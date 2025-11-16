Estados Unidos

EEUU podría enfrentar un invierno histórico por La combinación de el fenómeno de La Niña y el vórtice polar

Expertos pronostican semanas de temperaturas bajo cero y nevadas excepcionales, escenarios que pondrían a prueba la infraestructura y los servicios esenciales en amplias regiones del país

Meteorólogos pronostican eventos invernales inusuales
Meteorólogos pronostican eventos invernales inusuales en Estados Unidos impulsados por el choque entre La Niña y el vórtice polar. (Scott Olson/Getty Images/AFP)

Una “advertencia meteorológica única para el invierno” de 2025-2026 fue emitida por expertos, quienes anticipan que Estados Unidos podría experimentar condiciones invernales inusuales debido a la confluencia extraordinaria de dos grandes sistemas climáticos: La Niña y el vórtice polar.

Según reportó Newsweek, la interacción entre ambos fenómenos abre la puerta a un escenario de frío y nieve prolongados, cuyas consecuencias económicas y sociales serían profundas para gran parte del país.

De acuerdo con el análisis de especialistas consultados por Newsweek, la presencia de un fenómeno de calentamiento estratosférico súbito (SSW) podría alterar de forma significativa la estructura del vórtice polar, el sistema que habitualmente confina el aire gélido en torno al Polo Norte.

Las previsiones advierten que algunas
Las previsiones advierten que algunas regiones de Estados Unidos podrían vivir temperaturas por debajo del promedio y nevadas intensas desde diciembre. (Jason Connolly/AFP)

Un cambio inesperado en este patrón desplazaría el aire ártico hacia latitudes más bajas, extendiendo el invierno y desatando temperaturas muy por debajo de lo habitual, así como intensas nevadas. Este fenómeno, describieron los expertos, podría comenzar tan pronto como en diciembre y mantenerse, con distinta intensidad, al menos hasta enero de 2026.

El climatólogo de MIT, Judah Cohen, explicó a USA Today que “un calentamiento estratosférico súbito es el mayor tipo de alteración que experimenta el vórtice polar. Se le denomina así por el fuerte aumento de temperatura registrado en la estratósfera ártica, donde el termómetro puede alcanzar más de 55 grados Celsius adicionales en pocos días. Ese calentamiento desplaza el vórtice polar mucho más al sur”.

De consolidarse esta situación, subsisten antecedentes preocupantes: durante el último registro semejante, en diciembre de 2000, vastas zonas del centro-norte de Estados Unidos enfrentaron hasta tres semanas de temperaturas bajo cero y nevadas acumuladas superiores a 34 centímetros, precisó Newsweek.

Las autoridades recomiendan preparativos ante
Las autoridades recomiendan preparativos ante un invierno potencialmente más frío y extenso de lo normal, especialmente en el norte del país. (REUTERS/Lindsay DeDario)

El segundo escenario barajado por los especialistas corresponde al fortalecimiento de La Niña, persistente ya por varios meses en el Pacífico. Dicho fenómeno, caracterizado por temperaturas oceánicas inferiores a la media, suele modificar la ruta y la intensidad de las masas de aire sobre Norteamérica.

Habitualmente, un invierno de La Niña favorece condiciones más cálidas en el sur y el este de Estados Unidos, y un clima frío y húmedo en las regiones norteñas. No obstante, la posibilidad de que ambos patrones —La Niña y el vórtice polar— interactúen simultáneamente complica las previsiones y, según Newsweek, representa “un cruce de caminos” para el pronóstico invernal.

El desenlace de este “evento único” se definirá en las semanas previas a diciembre, cuando los datos meteorológicos confirmen cuál de los sistemas será dominante en la estación fría, relataron portavoces citados por Newsweek. “Si se repiten las pautas observadas durante anteriores episodios de SSW, no podemos descartar un periodo inusualmente largo de frío intenso y precipitaciones de nieve en amplias zonas del país”, advirtió la publicación.

Las condiciones invernales extremas podrían
Las condiciones invernales extremas podrían extenderse por casi seis semanas, afectando actividades agrícolas, energéticas y logísticas en todo el país. (REUTERS/Adam Gray)

Entre los potenciales afectados aparecen los sectores estratégicos vinculados al transporte, la energía, la logística y el suministro de alimentos, que dependen estrechamente de una correcta previsión meteorológica para minimizar impactos y planificar sus operaciones. Las autoridades federales y estatales han recibido la recomendación de seguir con atención los próximos reportes oficiales y establecer los protocolos correspondientes para reducir riesgos.

Newsweek informó que la confirmación del patrón invernal predominante será posible hacia el final de noviembre, cuando los meteorólogos dispongan de datos robustos sobre la presencia o no de calentamiento estratosférico súbito y la evolución de La Niña.

Entre las recomendaciones iniciales, se encuentra la preparación de infraestructuras y la activación de alertas tempranas allí donde los registros históricos sugieren mayor vulnerabilidad ante el frío extremo. “Un evento así podría transformar por completo la percepción y la vivencia del invierno en los Estados Unidos”, reconoció Cohen, según citó USA Today.

