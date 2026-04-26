EN VIVO | Tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: el Servicio Secreto bloqueó las puertas del salón

Este video documenta la interrupción de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Inicialmente, el presidente Donald Trump y otros invitados aparecen en un salón con mesas redondas y decoración formal. En las siguientes secuencias, personal del Servicio Secreto y seguridad se moviliza rápidamente en el escenario y los alrededores. Los asistentes se levantan y observan la situación. La evacuación del presidente Trump por el Servicio Secreto se produce en respuesta a un aparente tiroteo. El metraje corresponde a la cobertura de un evento público.

Agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada este sábado en el Hotel Washington Hilton.

Testigos y periodistas presentes confirmaron que se escucharon disparos en el lugar donde se desarrollaba el evento.

Los disparos se produjeron cuando la velada apenas comenzaba, lo que generó pánico entre los asistentes, quienes buscaron refugio bajo las mesas. Equipos tácticos armados tomaron posiciones en el escenario donde el presidente había estado momentos antes. Un miembro del gabinete reportó haber escuchado detonaciones durante el evento.