EN VIVO | Tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: el Servicio Secreto bloqueó las puertas del salón

Agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada este sábado en el Hotel Washington Hilton.
Testigos y periodistas presentes confirmaron que se escucharon disparos en el lugar donde se desarrollaba el evento.
Los disparos se produjeron cuando la velada apenas comenzaba, lo que generó pánico entre los asistentes, quienes buscaron refugio bajo las mesas. Equipos tácticos armados tomaron posiciones en el escenario donde el presidente había estado momentos antes. Un miembro del gabinete reportó haber escuchado detonaciones durante el evento.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos cargos de Estados Unidos fueron evacuados de una cena anual de corresponsales de la Casa Blanca celebrada el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. A primera vista, no parecía haber heridos, y un agente de las fuerzas del orden afirmó que un tirador había abierto fuego.
El FBI se sumó al operativo del tiroteo
“La Oficina de Campo de Washington del FBI y su Escuadrón de Respuesta a la Capital Nacional han respondido al tiroteo en el Washington Hilton en Washington, D.C. El sujeto está bajo custodia”, reza el comunicado oficial de la agencia en X
El Servicio Secreto iniciará una investigación por el tiroteo
El Servicio Secreto de los Estados Unidos, bajo la coordinación del Departamento de Policía Metropolitana, inició una investigación sobre un tiroteo ocurrido cerca del área principal de control de magnetómetros en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Anthony Guglielmi, Jefe de Comunicaciones de la agencia, confirmó que el mandatario y la primera dama resultaron ilesos tras el suceso.
El comunicado oficial asegura que “el presidente y la primera dama están a salvo junto con todos los protegidos”. Las fuerzas de seguridad mantienen bajo custodia a una persona en relación con el incidente. Hasta el momento, las autoridades evitan precisar el estado de salud o la condición de otros posibles involucrados en el evento.
La agencia federal y la policía local evalúan la situación de manera activa para determinar las circunstancias exactas de los disparos. Según la información proporcionada por Guglielmi, los protocolos de protección funcionaron para garantizar la integridad de las figuras gubernamentales, mientras el personal de ley y orden continúa con las pesquisas en el lugar de los hechos.
La portavoz de la Casa Blanca confirmó que va a hablar Donald Trump tras el tiroteo en el salón
Karoline Leavitt, vocero de la Casa Blanca, confirmó a los periodistas en el salón que el presidente de Estados Unidos dará unas palabras desde la residencia presidencial tras su evacuación del hotel.
A través de Truth Social, el mandatario reportó que el autor de un tiroteo durante la cena con la prensa “ha sido detenido”.
Donald Trump, agradeció la labor de las fuerzas de seguridad tras la evacuación de emergencia durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C..
El grupo de periodistas está siendo conducido de vuelta al salón de baile del Hotel Washington Hilton.
Se les solicitó información a las fuerzas del orden sobre el paradero o el estado del presidente de Estaods Unidos, pero no se ha recibido ningún dato.
La imagen de Donald y Melania Trump antes del inicio del tiroteo
El momento de la evacuación del secretario de Guerra, Pete Hegseth
Agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada este sábado en Washington, luego de que se produjeran disparos en el Hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba el evento, confirmaron testigos y periodistas presentes en el lugar. Trump no resultó herido, según confirmó AP.