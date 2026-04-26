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Charlie Sheen revela la verdadera razón de la ausencia de su padre Martin Sheen en su documental de Netflix

El documental aborda distintos momentos de la vida del actor, incluyendo sus problemas con las drogas, con la participación de colegas y familiares

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Charlie Sheen explicó por qué su familia no participó en su documental. (Créditos; Grosby. AP)
Charlie Sheen explicó por qué su familia no participó en su documental. (Créditos; Grosby. AP)

Durante un panel realizado el 22 de abril, Charlie Sheen explicó las razones por las que su padre, Martin Sheen, y de su hermano, Emilio Estevez no participaron en su documental biográfico aka Charlie Sheen.

El actor relató que su padre sí tuvo acceso a un corte previo del documental y le compartió su reacción tras verlo.

“Lo vio y le encantó, estaba riendo, estaba llorando, estaba completamente involucrado, y luego se me acercó y me dijo: ‘Yo ya estoy en esto. Prefiero aparecer joven y bien en esta película que como soy ahora; no necesitas a este hombre mayor en tu proyecto’”, recordó.

Charlie Sheen Martin Sheen
Martin Sheen estaba encantado con el documental, pero prefirió darle toda la atención a Charlie. (Grosby)

Asimismo, el artista añadió que no coincidía del todo con esa postura, aunque respetó la decisión.

El director del documental, Andrew Renzi, también participó en la conversación y ofreció su perspectiva sobre la ausencia de Emilio Estevez. Según explicó, la decisión respondió a la intención de permitir que el proyecto se centrara en la experiencia personal del actor.

“Él quería que Charlie tuviera este espacio. Consideró que era su momento y que la historia debía enfocarse en él”, señaló.

En la misma línea, Charlie Sheen indicó que su hermano consideraba que los acontecimientos abordados en el documental correspondían a su propia vivencia. “Sentía que eran mis historias las que debían contarse”, afirmó.

Renzi añadió que, desde su punto de vista, la familia pudo haber optado por no participar para evitar abordar públicamente episodios que ya han sido ampliamente difundidos.

Charlie Sheen Martin Sheen
Andrew Renzi entendía que para la familia de Charlie Sheen era difícil repasar esos momentos difíciles. (Grosby)

“Si me pongo en su lugar, sin que ellos me lo hayan dicho directamente, es una historia que han vivido durante mucho tiempo y probablemente había muchos temas que no querían tener que volver a tratar frente a una cámara”, explicó.

El director también mencionó una reflexión de Martin Sheen relacionada con su rol como padre durante la realización del documental. Según relató, el actor expresó reservas sobre involucrarse directamente en el proyecto en caso de que la narrativa tomara un rumbo desfavorable.

“Hubo algo que dijo que siempre voy a respetar. Señaló que, si el proyecto no resultaba bien o si se presentaba de una manera perjudicial, él necesitaba poder mantenerse al lado de su hijo como siempre lo ha hecho. Y que, si participaba en el documental, no podría hacerlo de la misma forma, porque sería parte de lo que se mostrara”, indicó.

Charlie Sheen Martin Sheen
Martin Sheen aseveró que estaría para Charlie si el documental tenía una recepción negativa. (Grosby)

El documental aka Charlie Sheen presenta un recorrido por la vida del actor a través de testimonios de personas cercanas, entre ellas Denise Richards, Heidi Fleiss, Jon Cryer, Sean Penn, Chris Tucker y Brooke Mueller, entre otros.

Además, incluye la participación del propio Sheen, quien aborda distintos aspectos de su trayectoria personal y profesional.

En la producción, el actor se refiere tanto a su infancia en Malibú y su ascenso a la fama durante las décadas de 1980 y 1990, como sus problemas relacionados con el consumo de sustancias. Actualmente está disponible en Netflix.

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