para analizar la estrategia regional y coordinar la respuesta al bloqueo naval estadounidense.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en Islamabad

La presión de Washington, que ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes como represalia, ha sido respondida por Irán con una postura firme. Los Guardianes de la Revolución declararon que “controlar el estrecho de Ormuz y mantener su efecto disuasorio sobre Estados Unidos y sus aliados es la estrategia definitiva del Irán islámico”.

En paralelo, Trump enfrenta presión doméstica por el aumento de los precios de la gasolina vinculado al conflicto en el Golfo y la interrupción del comercio internacional de energía. A esta situación se suma la conmoción en Washington tras la detención de un hombre armado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, lo que ha elevado la tensión política y la percepción de inseguridad.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó nuevos ataques contra posiciones de Hezbollah, acusando al grupo de violar la tregua alcanzada el 17 de abril, que había sido prorrogada.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó nuevos ataques contra posiciones de Hezbollah (Ilia Yefimovich/AP)

“Las violaciones de Hezbollah están, en la práctica, desmantelando el alto el fuego”, afirmó Netanyahu. El grupo chiita respondió que continuará actuando ante lo que considera incumplimientos israelíes y la ocupación del sur de Líbano.

El ejército israelí mantuvo los bombardeos en la región, ordenando la evacuación de siete aldeas y reportando nuevas víctimas civiles y militares.

El Ministerio de Salud libanés elevó a 2.509 el número de fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí el 2 de marzo, tras el ataque lanzado por Hezbollah. Mientras tanto, el flujo de desplazados hacia el norte del país sigue en aumento, con testimonios de atascos y escenas de éxodo masivo tras las alertas de evacuación.

(Con información de AFP)