Asesinaron en Boston a Nuno Loureiro, director de un laboratorio clave de fusión nuclear del MIT

Nuno Loureiro, el físico portugués que dirigía un laboratorio en el MIT

Un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las figuras más reconocidas de la investigación en física de plasmas y fusión nuclear ha muerto tras ser tiroteado frente a su domicilio en el área metropolitana de Boston. Nuno F. Gomes Loureiro, de 47 años, ciudadano portugués y director de uno de los principales laboratorios científicos del MIT, falleció este martes por la mañana a consecuencia de las heridas sufridas la noche anterior en Brookline, según confirmaron la policía local, la universidad y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal.

El ataque ocurrió alrededor de las 20.30 del lunes, cuando la policía recibió una alerta por disparos en un edificio residencial de Gibbs Street. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Loureiro con múltiples impactos de bala. Fue trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital de Boston, donde murió horas después. Las autoridades no han informado de detenciones y el caso sigue siendo investigado como un homicidio activo, según la Fiscalía del condado de Norfolk.

El ministro portugués de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel, confirmó el fallecimiento en el Parlamento luso, donde interrumpió una comparecencia oficial para comunicar la noticia. El Gobierno de Portugal expresó sus condolencias a la familia y subrayó la relevancia internacional de Loureiro en el ámbito científico. La policía no ha difundido, por el momento, hipótesis sobre el móvil del crimen.

FOTO DE ARCHIVO: El letrero en el Edificio 76 del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Cambridge, Massachusetts, EEUU, 21 de noviembre de 2018. Fotografía tomada el 21 de noviembre de 2018 (REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo)

Vecinos del edificio relataron a medios estadounidenses haber escuchado “tres fuertes detonaciones” y pensaron inicialmente que se trataba de un intento de forzar una puerta. Una residente del barrio señaló que el profesor tenía una familia joven y que sus hijos asistían a una escuela cercana, un dato que ha reforzado el impacto del crimen en la comunidad local.

Loureiro era, desde mayo de 2024, director del Plasma Science and Fusion Center (PSFC) del MIT, uno de los centros de investigación más influyentes del mundo en física de plasmas y energía de fusión. El PSFC reúne a más de 250 investigadores, ingenieros y estudiantes y trabaja en el desarrollo de tecnologías destinadas a reproducir en la Tierra la energía que alimenta al Sol, una promesa de generación eléctrica limpia, sin emisiones de carbono y prácticamente ilimitada.

Especialista en física teórica, Loureiro centró su carrera en el estudio de la dinámica de plasmas magnetizados, un estado de la materia fundamental tanto para la fusión nuclear como para fenómenos astrofísicos. Su trabajo abordó procesos clave como la reconexión magnética —responsable de la liberación súbita de enormes cantidades de energía—, la generación y amplificación de campos magnéticos, el confinamiento del plasma en reactores de fusión y la turbulencia en entornos altamente magnetizados.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Massachusetts, el 3 de abril del 2017 (AP foto/Charles Krupa)

Nacido en Portugal, se licenció en Física en el Instituto Superior Técnico de Lisboa en 2000 y obtuvo el doctorado en Física en el Imperial College de Londres en 2005. Tras completar estancias posdoctorales en el Princeton Plasma Physics Laboratory, en Estados Unidos, y en el Culham Centre for Fusion Energy, en el Reino Unido, se consolidó como una de las voces más influyentes de su especialidad antes de incorporarse al MIT en 2016.

En el instituto estadounidense fue promovido rápidamente: obtuvo la titularidad en 2017 y alcanzó el rango de profesor pleno en 2021. Su producción científica, ampliamente citada, combinó teoría avanzada, simulaciones numéricas de alta complejidad y, en los últimos años, el uso de herramientas computacionales de nueva generación para modelar fenómenos no lineales en plasmas.

A lo largo de su carrera recibió varios reconocimientos internacionales, entre ellos el Thomas H. Stix Award de la American Physical Society y una beca CAREER de la National Science Foundation. Su nombramiento al frente del PSFC fue interpretado como una señal del peso creciente de su liderazgo científico en un campo considerado estratégico para la transición energética global.

El MIT expresó su pesar en un comunicado oficial y aseguró que ha puesto en marcha mecanismos de apoyo para estudiantes, investigadores y personal que trabajaban con Loureiro. “Nuestras más profundas condolencias están con su familia, sus estudiantes y sus colegas”, señaló un portavoz de la universidad, que evitó hacer comentarios sobre la investigación policial en curso.