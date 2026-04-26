Entretenimiento

La razón por la que Emily Blunt le tenía miedo a Meryl Streep en la primera película de ‘El diablo viste a la moda’

La actriz explicó cómo la concentración de su compañera marcó la dinámica en el set durante la filmación de la primera entrega

Guardar
Emily Blunt recordó la intensa concentración de Meryl Streep durante el rodaje de El diablo viste a la moda. (Captura de video)
Emily Blunt recordó la intensa concentración de Meryl Streep durante el rodaje de El diablo viste a la moda. (Captura de video)

Durante una conversación reciente en el programa SiriusXM Front Row, el elenco de la película El diablo viste a la moda 2 se reunió para compartir experiencias sobre el rodaje y la evolución de sus personajes.

En la entrevista, conducida por Andy Cohen, participaron Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci.

Durante la charla, Cohen preguntó a Blunt si Streep resultaba intimidante durante el rodaje de la primera entrega de El diablo viste a la moda.

La actriz británica respondió: “En la primera película, yo estaba bastante asustada porque sentía que estabas muy metida en una especie de zona de concentración”. Ante esto, Meryl Streep confirmó la percepción al señalar: “Oh, sí, estaba en esa zona”.

Emily Blunt aseguró que Meryl Streep estaba tan concentrada en su papel que le daba miedo. (Captura de video)
Emily Blunt aseguró que Meryl Streep estaba tan concentrada en su papel que le daba miedo. (Captura de video)

Emily añadió: “Ella estaba en una ‘zona Miranda’, completamente centrada en Miranda Priestly. No era impenetrable, podíamos acercarnos y contarle una historia divertida, pero no reaccionabas con esa risa extraordinaria que yo normalmente escuchaba en ti”.

La conversación también abordó el método de actuación de Streep. Ante la pregunta de Cohen sobre si le resultaba difícil adoptar ese enfoque, la actriz respondió de forma directa: “No, no me resultaba difícil”.

“Los primeros tres días me quedé cerca de la cámara con el director, observando, y luego pasábamos a hacer la escena. Yo hacía lo que correspondía y sentía que había como una pequeña distancia, una ligera separación que ayudaba a construir la autoridad del personaje”, señaló.

El diablo viste a la moda
Meryl Streep aseguró que ella solo quería cumplir con su trabajo a la perfección. (Moviestore/REX/Shutterstock)

Por si fuera poco, Meryl Streep mencionó que recientemente había conversado sobre este tema con Greta Gerwig, quien también ha reflexionado sobre las dinámicas de trabajo en el set.

“Ella decía algo parecido: que a veces no quieren que estés en la fiesta del elenco, porque necesitas mantener una pequeña barrera para sentirte como la figura de autoridad y hacerlo creíble”, relató.

En ese contexto, la actriz describió una experiencia personal durante el rodaje de El diablo viste a la moda.

“Hubo momentos en los que yo volvía a mi tráiler y estaba ahí, sola, mientras escuchaba al resto del elenco en el área de maquillaje. Podía oírlos desde lejos, estaban pasando un gran momento, riendo y conviviendo”, recordó.

Meryl Streep relató que entre cortes pasaba el tiempo sola en su camerino. REUTERS/Jack Taylor
Meryl Streep relató que entre cortes pasaba el tiempo sola en su camerino. REUTERS/Jack Taylor

Esta dinámica reflejaba la diferencia entre su proceso de preparación y el ambiente más distendido del resto del equipo.

Durante este segmento, tanto Streep como Cohen hicieron referencia a la expresión “es solitario en la cima”, en alusión a la posición de liderazgo que representaba el personaje de Miranda Priestly dentro de la historia.

El encuentro tuvo lugar en el contexto del próximo estreno de la secuela de El diablo viste a la moda, que llegará a los cines el 1 de mayo.

Meryl Streep, con pelo blanco y gafas de sol oscuras, junto a Emily Blunt, con pelo castaño y gafas de sol, ambas mirando al frente
'El diablo viste a la moda 2' se estrenará el próximo 1 de mayo. (20th century fox)

La nueva entrega retoma la historia de Miranda Priestly en un entorno marcado por los cambios en la industria editorial, particularmente el declive de las publicaciones impresas tradicionales.

