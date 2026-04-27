El Salvador

Al menos 16 personas resultaron quemadas con pólvora durante actividad religiosa en El Salvador

La emergencia ocurrió la noche del sábado en el marco de una festividad religiosa en la zona central, donde asistentes fueron alcanzados por explosiones de pirotecnia, lo que originó el despliegue inmediato de los cuerpos de socorro

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Al menos 30 personas sufren quemaduras por pirotecnia durante una festividad religiosa en Zacatecoluca, La Paz, El Salvador. Foto cortesía
Al menos 30 personas sufren quemaduras por pirotecnia durante una festividad religiosa en Zacatecoluca, La Paz, El Salvador. Foto cortesía

Al menos 16 personas sufrieron quemaduras en diferentes parte del cuerpo durante la tradicional quema de “toritos pintos” en la parroquia Hermano Pedro de Betancur, ubicada en Zacatecoluca, departamento de La Paz, según informaron socorristas salvadoreños que atendieron la emergencia en horas de la noche del sábado.

El hecho ocurrió mientras se llevaba a cabo la quema de pirotécnia. Varios asistentes fueron alcanzados por chispas y explosiones de los “toritos”, lo que provocó lesiones por quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Las víctimas fueron atendidas en el lugar por elementos de Comandos de Salvamento, quienes proporcionaron asistencia prehospitalaria de inmediato.

Al menos 16 personas resultan con quemaduras durante la tradicional quema de “toritos pintos” en Zacatecoluca, La Paz. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Al menos 16 personas resultan con quemaduras durante la tradicional quema de “toritos pintos” en Zacatecoluca, La Paz. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Solo una persona requirió ser trasladada al Hospital Santa Teresa para recibir atención médica especializada. El resto de los afectados recibió tratamiento en el sitio del percance, donde los socorristas permanecieron auxiliando y dando respuesta a la emergencia. El incidente provocó desorden en plena celebración, considerada una de las tradiciones más representativas de las festividades patronales en El Salvador.

En enero de este año, Comandos de Salvamento atendió al menos 30 personas quemadas en una sola noche durante otro evento religioso en honor a Jesús Cautivo, realizado en el mismo municipio. Las autoridades han registrado este tipo de incidentes en repetidas ocasiones durante actividades similares.

La quema de pirotecnia durante las festividades patronales provocó lesiones en diferentes partes del cuerpo a los asistentes. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
La quema de pirotecnia durante las festividades patronales provocó lesiones en diferentes partes del cuerpo a los asistentes. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

La celebraciones religiosas que incluyen la quema de “toritos pintos” se ha mantenido por más de un siglo como símbolo de agradecimiento por favores recibidos y suele congregar a multitudes en la zona central del país. Los “toritos” consisten en armazones con forma del referido animal, cargados de pirotecnia, que jóvenes de la comunidad transportan por las calles.

Estas tradiciones poseen profundas raíces culturales y forman parte del calendario religioso de la iglesia católica en la región, aunque conllevan riesgos importantes para la seguridad de los asistentes.

Los ‘Toritos’ y el ‘castillo’ de pólvora, elementos centrales de la celebración religiosa, implican altos riesgos para los asistentes. Foto cortesía
Los ‘Toritos’ y el ‘castillo’ de pólvora, elementos centrales de la celebración religiosa, implican altos riesgos para los asistentes. Foto cortesía

60% de las quemaduras ocurren por accidentes con sustancias calientes

Según datos presentados por el Ministerio de Salud (Minsal), la mayoría de las quemaduras registradas en el país se producen por accidentes con sustancias calientes. Los reportes oficiales señalan que el 65.02% de los casos corresponde a este tipo de mecanismo, superando ampliamente a otras causas de quemaduras. Entre las restantes causas identificadas figuran mecanismos que representan el 21.74% por contacto con fuego no intensional, 11.46% por manipulación con productos pirotécnicos.

El 27.29% de las víctimas de quemadura presentan lesiones en múltiples partes del cuerpo, mientras que solo el 20% concentra las lesiones en las manos o muñecas.

Infografía con datos sobre lesiones por quemaduras en El Salvador. Muestra 506 lesionados, su distribución por edad y las causas principales.
Datos publicados por el Ministerio de Salud (Minsal) señalan que los adultos han sido los más afectados con lesiones por quemaduras en el territorio salvadoreño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al grado de severidad, los registros del Minsal indican que el 54.94% de las quemaduras son de nivel I o superficiales, mientras que el 39.92% son de II grado generando lesiones como ampollas en la piel y el 5.14% se distribuyen a categoría III de gravedad, cuando los pacientes tienen una destrucción total de la piel.

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