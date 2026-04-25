Tormenta de nieve y frío extremo amenazan 2 estados con acumulaciones de hasta 25 cm y temperaturas bajo cero

Las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA por ola de frío extremo se mantienen en zonas clave de Montana y Wyoming. (REUTERS/Jeenah Moon)

El norte de Estados Unidos experimenta una ola de frío y nieve intensa que afecta a Montana y Wyoming desde el viernes 25 de abril, con advertencias oficiales de condiciones peligrosas para la circulación y actividades al aire libre. Las autoridades meteorológicas prevén que el fenómeno se extienda, al menos, hasta el lunes, y recomiendan extremar precauciones por acumulaciones de nieve, ráfagas de viento y temperaturas bajo cero. Según informes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la situación impacta rutas, infraestructuras y zonas agrícolas.

De acuerdo con el NWS Great Falls, la advertencia de tormenta invernal abarca los Bears Paw Mountains y el sur del condado de Blaine en Montana, con acumulaciones de nieve que podrían llegar a 7,5 centímetros (3 pulgadas) en zonas elevadas y ráfagas que superan los 56 km/h (35 mph). Se mantienen alertas adicionales para sectores de Toole y Liberty, donde se prevé que la nieve y el hielo dificulten la circulación, especialmente en puentes y pasos elevados. El NWS Cheyenne ha extendido una advertencia de invierno para las sierras Madre y Snowy en Wyoming, donde la nieve podría alcanzar entre 15 y 25 centímetros (6 y 10 pulgadas), con mayores registros en los picos, según el reporte del medio estadounidense Newsweek basado en fuentes oficiales.

Este episodio se produce en un contexto de sistemas invernales tardíos en la región de las Rocosas, donde la transición hacia la primavera suele presentar nevadas fuera de temporada y heladas intensas. Según los informes de la NOAA, estos eventos ocurren por la persistencia de masas de aire frío provenientes del ártico, las cuales influyen en la temperatura y condiciones de la región incluso avanzada la primavera. La intensidad y extensión geográfica del fenómeno actual han motivado una amplia movilización de recursos para informar y proteger tanto a residentes como a viajeros.

¿Cuáles son las zonas con mayor riesgo por la tormenta de nieve y las heladas?

Las áreas más afectadas se concentran en el norte y centro de Montana, especialmente en los Bears Paw Mountains y el sur del condado de Blaine, donde la advertencia de tormenta invernal se mantendrá hasta el mediodía del sábado, según el NWS. En estos sectores, la nieve podría alcanzar entre 2,5 y 7,5 centímetros (1 y 3 pulgadas) en altitudes superiores, mientras que los vientos por encima de 56 km/h (35 mph) provocarán desplazamiento de nieve y reducción sustancial de la visibilidad.

El NWS también ha extendido advertencias de clima invernal a los condados de Toole y Liberty, donde la acumulación de hasta 5 centímetros (2 pulgadas) de nieve incrementará el riesgo de caminos resbaladizos y puentes congelados. Las autoridades recomiendan circular a baja velocidad y estar atentos a los cambios repentinos en el estado de las rutas, especialmente durante la noche y la madrugada.

En Wyoming, la zona de las sierras Madre y Snowy mantiene una advertencia que se prolongará hasta la mañana del lunes, según el NWS Cheyenne. En estos puntos, las acumulaciones previstas varían entre 15 y 25 centímetros (6 y 10 pulgadas), pudiendo incluso superar esta cifra en los sectores más altos de la cordillera.

El fenómeno invernal tardío impacta infraestructuras, rutas y zonas agrícolas, con temperaturas que descienden hasta -6 °C según la NOAA. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Qué precauciones recomiendan las autoridades para la población

Las advertencias emitidas por el NWS y la NOAA incluyen una serie de medidas preventivas para minimizar riesgos:

Consultar los pronósticos oficiales y actualizaciones de las agencias meteorológicas antes de planificar desplazamientos.

Evitar viajes extensos o no esenciales en áreas bajo advertencia de tormenta invernal.

Proteger la vegetación y los sistemas de plomería exterior por el riesgo de heladas nocturnas intensas.

Equipar los vehículos con cadenas o neumáticos para nieve y circular con precaución en rutas de montaña.

Vestir ropa adecuada para bajas temperaturas y llevar equipo de emergencia en caso de quedar varados.

El NWS indica que la persistencia del fenómeno provocará cambios súbitos en la condición de las rutas y que la vigilancia constante de los avisos es fundamental para la seguridad de residentes y viajeros en la región.

