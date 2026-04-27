La mortalidad materna cae 44% en República Dominicana durante las primeras catorce semanas de 2026

República Dominicana registra una reducción histórica del 44% en muertes maternas durante las primeras 14 semanas de 2026. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Durante los primeros meses de 2026, República Dominicana experimentó una notable reducción tanto en las muertes maternas como en la mortalidad infantil, aunque algunas provincias registraron aumentos preocupantes en las cifras neonatales. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Semanal de la Dirección de Epidemiología (DIEPI), entre las semanas 1 y 14 del año se notificaron 30 muertes maternas, lo que implica un descenso del 44% respecto al mismo lapso de 2025, cuando se reportaron 54 muertes. Esta reducción significa una mejora en el riesgo sanitario para mujeres embarazadas durante esa etapa, pero la tendencia no fue uniforme en todo el territorio.

El informe oficial detalla que el 65.52% de las muertes maternas correspondió a personas de nacionalidad dominicana, mientras que el 34.48% involucró a la población haitiana residente en el país. En términos etarios, la mayor cantidad de casos se concentró en mujeres de 20 a 29 años, seguidas por casos hasta los 49 años. El segmento de adolescentes entre los 10 a 19 años registró la menor proporción de defunciones maternas.

27/02/2019 Mano de bebé recién nacido ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD VERITAS INTERCONTINENTAL

Monte Plata presentó el mayor aumento de mortalidad neonatal en el país

Pese a la caída en la mortalidad materna e infantil a escala nacional, la provincia de Monte Plata registró un incremento alarmante en las muertes neonatales, dónde se clasifican los fallecimientos que ocurren antes de los 28 días de vida, con una subida del 400% respecto al año pasado: durante el periodo analizado, se reportaron 10 muertes frente a las 2 de 2025. Además, las muertes infantiles (niños menores de un año) subieron un 267% en Monte Plata, al pasar de 3 casos en 2025 a 11 en 2026, según la Dirección de Epidemiología.

Las autoridades aún no detallaron las causas específicas de estas muertes neonatales e infantiles en la provincia, pero estos incrementos contrastan con la tendencia descendente a escala nacional. Otras provincias con aumentos en la mortalidad neonatal incluyen a Monseñor Nouel, con una variación del 260%, y Samaná, donde el indicador ascendió un 60% en relación con el año anterior.

Las mujeres de entre 20 y 29 años representaron el grupo con mayor cantidad de muertes maternas reportadas en el boletín epidemiológico. (Crédito UNSAM)

Complicaciones prevenibles siguen siendo la principal causa de muerte materna

La explicación de fondo sobre la mortalidad materna se encuentra en complicaciones durante el embarazo o el parto que, en su mayoría, pueden evitarse o tratarse con atención médica adecuada. La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala como responsables del 75% de los fallecimientos maternos a las hemorragias graves, principalmente después del parto, infecciones posteriores al nacimiento, hipertensión arterial en el embarazo (preeclampsia y eclampsia), complicaciones en el parto y abortos peligrosos. Muchas de estas condiciones se agravan durante la gestación, especialmente si la atención sanitaria es insuficiente antes y después del parto.

La mayoría de las muertes maternas registradas hasta la semana epidemiológica 14 de 2026 en República Dominicana se concentran en mujeres de 20 a 29 años, según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción de riesgos en la mortalidad infantil

El Boletín Epidemiológico precisa la definición de mortalidad infantil como el deceso de todo recién nacido vivo que muera y/o pese al menos 500 gramos al nacer, o que haya alcanzado 22 semanas de gestación o mida 25 centímetros desde la coronilla hasta el talón, en cualquier momento hasta cumplir 364 días. En este rubro, el documento evidencia una caída del 11% en los primeros meses de 2026 respecto a 2025, hecho que el sistema de vigilancia interpreta como un descenso en el riesgo poblacional vinculado al fallecimiento de lactantes.

Según la Dirección de Epidemiología, la reducción de la mortalidad infantil y materna en los datos globales se interpreta como resultado de estrategias de prevención y mejora en la atención, aunque la persistencia de focos con aumentos graves, como ocurre en Monte Plata, subraya la necesidad de monitoreo continuo y de reforzar los servicios sanitarios a nivel local.