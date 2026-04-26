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David y Victoria Beckham pierden las esperanzas de reconciliación con su hijo Brooklyn

Fuentes consultadas indican que la relación permanece congelada y que no hay señales de un acercamiento a corto plazo

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Brooklyn Beckham, Victoria Beckham and David Beckham
El distanciamiento de Brooklyn Beckham con sus padres se prolonga y enfría las opciones de reconciliación. (WireImage)

Victoria Beckham y David Beckham atraviesa un periodo de distanciamiento con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, que se ha prolongado por cerca de un año, según declararon fuentes cercanas a Page Six.

De acuerdo con esta información, los padres se muestran “sorprendidos” y “tristes” por la duración de la situación, mientras las expectativas de una reconciliación en el corto plazo han disminuido.

“El distanciamiento ha durado más de lo que esperaban y eso los ha sorprendido. También están tristes de que haya llegado a este punto”, indicó una fuente con conocimiento del entorno familiar.

La misma persona añadió que, aunque la relación permanece sin cambios, “nunca van a perder la esperanza de poder reunirse con su hijo”.

David y Victoria Beckham no pierden la esperanza de recuperar su vínculo con Brooklyn. (Europa Press)
David y Victoria Beckham no pierden la esperanza de recuperar su vínculo con Brooklyn. (Europa Press)

El contexto coincide con una serie de compromisos profesionales de Victoria Beckham en Nueva York, donde presentó una colección en colaboración con Gap.

Durante la semana, la diseñadora estuvo acompañada por su familia más cercana, incluidos David Beckham y sus hijos menores, mientras que Brooklyn no estuvo presente en las actividades.

Según las fuentes consultadas, la falta de contacto directo entre Brooklyn y sus padres se ha mantenido durante meses. “Todo sigue congelado en este momento”, señaló un informante.

También se indicó que la comunicación del joven se limita a intercambios ocasionales con sus abuelos, aunque estos contactos serían poco frecuentes.

La prolongación de esta situación ha impactado en las expectativas de un posible acercamiento familiar en el marco de eventos próximos. Entre ellos se encontraba la posibilidad de coincidir durante el Mundial, cuando la familia planea pasar tiempo en Estados Unidos.

Los Beckham posiblemente tendrían un acercamiento durante el Mundial de futbol. (REUTERS)
Los Beckham posiblemente tendrían un acercamiento durante el Mundial de futbol. (REUTERS)

Sin embargo, de acuerdo con las fuentes, “las esperanzas de que se arregle algo para entonces se están desvaneciendo”.

El distanciamiento se ha hecho visible en distintos momentos públicos. Brooklyn no ha asistido a eventos familiares relevantes en el último año, incluidos desfiles de moda de su madre y celebraciones relacionadas con su padre.

Mientras tanto, otros integrantes de la familia han mantenido su presencia conjunta en actividades sociales y profesionales.

Cabe recordar que, en enero, Brooklyn Beckham publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su postura sobre la relación familiar. “No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, estoy defendiendo mi postura por primera vez en mi vida”, escribió.

Este mensaje marcó un punto relevante en la evolución del conflicto y fue interpretado como una señal de distanciamiento sostenido.

Brooklyn Beckham
Brooklyn Beckham dio sus razones para distanciarse de sus padres (Instagram/Brooklyn Beckham)

En relación con este contexto, también se ha mencionado el papel de su esposa, Nicola Peltz Beckham, aunque distintas versiones coinciden en que las decisiones comunicadas por Brooklyn responden a su propia posición.

No es solo Nicola… Brooklyn editó el mensaje y lo asumió completamente. No parece que vayan a reconciliarse pronto”, explicó otra fuente.

El origen del distanciamiento ha sido vinculado a diversos episodios previos, incluyendo desacuerdos relacionados con la boda de Brooklyn y Nicola en 2022. Desde entonces, han circulado versiones distintas sobre lo ocurrido, lo que ha contribuido a la falta de una narrativa única sobre el conflicto.

Durante este periodo, Victoria Beckham ha hecho declaraciones públicas centradas en su familia. En una entrevista reciente, señaló: “Siempre ponemos a nuestros hijos en primer lugar. Amamos mucho a nuestros hijos y siempre nos hemos enfocado en protegerlos”.

En otra aparición, también se refirió a la manera en que enfrenta la atención mediática: “Aprendí hace mucho tiempo a no escuchar el ruido, a no enfocarme en eso. Siempre habrá alguien que tenga algo que decir, y prefiero no saberlo”.

Beckham en París
Victoria Beckham aseveró que no pone atención a los malos comentarios que se hacen sobre ella en los medios. (AFP)

De acuerdo con fuentes cercanas, el impacto del distanciamiento también se ha extendido al resto de los hijos de la familia. “Ha sido difícil para todos, porque siempre fueron muy unidos”, señaló una persona informada sobre la situación.

A pesar de ello, se indicó que la disposición de los padres hacia un eventual acercamiento se mantiene. “Cuando Brooklyn quiera, David y Victoria estarán ahí para hablar”, afirmó una fuente.

Mientras tanto, la situación continúa sin cambios visibles, y cada integrante de la familia sigue con sus actividades personales y profesionales.

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