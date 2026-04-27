Trump dijo que no tiene prisa en negociar con Irán y aseguró que la estrategia de máxima presión ha debilitado al régimen

Fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca EFE/Graeme Sloan

La administración de Donald Trump ha decidido convertir el factor tiempo en su principal herramienta de coacción geopolítica frente a Irán. En una entrevista concedida este domingo a la cadena Fox News, el mandatario estadounidense fue taxativo al asegurar que no siente “ninguna prisa” por alcanzar un nuevo acuerdo con Teherán.

El mandatario estadounidense apuntó que el tiempo juega a favor de Washington. Trump destacó que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, no siente la urgencia de sentarse a la mesa de negociación de manera inmediata.

El presidente reiteró que su objetivo primordial sigue siendo evitar que Teherán desarrolle armamento atómico, calificando esta posibilidad como una amenaza existencial para la estabilidad global.

“No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo”, sentenció.

La entrevista también sirvió para que el mandatario expresara su descontento con los aliados europeos y la OTAN, a quienes acusó de no haber brindado el apoyo necesario en la contención del régimen iraní, a pesar de los “billones de dólares” que EEUU invierte en la protección de Europa frente a Rusia.

FOTO DE ARCHIVO: Personas caminan cerca de misiles iraníes en un parque, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán. 26 de marzo de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Por su parte, el portavoz del Comando General Central de Khatam al-Anbia, Ebrahim Zolfaghari, amenazó con lanzar “la mayor lluvia de misiles de la historia” en caso de una agresión contra Irán en medio del alto al fuego con Estados Unidos e Israel.

El vocero castrense señaló que las fuerzas armadas del régimen iraní están preparadas para responder con mayor contundencia a sus enemigos. La comandancia militar reafirmó su disposición para una defensa total, mientras el país avanza hacia una disuasión absoluta que impida futuras agresiones a la seguridad del país persa.

En este sentido, el portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, general Reza Talai-Nik, aseguró que Irán fabrica a nivel nacional más de 1.000 tipos de armas, incluidos misiles, drones y sistemas militares ante una posible escalada en caso de no alcanzar nuevos acuerdos con la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

“Hoy en día, más de 1.000 tipos de armas… se producen íntegramente en el país”, detalló y agregó que esta capacidad es fruto de más de 25 años de inversión en el sector de defensa.

Talaei-Nik explicó que la producción armamentística está distribuida en distintas regiones de Irán, lo que permite mantenerla activa incluso si algunas instalaciones sufren daños, y remarcó que cerca de 9.000 empresas participan en el apoyo a la industria de defensa nacional.

El sol se levanta detrás de varios buques petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla Qeshm, Irán (AP/Asghar Besharati)

En medio de las amenazas y las negociaciones en Pakistán, Teherán mantiene un cerco naval en el estrecho de Ormuz, el cual no deja transitar a buques petroleros o portacontenedores, mientras Washington sostiene un bloqueo a los puertos iraníes con un despliegue militar en el Mar Arábigo.

Sin embargo, el régimen redobló la apuesta y realizó un balance sobre la denominada “tercera guerra estadounidense-israelí”, señalando que el país consolidó siete logros fundamentales tras 40 días de enfrentamientos directos y 15 días de cese de hostilidades.

Talai-Nik afirmó que una parte considerable de la capacidad misilística iraní no fue utilizada tras 55 días de conflicto y aseguró que Irán mantuvo el dominio aéreo sobre los territorios ocupados hasta el inicio del alto el fuego.