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Israel confirmó la muerte de uno de sus soldados en el sur de Líbano tras un ataque con drones lanzado por Hezbollah

El sargento Idan Fooks, de 19 años, murió en Taybeh cuando el artefacto impactó el tanque en el que se encontraba

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Tanques israelíes operan en Líbano, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera en el norte de Israel. 14 de abril de 2026 REUTERS/Florion Goga
Tanques israelíes operan en Líbano, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera en el norte de Israel. 14 de abril de 2026 REUTERS/Florion Goga

Idan Fooks, de 19 años y natural de Petah Tikva, murió este domingo tras el impacto de un dron cargado de explosivos contra el tanque Merkava en el que servía, estacionado en la plaza de la localidad de Taybeh, en el sur del Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron en un comunicado que otros seis militares resultaron heridos en el ataque, cuatro de ellos de gravedad, uno con pronóstico moderado y uno leve. Fooks falleció a consecuencia de la gravedad de sus heridas durante la evacuación.

Hezbollah reivindicó el ataque y aseguró haber registrado “un impacto confirmado” sobre el blindado israelí. El grupo terrorista chií enmarcó la acción como respuesta a lo que describió como violaciones de la tregua por parte israelí. La radio del Ejército israelí precisó que el tanque había sufrido una avería mecánica durante la mañana y que el dron lo alcanzó mientras era reparado. Durante la evacuación de los heridos, Hezbollah lanzó dos drones adicionales: uno fue interceptado y el segundo impactó cerca del helicóptero de rescate sin causar nuevas víctimas.

Con la muerte de Fooks, los soldados israelíes caídos en suelo libanés desde el inicio de la ofensiva suman 16. Tres de esas muertes se produjeron durante la vigencia del alto el fuego anunciado por Washington el 16 de abril, lo que ilustra la fragilidad de una tregua que ambas partes han violado desde su entrada en vigor.

El cese de hostilidades, acordado inicialmente por diez días, fue prorrogado el pasado jueves por tres semanas adicionales tras una reunión en la Casa Blanca entre Trump y representantes de alto rango de Israel y el Líbano. El texto del acuerdo compromete a Beirut a impedir que Hezbollah u otros grupos armados ataquen objetivos israelíes. Sin embargo, el grupo chií no forma parte formal del proceso negociador y ha dejado claro que no acatará ningún acuerdo alcanzado en esas conversaciones.

Vehículos militares israelíes y topadoras operan en el sur de Líbano, visto desde el norte de Israel, el miércoles 5 de abril de 2026 (AP Foto/Ariel Schalit)
Vehículos militares israelíes y topadoras operan en el sur de Líbano, visto desde el norte de Israel, el miércoles 5 de abril de 2026 (AP Foto/Ariel Schalit)

Las violaciones se acumularon desde el primer día. El 21 de abril, fuerzas de Hezbollah dispararon cohetes contra una posición israelí en Rab Thalathin y lanzaron un dron hacia el norte de Israel. Israel, por su parte, continuó realizando ataques en el sur del Líbano que el gobierno de Beirut denunció como crímenes de guerra. El caso más grave fue la muerte de la periodista Amal Khalil, alcanzada por fuego israelí mientras cubría el conflicto en el sur del país. Israel negó haber atacado deliberadamente a periodistas o equipos de emergencia.

Este domingo, pocas horas después del ataque en Taybeh, el Ejército israelí ordenó la evacuación inmediata de varias localidades del sur del Líbano. La orden llegó un día después de que Netanyahu instruyera a sus fuerzas a golpear “con contundencia” a Hezbollah en respuesta a la detección de dos proyectiles y un dron en territorio israelí.

Israel ocupa actualmente una franja de hasta diez kilómetros dentro del sur del Líbano. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha condicionado cualquier acuerdo definitivo a la retirada total de las tropas israelíes. La guerra entre Israel e Hezbollah, desatada en marzo de 2026 en el marco de la escalada regional vinculada al conflicto con Irán, causó alrededor de 2.300 muertos en el Líbano y desplazó a más de un millón de personas. Cada ataque que quiebra la tregua reduce el margen para convertirla en algo más que una pausa armada.

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