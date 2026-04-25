Estados Unidos

El éxodo residencial en California alcanza cifra récord y reconfigura el estado

El alza en los gastos y la escasez de viviendas accesibles provocan cambios en la composición social y en la dinámica demográfica local

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Más de 338.000 residentes abandonan California en 2023 por altos costos de vivienda y servicios, según California Policy Lab (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decenas de miles de familias abandonan California en busca de menores costos y oportunidades reales de acceso a vivienda, mientras el estado se consolida como un enclave para ingresos altos.

A medida que la escalada de precios y la falta de opciones asequibles intensifican el flujo migratorio, la estructura social y la representación política californiana se ven amenazadas, según un informe reciente de California Policy Lab, el laboratorio de políticas públicas de la Universidad de California, citado por Fox Business.

El informe señala que quienes dejan el estado logran ahorrar en promedio USD 672 mensuales solo en gasto de vivienda y encuentran propiedades con un precio medio cerca de USD 400.000 inferior al de California, incrementando en casi 50% la probabilidad de convertirse en propietarios.

Evan White, director ejecutivo de California Policy Lab, enfatiza que esta diferencia resulta especialmente relevante para familias con aspiraciones de compra de vivienda.

Incluso en las regiones de California definidas como asequibles, el costo de vida supera notablemente la media nacional. De acuerdo con el informe, los residentes pagan 11% más en alimentos, 40% más en gasolina y 61% más en servicios públicos respecto al promedio del país, impulsando la migración hacia lugares de menor costo. Los destinos preferidos son Nevada, seguido de Idaho, Oregón y Arizona.

El fenómeno migratorio se explica por la combinación de factores económicos, fiscales y sociales, junto con la evolución del mercado inmobiliario, que han transformado el panorama demográfico del estado.

Según Statista, el portal de estadísticas alemán, en 2023 California perdió aproximadamente 338.000 residentes netos, la cifra más alta registrada a la fecha. Este desplazamiento responde a la dificultad de acceder a la propiedad y al continuo alza en los servicios esenciales.

El perfil de los migrantes revela que la mayoría pertenece a hogares de ingresos medios, quienes aunque no se consideran indigentes, sufren una presión financiera creciente.

El laboratorio de políticas públicas de la Universidad de California detalla que, desde el inicio de la pandemia, el porcentaje de personas que abandona comunidades de altos ingresos alcanzó el 19%, rompiendo con la tendencia histórica en la que la migración interna era liderada por sectores vulnerables.

El costo de vida en California alcanza niveles que superan la capacidad de adaptación de muchos residentes. Carl McKnight, entrevistado por el California Post, relata que tras 54 años en Fresno se mudó a Tennessee en 2022. “En California, uno se acostumbra a los altos precios de la energía. La última vez que vivimos allí, en el verano de 2021, nuestra factura mensual de energía era de unos USD 800 o 900”.

Compara su situación actual: “En Tennessee, vivo en una casa. Durante el día mantengo el aire acondicionado a 20 °C en verano, y por la noche lo bajo a 18 °C. Funciona todo el día, pero mi factura es de apenas USD 150 mensuales”.

Este contraste da cuenta de cómo el cambio de estado no solo reduce el gasto directo, sino que mejora el acceso a servicios. McKnight agrega: “La gasolina es barata y, en mi experiencia, las carreteras tienen buen mantenimiento y limpieza. Incluso he visto personas cortando el césped al borde de la carretera. En mi opinión, la calidad de vida en Tennessee es mucho mejor que en California”.

Las consecuencias del éxodo impactan la estructura política del estado. El laboratorio de políticas públicas de la Universidad de California advierte que, de continuar esta tendencia migratoria, California podría perder entre tres y cuatro escaños en el Congreso de Estados Unidos tras el censo de 2030.

Este fenómeno ampliaría el efecto que ya provocó la pérdida de un escaño en 2021, reduciendo la base impositiva y debilitando la influencia política californiana.

Los motivos detrás del éxodo y su impacto social

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El costo de vida en California supera hasta un 61% la media nacional en servicios públicos, como confirma el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el laboratorio de políticas públicas de la Universidad de California, la raíz del fenómeno radica en impuestos elevados, precios de vivienda y energía altos, lo que deja a la familia promedio de California con un 35% menos de ingreso disponible frente a la media nacional.

Esta reducción deriva en menos acceso a servicios, educación y salud, y desincentiva la permanencia de personal calificado y familias jóvenes.

La crisis de vivienda se intensifica año tras año, señala Housing California, la organización sin fines de lucro, con más de 8,43 millones de residentes destinando al menos el 30% de sus ingresos al pago de la renta, superando ampliamente la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), principal organismo internacional en políticas públicas.

El informe también advierte sobre el impacto en la diversidad y el tejido social californianos. Las ciudades que más población pierden suelen ser aquellas históricamente habitadas por comunidades de clase media y trabajadores esenciales, lo que altera la estructura demográfica y el acceso a oportunidades.

Destinos preferidos y nuevas dinámicas migratorias

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Nevada, Idaho y Arizona destacan como los principales destinos de quienes buscan menor costo de vida y acceso a vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos indican que la mayoría de quienes salen de California se decantan por estados vecinos donde el mercado inmobiliario y el costo de vida todavía resultan más accesibles.

Nevada ha visto un crecimiento sostenido de la migración californiana, mientras que Idaho y Arizona consolidan su atractivo para quienes buscan estabilidad económica y mejores condiciones de acceso a vivienda.

Esta migración reconfigura el mapa social y político de California y plantea retos para los estados receptores, obligados a ajustar infraestructura y servicios ante la llegada de nuevos residentes con distintos perfiles y expectativas.

El futuro de California, advierten los especialistas, dependerá de la habilidad para desarrollar políticas públicas que aborden la crisis de vivienda, contengan los precios y mejoren el acceso a servicios básicos.

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