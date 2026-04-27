Guatemala

La ministra Anabella Giracca atribuye al STEG la obstrucción de los avances educativos en Guatemala

La representante del Ministerio de Educación responsabilizó a la dirigencia sindical por trasladar los conflictos a instancias judiciales, manteniendo en disputa los procesos de reforma que, según ella, cuentan con apoyo mayoritario en la sociedad

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La ministra de Educación de Guatemala, Anabella Giracca, acusa al STEG de frenar el avance educativo con acciones legales y sindicales. (Cortesía: Agencia Guatemalteca de Noticias)
La ministra de Educación de Guatemala, Anabella Giracca, acusa al STEG de frenar el avance educativo con acciones legales y sindicales. (Cortesía: Agencia Guatemalteca de Noticias)

La ministra de Educación de Guatemala, Anabella Giracca, denunció que la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) busca frenar los avances educativos mediante acciones legales y sindicales. Según la funcionaria, el STEG ha roto la negociación del pacto colectivo y ha trasladado el conflicto al ámbito judicial tras la resolución desfavorable para el sindicato de un emplazamiento anterior.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), es la organización gremial más influyente del magisterio en el país. Su capacidad de movilización y su rol en la negociación de los Pactos Colectivos con el Ministerio de Educación han consolidado su poder en la política educativa nacional. El STEG impulsa acuerdos salariales y condiciones laborales para los docentes, lo que ha generado debate sobre el impacto fiscal y político de sus demandas.

Durante su declaración pública, Giracca aseguró que la educación en Guatemala “avanza” y que “nada la detiene”, a pesar de los intentos de ciertos sectores sindicales de bloquear los procesos de transformación impulsados en los últimos dos años. La ministra remarcó que la mayoría de la sociedad respalda los cambios promovidos por el Ministerio de Educación (MINEDUC), y subrayó que los recientes emplazamientos judiciales promovidos por el STEG obedecen a la intención de “proteger privilegios” y no a la defensa de la calidad educativa ni de las condiciones del magisterio.

La funcionaria afirmó que la dirigencia sindical buscó ocultarse detrás de un comité que impulsó un primer emplazamiento, el cual fue resuelto a favor del MINEDUC. Tras ese fallo, la ministra indicó que la cúpula del STEG debió asumir la autoría de un nuevo emplazamiento, lo que, según sus palabras, “termina de caer las máscaras” sobre sus verdaderas motivaciones.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) rompe la negociación del pacto colectivo y traslada el conflicto al ámbito judicial. (Cortesía: Agencia Guatemalteca de Noticias)
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) rompe la negociación del pacto colectivo y traslada el conflicto al ámbito judicial. (Cortesía: Agencia Guatemalteca de Noticias)

Giracca sostuvo que el objetivo del sindicato es obstaculizar los procesos de destitución iniciados contra docentes que abandonaron sus labores el año pasado, afectando el derecho a la educación de miles de estudiantes. “La verdad es esta, ni este emplazamiento ni el anterior impiden que estos procesos sigan avanzando. No detienen el funcionamiento normal del MINEDUC ni vuelven intocables a quienes incumplieron la ley”, expresó.

La ministra explicó que los procedimientos administrativos en curso continuarán, requiriendo únicamente la autorización de un juez laboral en su etapa final. Reconoció la actuación objetiva de los tribunales laborales y manifestó su confianza en que se mantendrá esa línea de acción.

En su mensaje, Giracca enfatizó que las medidas preventivas dictadas por el juzgado aplican tanto para el MINEDUC como para el STEG, lo que impide a ambas partes adoptar acciones de hecho mientras se resuelve el conflicto. La funcionaria afirmó que el país atraviesa el cierre de “dos décadas de imposición ilegítima” en el sector educativo.

Dirigiéndose al magisterio nacional, la ministra instó a las maestras y maestros a contrastar la información sindical con la legislación vigente y reiteró el compromiso del MINEDUC de mejorar las condiciones laborales del sector. “Esta es una nueva etapa para el país, donde el derecho a la educación no se negocia”, concluyó.

La intervención de Giracca se produce en un contexto de alta tensión entre el MINEDUC y el STEG, con repercusiones directas sobre la estabilidad del ciclo escolar y el futuro de la negociación colectiva en la educación pública guatemalteca.

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