Panamá

Panamá cuenta con la infraestructura y el capital humano para albergar eventos deportivos de talla internacional: Anamae Orillac

Por 14 días el país fue anfitrión de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

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Polideportivo Roberto Durán, Panamá
Arena Roberto Durán, una de las instalaciones que albergó los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. (Instagram)

El fuego de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se apagó lentamente en el pebetero ubicado en las afueras de la Arena Roberto Durán, en la ciudad de Panamá, dejando tras de sí la jornada juvenil deportiva más importante de la región.

Unos 2,000 jóvenes atletas, de entre 14 y 17 años, procedentes de Ecuador, Argentina, Surinam, Paraguay, Perú, Chile, Curazao, Colombia, Brasil, Aruba, Guyana, Uruguay, Venezuela y Bolivia demostraron durante 14 días en Panamá su valía deportiva, al enfrentarse en diversos deportes.

Anamae Orillac, presidenta de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, agradeció visiblemente emocionada a voluntarios, atletas,al comité organizador y a todos los que creyeron en el sueño de poder realizar la justa deportiva en suelo istmeño.

Panamá, destacó Orillac, cuenta con la infraestructura, talento y capital humano para albergar eventos deportivos de talla internacional.

Para la realización de los juegos la nación canalera realizó una inversión estimada en $25 millones y esperaba una derrama económica de $75 millones.

Yesus Perea obtuvo la medalla de bronce en judo 66 kg de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. - créditos: IPD
Yesus Perea obtuvo la medalla de bronce en judo 66 kg de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. - créditos: IPD

En el terreno deportivo, Brasil comando el pelotón, al cosechar 157 medallas, entre 58 de oro, 51 de plata y 48 de bronce, escoltado por Argentina con 105 medallas, resumidas en 32 de oro, 39 de plata y 34 de bronce.

Los atletas colombianos se hicieron de 26 medallas de oro, 19 de plata y 44 de bronce, para un total de 89.

Panamá, el anfitrión, logró seis medallas de oro, seis de plata y 17 de bronce.

A las 7:00 p.m. del sábado la Arena Roberto Durán hervía de alegría y recuerdos, al paso de las delegaciones de las naciones participantes, que por última vez desfilaban con la satisfacción del deber cumplido.

Los abanderados por países fueron Leonardo Vargas Ponce y Briana Iriarte Botello (Bolivia), Pedro Olmos y Zoe Gorski (Argentina), Jevin Tobias Aguero y Emily Antunes Kuster (Brasil), Caleb Caldito Chang y Yumaira Rusell (Panamá), Mauricio Escurra y Jimena Sostoa (Paraguay).

Jermain Brigitta y Keziah Zoe Isabella Fluonia lo hicieron por Curazao, Matias Moreno y Valentina Cancino (Chile), Francisco Pereira y Antonella Bonomi (Uruguay), Kevin Campaz y Juliana Agresot (Colombia), Ezekiel Millington y Akeelah Dover (Guayana), Sofía Junco y Thiago Goyzueta (Perú).

Agostina Hein, vestida con un conjunto deportivo celeste y blanco, levanta el puño derecho con una sonrisa frente a un podio con los anillos olímpicos de fondo
La nadadora argentina Agostina Hein celebra su destacada actuación durante los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Por Aruba, Eden Antersyn y Esteffanie Van Greene, Matheus Mendez y Katherine Perea (Ecuador), Leyon Cyrus y Ciara Tol (Surinam) y Enzo Quintana y Arianny Echandía (Venezuela).

En el acto de clausura, Antón, la Rana Dorada mascota de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, creó conciencia sobre la necesidad de la educación ambiental en la lucha por conservar y reducir el riesgo de extinción de esta especie, que nació en las montañas del Valle de Antón, en la provincia de Coclé, Panamá.

Actualmente, un grupo de científicos de la Fundación EVACC se dedica al cuidado, protección, concientización y reproducción de estas ranas doradas.

Mario Moccia, vicepresidente primero de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), declaró clausurados los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, que mediante el talento, disciplina y espíritu deportivo quedarán, según sus organizadores, como herramienta de transformación.

Los juegos fueron instituidos oficialmente el 25 de mayo de 2012 y se realizan cada 4 años, el año previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Su primera edición se llevó a cabo en Lima, Perú, en septiembre de 2013, con competencias en 19 deportes, y más allá de la competencia se insiste en que se busca inspirar a nuevas generaciones de atletas y fortalecer la cultura deportiva regional.

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