En esta ocasión, la sinopsos oficial menciona que la trama sigue a la editora de la revista Runway “mientras navega su carrera en medio de la caída del mundo editorial tradicional y se enfrenta al personaje de Emily Blunt, ahora una ejecutiva de alto nivel en un grupo de lujo que controla importantes ingresos publicitarios que Priestly necesita”.

Temas Relacionados

Emily BluntEl diablo viste a la modaMeryl Streepestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

La inesperada revelación de Josh Hutcherson sobre la mítica escena de camuflaje en “Los juegos del hambre”

Durante una entrevista, el protagonista de la famosa franquicia compartió la divertida e incómoda anécdota que lo hizo replantear su papel y los desafíos de interpretar a Peeta Mellark

La inesperada revelación de Josh Hutcherson sobre la mítica escena de camuflaje en “Los juegos del hambre”

Una sobredosis y un golpe casi fatal: Mick Jagger engañó a la muerte en dos ocasiones

El libro “The Rolling Stones: The Biography” reconstruye episodios inéditos de la vida del vocalista de la banda británica

Una sobredosis y un golpe casi fatal: Mick Jagger engañó a la muerte en dos ocasiones

Todo sobre “Un amor que no se agota”, el nuevo k-drama entre lo más visto en Netflix

Ahn Hyo-seop y Chae Won-bin protagonizan la serie surcoreana que llegó a streaming el 22 de abril

Todo sobre “Un amor que no se agota”, el nuevo k-drama entre lo más visto en Netflix

Michael Jackson y la vez que Oprah le preguntó si era virgen: “Soy un caballero”

Durante una histórica entrevista emitida en 1993, la presentadora puso en aprietos al Rey del Pop

Michael Jackson y la vez que Oprah le preguntó si era virgen: “Soy un caballero”

“Michael” superó a “Bohemian Rhapsody” en taquilla y ya es el biopic musical con mejor apertura de la historia

La película sobre el Rey del Pop, protagonizada por Jaafar Jackson, obtuvo 314 millones de dólares en su debut mundial

“Michael” superó a “Bohemian Rhapsody” en taquilla y ya es el biopic musical con mejor apertura de la historia
DEPORTES
Psicología, ciencia y mentalidad ganadora: los pilares que construyeron el regreso del Coventry City a la Premier League

Psicología, ciencia y mentalidad ganadora: los pilares que construyeron el regreso del Coventry City a la Premier League

“¿Merezco estar aquí?”: cómo Lando Norris lidió con la salud mental para conseguir el campeonato de la Fórmula 1

Historia pura: las joyas que estuvieron exhibidas durante la histórica presentación de Colapinto en Buenos Aires

El ataque de furia de Esteban Andrada en España: el video con la impactante trompada que le pegó a un rival tras su expulsión

Histórico: Franco Colapinto rodó por primera vez con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires frente a más de 500 mil personas

TELESHOW
Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: su foto juntos en la exhibición de Buenos Aires

Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: su foto juntos en la exhibición de Buenos Aires

La despedida a Adolfo Aristarain: Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y el mundo artístico homenajean al director en las redes

Murió Adolfo Aristarain, emblemático director argentino, a los 82 años

Franco Colapinto y Maia Reficco, juntos en los boxes del Road Show: el romance que ya no se oculta

La intimidad desconocida de Florencia Peña: un desayuno lleno de risas y cariño con su madre y su hermana

INFOBAE AMÉRICA

El canciller iraní viaja a Moscú para reunirse con Putin en medio de la parálisis del diálogo con Estados Unidos

El canciller iraní viaja a Moscú para reunirse con Putin en medio de la parálisis del diálogo con Estados Unidos

Valeria Castro: “Estoy orgullosa de haber puesto un límite a lo que el capitalismo exige”

A 120 años del milagro de la Virgen Dolorosa: la imagen que “parpadeó” y conmocionó Ecuador

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestiona corrupción y uso indebido de fondos públicos en Honduras durante homilía dominical

República Dominicana inaugura circuito vial de 49,2 km en Bajo Yuna