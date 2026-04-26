Estados Unidos

EN VIVO | Tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: el Servicio Secreto bloqueó las puertas del salón

Los funcionarios del gabinete con su respectiva custodia fueron evacuados, mientras que el presidente de Estados Unidos y la primera dama fueron trasladados a la Casa Blanca

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Este video documenta la interrupción de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Inicialmente, el presidente Donald Trump y otros invitados aparecen en un salón con mesas redondas y decoración formal. En las siguientes secuencias, personal del Servicio Secreto y seguridad se moviliza rápidamente en el escenario y los alrededores. Los asistentes se levantan y observan la situación. La evacuación del presidente Trump por el Servicio Secreto se produce en respuesta a un aparente tiroteo. El metraje corresponde a la cobertura de un evento público.

Agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada este sábado en el Hotel Washington Hilton.

Testigos y periodistas presentes confirmaron que se escucharon disparos en el lugar donde se desarrollaba el evento.

Los disparos se produjeron cuando la velada apenas comenzaba, lo que generó pánico entre los asistentes, quienes buscaron refugio bajo las mesas. Equipos tácticos armados tomaron posiciones en el escenario donde el presidente había estado momentos antes. Un miembro del gabinete reportó haber escuchado detonaciones durante el evento.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

01:56 hsHoy

Lo que se sabe del incidente de seguridad que obligó a evacuar a Trump del Washington Hilton

El Servicio Secreto evacuó al presidente y al vicepresidente JD Vance tras escucharse entre cinco y ocho disparos; el presunto tirador fue detenido y no hubo heridos entre los funcionarios

Miembros de las fuerzas del orden intervienen en el salón del Washington Hilton durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras escucharse disparos que obligaron a evacuar al presidente Donald Trump y al vicepresidente JD Vance. El presunto tirador fue detenido. (AP Photo/Tom Brenner)
Miembros de las fuerzas del orden intervienen en el salón del Washington Hilton durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras escucharse disparos que obligaron a evacuar al presidente Donald Trump y al vicepresidente JD Vance. El presunto tirador fue detenido. (AP Photo/Tom Brenner)

El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos cargos de Estados Unidos fueron evacuados de una cena anual de corresponsales de la Casa Blanca celebrada el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. A primera vista, no parecía haber heridos, y un agente de las fuerzas del orden afirmó que un tirador había abierto fuego.

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01:52 hsHoy

El FBI se sumó al operativo del tiroteo

El director del FBI, Kash Patel, aparece hablando por teléfono mientras altos funcionarios estadounidenses eran evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington (AP/Tom Brenner)
El director del FBI, Kash Patel, aparece hablando por teléfono mientras altos funcionarios estadounidenses eran evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington (AP/Tom Brenner)

“La Oficina de Campo de Washington del FBI y su Escuadrón de Respuesta a la Capital Nacional han respondido al tiroteo en el Washington Hilton en Washington, D.C. El sujeto está bajo custodia”, reza el comunicado oficial de la agencia en X

Miembros de las fuerzas del orden responden durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington (AP Photo/Alex Brandon)
Miembros de las fuerzas del orden responden durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington (AP Photo/Alex Brandon)
01:45 hsHoy

El Servicio Secreto iniciará una investigación por el tiroteo

El Servicio Secreto de los Estados Unidos, bajo la coordinación del Departamento de Policía Metropolitana, inició una investigación sobre un tiroteo ocurrido cerca del área principal de control de magnetómetros en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Anthony Guglielmi, Jefe de Comunicaciones de la agencia, confirmó que el mandatario y la primera dama resultaron ilesos tras el suceso.

El comunicado oficial asegura que “el presidente y la primera dama están a salvo junto con todos los protegidos”. Las fuerzas de seguridad mantienen bajo custodia a una persona en relación con el incidente. Hasta el momento, las autoridades evitan precisar el estado de salud o la condición de otros posibles involucrados en el evento.

La agencia federal y la policía local evalúan la situación de manera activa para determinar las circunstancias exactas de los disparos. Según la información proporcionada por Guglielmi, los protocolos de protección funcionaron para garantizar la integridad de las figuras gubernamentales, mientras el personal de ley y orden continúa con las pesquisas en el lugar de los hechos.

01:40 hsHoy

La portavoz de la Casa Blanca confirmó que va a hablar Donald Trump tras el tiroteo en el salón

Karoline Leavitt, vocero de la Casa Blanca, confirmó a los periodistas en el salón que el presidente de Estados Unidos dará unas palabras desde la residencia presidencial tras su evacuación del hotel.

A través de Truth Social, el mandatario reportó que el autor de un tiroteo durante la cena con la prensa “ha sido detenido”.

01:37 hsHoy

Trump agradeció al Servicio Secreto tras el tiroteo en la cena de corresponsales: “Actuaron con rapidez y valentía”

El presidente, ileso tras ser evacuado del Hotel Washington Hilton, publicó en Truth Social que recomendó que “el show continúe” y confirmó la detención del tirador. La Casa Blanca informó que ni él ni Melania resultaron heridos

Donald Trump pretende regresar a la cena (Reuters)
Donald Trump pretende regresar a la cena (Reuters)

Donald Trump, agradeció la labor de las fuerzas de seguridad tras la evacuación de emergencia durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C..

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01:35 hsHoy

El grupo de periodistas está siendo conducido de vuelta al salón de baile del Hotel Washington Hilton.

Se les solicitó información a las fuerzas del orden sobre el paradero o el estado del presidente de Estaods Unidos, pero no se ha recibido ningún dato.

01:33 hsHoy

La imagen de Donald y Melania Trump antes del inicio del tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, asisten a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, asisten a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)
01:25 hsHoy

El momento de la evacuación del secretario de Guerra, Pete Hegseth

01:24 hsHoy

El Servicio Secreto evacuó a Trump de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un aparente tiroteo

El presidente resultó ileso tras el suceso en el Hotel Washington Hilton y pidió desde Truth Social que “el show continúe”: los agentes actuaron “rápido y con valentía”, escribió, y confirmó que el tirador fue detenido. Melania y el vicepresidente JD Vance también fueron evacuados a lugar seguro

Agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada este sábado en Washington, luego de que se produjeran disparos en el Hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba el evento, confirmaron testigos y periodistas presentes en el lugar. Trump no resultó herido, según confirmó AP.

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