¿Qué consecuencias anticipan en movilidad, agricultura e infraestructura?

De acuerdo con la NOAA, la combinación de nieve acumulada y ráfagas de viento ha generado advertencias sobre la posibilidad de rutas cubiertas de nieve o hielo, lo que incrementa la dificultad para la movilidad de vehículos particulares y de carga. El NWS advierte que “se esperan condiciones peligrosas para actividades al aire libre en áreas expuestas o de mayor altitud” y que la visibilidad se reducirá drásticamente en los tramos afectados.

El sector agrícola enfrenta riesgos debido a que las temperaturas pueden descender hasta -6 °C (20 °F) durante la noche, lo que pone en situación vulnerable a la vegetación sensible y los sistemas de irrigación sin protección, según el último parte del NWS. El canal meteorológico The Weather Channel ha reportado que las condiciones de frío extremo podrían retrasar el inicio de la temporada de siembra y dañar cultivos en etapa temprana.

Las empresas de transporte recomiendan evitar los recorridos en las zonas más afectadas hasta que cesen las alertas, mientras que los servicios de emergencia han reforzado la presencia en rutas y pasos montañosos.

¿En qué consisten las advertencias de tormenta invernal y de helada?

El NWS define la advertencia de tormenta invernal como una alerta ante la previsión de condiciones invernales intensas, que incluyen acumulaciones de nieve superiores a lo habitual y vientos fuertes que dificultan la movilidad y la vida cotidiana. Las advertencias de helada se emiten cuando se esperan temperaturas bajo cero capaces de dañar cultivos y tuberías sin protección.

Las advertencias de tormenta invernal actualmente vigentes en Montana y Wyoming se centran en los riesgos para el tránsito y las actividades al aire libre, mientras que las advertencias de helada abarcan una zona más amplia del noroeste, incluyendo partes de Idaho, Utah, Washington y Oregón.

Las autoridades recomiendan consultar pronósticos oficiales y evitar desplazamientos no esenciales durante la vigencia de las alertas de tormenta invernal. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Hasta cuándo estarán vigentes las advertencias meteorológicas?

Según la NOAA y el NWS, las advertencias de tormenta invernal que comenzaron el viernes 25 de abril permanecerán, en la mayoría de los casos, hasta el mediodía del sábado, con posibilidad de extenderse hasta el lunes en zonas de montaña de Wyoming. Las advertencias de helada para el noroeste interior podrían mantenerse durante varias noches consecutivas, condicionadas a la persistencia de la masa de aire frío.

Los organismos meteorológicos piden consultar los portales oficiales para actualizaciones periódicas sobre la evolución del fenómeno y el estado de las alertas.

¿Qué declararon los organismos y autoridades sobre este evento?

La NOAA señaló en su boletín que “las condiciones invernales tardías pueden causar interrupciones en la movilidad, daños en infraestructuras y retrasar actividades agrícolas”. El NWS Great Falls destacó: “La nieve acumulada y el viento fuerte limitarán la visibilidad y volverán peligrosos los desplazamientos en ruta y las actividades recreativas en zonas elevadas”. Desde NWS Cheyenne se precisó que “cazadores, senderistas y excursionistas deben prepararse ante posibles desorientaciones por la nieve y el viento”.

El medio estadounidense Newsweek reportó que las autoridades insisten en que quienes tengan planes al aire libre reconsideren sus actividades o adopten medidas estrictas de seguridad hasta que pasen las advertencias.

¿Cómo repercute esta situación en la vida cotidiana y la economía local?

La llegada de este sistema invernal ha llevado a la suspensión de actividades recreativas en parques y rutas de montaña de Montana y Wyoming, según autoridades locales. Además, el sector agrícola comunica el riesgo sobre cultivos tempranos y la posible necesidad de reprogramar la siembra en los campos afectados.

Los servicios de emergencia han reforzado la preparación y presencia en los puntos críticos para responder ante posibles incidentes viales o pedidos de rescate.

¿Qué se prevé para los próximos días en las zonas bajo alerta?

De acuerdo con la NOAA y el NWS, la evolución del sistema dependerá de los desplazamientos de la masa de aire frío y la intensidad de las precipitaciones. Se insta a los habitantes y viajeros de Montana y Wyoming a mantenerse vigilantes a los avisos oficiales, ya que las condiciones pueden variar rápidamente y prolongarse hasta el lunes.