La razón por la que Emily Blunt le tenía miedo a Meryl Streep en la primera película de ‘El diablo viste a la moda’

Emily Blunt recordó la intensa concentración de Meryl Streep durante el rodaje de El diablo viste a la moda. (Captura de video)

Durante una conversación reciente en el programa SiriusXM Front Row, el elenco de la película El diablo viste a la moda 2 se reunió para compartir experiencias sobre el rodaje y la evolución de sus personajes.

En la entrevista, conducida por Andy Cohen, participaron Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci.

Durante la charla, Cohen preguntó a Blunt si Streep resultaba intimidante durante el rodaje de la primera entrega de El diablo viste a la moda.

La actriz británica respondió: “En la primera película, yo estaba bastante asustada porque sentía que estabas muy metida en una especie de zona de concentración”. Ante esto, Meryl Streep confirmó la percepción al señalar: “Oh, sí, estaba en esa zona”.

Emily Blunt aseguró que Meryl Streep estaba tan concentrada en su papel que le daba miedo. (Captura de video)

Emily añadió: “Ella estaba en una ‘zona Miranda’, completamente centrada en Miranda Priestly. No era impenetrable, podíamos acercarnos y contarle una historia divertida, pero no reaccionabas con esa risa extraordinaria que yo normalmente escuchaba en ti”.

La conversación también abordó el método de actuación de Streep. Ante la pregunta de Cohen sobre si le resultaba difícil adoptar ese enfoque, la actriz respondió de forma directa: “No, no me resultaba difícil”.

“Los primeros tres días me quedé cerca de la cámara con el director, observando, y luego pasábamos a hacer la escena. Yo hacía lo que correspondía y sentía que había como una pequeña distancia, una ligera separación que ayudaba a construir la autoridad del personaje”, señaló.

Meryl Streep aseguró que ella solo quería cumplir con su trabajo a la perfección. (Moviestore/REX/Shutterstock)

Por si fuera poco, Meryl Streep mencionó que recientemente había conversado sobre este tema con Greta Gerwig, quien también ha reflexionado sobre las dinámicas de trabajo en el set.

“Ella decía algo parecido: que a veces no quieren que estés en la fiesta del elenco, porque necesitas mantener una pequeña barrera para sentirte como la figura de autoridad y hacerlo creíble”, relató.

En ese contexto, la actriz describió una experiencia personal durante el rodaje de El diablo viste a la moda.

“Hubo momentos en los que yo volvía a mi tráiler y estaba ahí, sola, mientras escuchaba al resto del elenco en el área de maquillaje. Podía oírlos desde lejos, estaban pasando un gran momento, riendo y conviviendo”, recordó.

Meryl Streep relató que entre cortes pasaba el tiempo sola en su camerino. REUTERS/Jack Taylor

Esta dinámica reflejaba la diferencia entre su proceso de preparación y el ambiente más distendido del resto del equipo.

Durante este segmento, tanto Streep como Cohen hicieron referencia a la expresión “es solitario en la cima”, en alusión a la posición de liderazgo que representaba el personaje de Miranda Priestly dentro de la historia.

El encuentro tuvo lugar en el contexto del próximo estreno de la secuela de El diablo viste a la moda, que llegará a los cines el 1 de mayo.

'El diablo viste a la moda 2' se estrenará el próximo 1 de mayo. (20th century fox)

La nueva entrega retoma la historia de Miranda Priestly en un entorno marcado por los cambios en la industria editorial, particularmente el declive de las publicaciones impresas tradicionales.

En esta ocasión, la sinopsos oficial menciona que la trama sigue a la editora de la revista Runway “mientras navega su carrera en medio de la caída del mundo editorial tradicional y se enfrenta al personaje de Emily Blunt, ahora una ejecutiva de alto nivel en un grupo de lujo que controla importantes ingresos publicitarios que Priestly necesita”.