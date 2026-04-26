Cómo la bicicleta transformó la vida urbana tras la pandemia

El auge del ciclismo urbano en grandes ciudades refleja los beneficios de las inversiones en infraestructura ciclista de calidad tras la pandemia (REUTERS/Stephane Mahe)

El auge del ciclismo urbano en las grandes ciudades continúa tras la pandemia, impulsado principalmente por inversiones en infraestructura ciclista de mayor calidad.

Un estudio publicado por la editorial académica internacional Grupo Taylor & Francis en la revista científica International Journal of Sustainable Transport destaca que este desarrollo está directamente vinculado a la reducción significativa de muertes y lesiones graves entre ciclistas. Se destaca el caso de París, que duplicó la proporción de desplazamientos en bicicleta entre 2019 y 2023.

La implementación masiva de redes exclusivas para bicicletas y la adopción de nuevas políticas urbanas permitieron que ciudades como París, Londres, Nueva York y Berlín lograran una disminución en la mortalidad y las lesiones graves de ciclistas.

Las nuevas redes de vías exclusivas para ciclistas y políticas urbanas reforzaron la seguridad vial y redujeron la mortalidad en París, Londres, Nueva York y Berlín (REUTERS/Abdul Saboor)

El compromiso político y las restricciones al automóvil se identifican como factores, según el Grupo Taylor & Francis. El estudio indica que la seguridad vial se fortaleció de manera constante en estas grandes urbes como resultado directo de la transformación de su infraestructura ciclista.

Antes de la pandemia de COVID-19, el uso de la bicicleta ya se encontraba en crecimiento, pero a partir de 2019 esta tendencia se aceleró notablemente. De acuerdo con la editorial académica internacional Grupo Taylor & Francis, en París, la proporción de viajes diarios en bicicleta pasó de 5% en 2019 a 11% en 2023, más que duplicándose en solo cuatro años.

Londres, Berlín y Nueva York también experimentaron incrementos constantes en el uso de la bicicleta, impulsados por la creación de redes más seguras y mayor inversión pública.

Seguridad vial y descenso de la siniestralidad

El estudio de Taylor & Francis revela que París duplicó la proporción de desplazamientos en bicicleta entre 2019 y 2023 gracias a mejoras urbanas (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El estudio resalta la caída en la mortalidad por cada 10 millones de desplazamientos en bicicleta: 88 % en París, 82 % en Londres, 62 % en Nueva York y 37 % en Berlín, entre 2005 y 2023. También se registró una disminución en las lesiones graves: 62 % en Nueva York, 50 % en Londres y 37 % en Berlín, según los datos recopilados por el Grupo Taylor & Francis.

Además, se identificó el llamado efecto de “seguridad en números”: el aumento en el volumen de ciclistas no incrementó los accidentes, sino que redujo el riesgo individual. Este fenómeno coincidió con la transformación del espacio público, facilitando una mayor presencia de bicicletas y creando entornos urbanos más seguros, especialmente para ciclistas, peatones y personas vulnerables en la vía pública.

El papel de la infraestructura ciclista

El éxito del ciclismo urbano se atribuye, en gran medida, a la creación de carriles exclusivos para bicicletas y a la conexión de estas vías en redes continuas y segregadas del tráfico motorizado.

El índice de mortalidad por cada 10 millones de viajes en bicicleta descendió hasta un 88% en París y un 82% en Londres según el estudio (NYC DOT)

En ciudades como París, Londres y Berlín se aplicaron medidas para disminuir el ritmo y el flujo de vehículos en zonas residenciales. En cambio, Nueva York adoptó una estrategia más amplia al reducir los límites de circulación en toda la ciudad.

El informe subraya que muchas soluciones provisionales instaladas durante la pandemia, como carriles temporales, se transformaron posteriormente en mejoras permanentes. El coautor John Pucher, profesor emérito de planificación urbana en Rutgers University, indica que esta nueva red facilita el acceso seguro a la bicicleta para mujeres, niños y personas mayores.

El estudio apunta a que una infraestructura de calidad y bien interconectada es esencial para que los beneficios sean constantes y se extiendan a toda la ciudad.

Factores sociales, políticos y retos pendientes

La infraestructura ciclista permanente y las redes seguras facilitaron el acceso a la bicicleta para mujeres, niños y personas mayores (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El apoyo político y la actuación de organizaciones de defensa del ciclismo contribuyeron a establecer políticas públicas y asegurar inversiones. El informe de la editorial académica internacional Grupo Taylor & Francis señala que los mejores resultados se logran cuando la infraestructura ciclista se complementa con restricciones al uso del automóvil, haciendo que conducir resulte menos conveniente frente a la movilidad en bicicleta.

Persisten desigualdades sociales y espaciales en el acceso al ciclismo urbano, y los avances en grandes capitales no siempre se replican en ciudades de menores recursos.

Los autores advierten también sobre las limitaciones metodológicas para comparar datos internacionales y la dificultad de atribuir todas las mejoras exclusivamente a la infraestructura, dado el impacto de factores como el teletrabajo durante la pandemia.