Jimmy Jam recuerda la competencia entre Michael y Janet Jackson durante la grabación del video musical de “Scream”

Jimmy Jam describió la relación creativa entre Michael y Janet Jackson en “Scream”. (Captura de video)

Jimmy Jam recordó recientemente algunos aspectos del proceso de grabación de “Scream”, la colaboración entre Michael Jackson y Janet Jackson, destacando la dinámica familiar que influyó en la producción del tema.

Las declaraciones fueron realizadas a la revista People durante la alfombra roja del estreno de la película Michael en Hollywood el 20 de abril.

El productor explicó que el trabajo conjunto entre ambos artistas resultó particular debido a la relación entre ellos como hermanos.

“Cuando hicimos ‘Scream’, fue muy interesante porque Janet siempre sentía que estaba participando como invitada en la canción de Michael. Nunca lo consideró realmente como un dúo”, señaló.

Janet Jackson siempre se consideró como una artista invitada de Michael Jackson en "Scream". (Kevin Mazur/WireImage)

Asimismo, aseveró que la cantante “trataba el proyecto de esa manera” y que “simplemente seguía lo que su hermano quería hacer”. Según su relato, Janet Jackson se ajustaba a las decisiones creativas de Michael durante el proceso de grabación.

“Ella decía: ‘Lo que mi hermano quiera hacer… esta es la tonalidad en la que quiere hacerlo, estas son las palabras que quiere usar’”, explicó. En ese sentido, indicó que la cantante “cedía en gran medida a lo que él quería desarrollar en la producción”.

El productor también describió la logística de grabación del tema, señalando que las voces de ambos artistas no se registraron en el mismo estudio.

Michael Jackson grabó en Nueva York, mientras que Janet Jackson realizó su parte en Minneapolis. Esta separación física influyó posteriormente en el proceso de producción y coordinación del material.

Janet Jackson grabó su parte en un estudio de Minneapolis. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jimmy Jam relató que, al escuchar la grabación de su hermana, Michael Jackson reaccionó con interés por el lugar donde se había registrado la voz. “Cuando Michael escuchó la voz de Janet, preguntó: ‘¿Dónde grabaste eso?’. Le dijimos: ‘En Minneapolis’. Y él respondió: ‘Voy a ir a Minneapolis’”, recordó.

Este intercambio derivó en un proceso que incluyó una interacción más directa entre ambos artistas durante la producción. “Ahí fue donde percibí cierta competitividad, lo cual fue interesante”, añadió, en referencia a la dinámica entre los hermanos durante la creación del tema.

A pesar de ello, el productor señaló que el proceso de trabajo se desarrolló en un ambiente de colaboración. Según su testimonio, Michael Jackson expresó satisfacción por la participación de su hermana en el proyecto.

“Él estaba muy contento de trabajar con Janet. Quería verla tener éxito, y ella también quería lo mismo para él”, afirmó.

Michael Jackson deseaba que Janet Jackson tuviera éxito en su propia carrera como cantante. (Captura de video)

Cabe recordar que “Scream” fue lanzada en 1995 junto con un videoclip en blanco y negro. El sencillo alcanzó el puesto número cinco en la lista Billboard Hot 100 y permaneció durante 17 semanas en la clasificación.

Además, recibió múltiples reconocimientos, entre ellos un premio Grammy en 1996 al mejor video musical en formato corto, así como once nominaciones en los MTV Video Music Awards.

Jimmy Jam señaló que aún considera el video como una producción destacada dentro de la carrera de Michael Jackson. “Sigo pensando que es un video muy bien realizado”, comentó.

En años posteriores, Janet Jackson también se refirió al proceso creativo de la canción. En una entrevista con la BBC en 2024, explicó que la experiencia de grabación tuvo un impacto personal.

Janet Jackson admitió que trabajar con su hermano la marcó profundamente. (Captura de video)

“Mike y yo escribimos esa canción en Nueva York, en su apartamento. Fue todo ese recorrido, escucharlo cantar y recordar lo que estaba viviendo en ese momento”, recordó y añadió que, como hermana menor, su papel incluía acompañarlo durante esa etapa.

El lanzamiento de “Scream” se produjo en un periodo en el que Michael Jackson enfrentaba atención mediática y procesos legales relacionados con acusaciones de abuso, las cuales fueron resueltas mediante un acuerdo civil en 1994.

La canción ha sido descrita en distintos análisis como una respuesta a la presión mediática y a la exposición pública del artista durante ese periodo.