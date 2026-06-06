Mundo

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se traban por los USD 24.000 millones de fondos iraníes congelados

La cadena CNN informó que Teherán pide liberar USD 12.000 millones al firmar un pacto y otros USD 12.000 millones después, una fórmula que la Casa Blanca evalúa con cautela por perder presión

Guardar
Google icon
Soldados israelíes cerca de vehículos militares en Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano, 1 de junio de 2026. REUTERS/Amir Cohen
Soldados israelíes cerca de vehículos militares en Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano, 1 de junio de 2026. REUTERS/Amir Cohen

Irán condicionó cualquier acuerdo de paz con Estados Unidos a un alto el fuego en el Líbano que incluya la retirada de las fuerzas israelíes del sur del país, mientras las negociaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas por una disputa sobre USD 24.000 millones en fondos iraníes congelados.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, lo expresó sin ambigüedades en una entrevista con la cadena libanesa Al Mayadeen: “Esta guerra terminará solo cuando termine también en el Líbano. El fin de la guerra en el Líbano debe ir acompañado de la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que han ocupado”.

PUBLICIDAD

El líder de Hezbollah, Naim Qassem, rechazó el acuerdo mediado por Estados Unidos entre Israel y el gobierno libanés para detener los combates, dado que el pacto no contempla la salida de las tropas israelíes y el grupo no formó parte de las negociaciones. Israel declaró que sus fuerzas no se retirarán ni suspenderán operaciones en el país, en medio de una creciente tensión con Washington.

Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khameneí, afirmó ante CNN que Hezbollah “ha hecho grandes sacrificios en la guerra reciente” y que Irán permanece “firmemente comprometido con sus obligaciones” hacia el grupo. Rezaei advirtió a Israel que se abstuviera de retomar los ataques contra Beirut y reiteró que el Líbano será parte inseparable de cualquier acuerdo.

PUBLICIDAD

El presidente del Parlamento libanés y aliado de Hezbollah, Nabih Berri, señaló el viernes que aceptaría la retirada del grupo del sur del Líbano solo si las tropas israelíes abandonan simultáneamente el territorio que ocupan. El presidente libanés, Joseph Aoun, fue más directo: acusó a la Guardia Revolucionaria de Irán de usar al Líbano como “moneda de cambio” en las negociaciones con Estados Unidos y calificó esa situación de “inaceptable” en declaraciones a CNN.

Un tanque israelí realiza maniobras en el sur del Líbano, visto desde el norte de Israel, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Amir Cohen
Un tanque israelí realiza maniobras en el sur del Líbano, visto desde el norte de Israel, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Amir Cohen

Las negociaciones para un acuerdo provisional que detenga la guerra —iniciada el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán— están paralizadas por la exigencia iraní de acceder a fondos bloqueados. Rezaei indicó a CNN, desde Teherán, que “la pelota está ahora en el tejado de Trump” y que el presidente estadounidense debe desbloquear la situación.

Según CNN, Irán exige la liberación de USD 12.000 millones en el momento de la firma de un acuerdo y otros USD 12.000 millones en una fase posterior. La Casa Blanca mantiene reservas ante esa fórmula, pues teme perder una herramienta de presión si descongela los fondos en una etapa temprana del proceso.

Pese a que ambas partes llevan semanas intercambiando borradores a través de mediadores paquistaníes, sus mensajes públicos son contradictorios: Teherán sostiene que las conversaciones están paralizadas, mientras el presidente Donald Trump afirma que siguen en marcha y que podría anunciarse un acuerdo en los próximos días.

Imagen GC6OELBHBFGNJISM6D3UEBDKYU

El conflicto se extiende más allá del Líbano. Hezbollah informó el viernes de dos ataques contra tropas israelíes en el sur del país, uno de ellos cerca del castillo de Beaufort, recientemente capturado. Fuerzas de seguridad libanesas reportaron bombardeos aéreos israelíes sobre varias localidades del sur.

En el Golfo de Omán, la Armada iraní afirmó haber disparado tiros de advertencia contra destructores estadounidenses para contrarrestar lo que describió como “travesuras marítimas y acoso”. El Comando Central de Estados Unidos desmintió la versión: “Las fuerzas iraníes NO atacaron ni dispararon contra buques de guerra de la Armada de EEUU”, indicó en un comunicado difundido en X. Más temprano, fuerzas estadounidenses habían abordado un petrolero en el océano Índico y declarado que continuarían bloqueando embarcaciones que brindaran apoyo material a Irán.

Imagen CVUHVKEQSJE7JAWS5CKBXN7EPU

El conflicto mantiene el comercio a través del Estrecho de Ormuz —que antes canalizaba cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado— a una fracción de sus niveles anteriores. El alza en los precios del combustible y la disrupción en las cadenas de suministro llevaron al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU a advertir el viernes que la situación está empujando a millones de personas hacia el hambre.

Como parte de cualquier acuerdo, Irán reclama acceso a miles de millones de dólares en ingresos petroleros, exenciones a las sanciones sobre exportaciones de crudo y el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos. Trump ha declarado que su prioridad es impedir que Irán adquiera armas nucleares; Teherán insiste en que su programa atómico tiene fines pacíficos. El vicepresidente del Parlamento iraní, Hamid-Reza Haji Babaei, afirmó el viernes que el enriquecimiento de uranio es un derecho de Irán y que Trump no ha comprendido que la “bomba atómica más poderosa” del país es el Estrecho de Ormuz.

Temas Relacionados

IránLíbanoSanciones económicasMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más allá de la mesa familiar: cuáles son los factores que influyen en lo que comen los niños, según la ciencia

Desde el presupuesto del hogar hasta la exposición al marketing, revisiones en nutrición infantil y marcos de la Organización Mundial de la Salud describen qué elementos del entorno condicionan la dieta de los chicos cada día

Más allá de la mesa familiar: cuáles son los factores que influyen en lo que comen los niños, según la ciencia

El estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se prolonga mientras el conflicto se acerca a los 100 días

Las conversaciones para una tregua siguen sin avances, con Teherán insistiendo en un alto el fuego antes de pactar y Washington sosteniendo que la negociación está en su fase final

El estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se prolonga mientras el conflicto se acerca a los 100 días

Zelensky afirmó que Putin eligió la guerra al rechazar su propuesta de negociación

Durante el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin reveló que no encuentra sentido a negociar directamente con el mandatario ucraniano

Zelensky afirmó que Putin eligió la guerra al rechazar su propuesta de negociación

El presidente libanés acusó a Irán de usar al Líbano “como moneda de cambio” en sus negociaciones con Estados Unidos

El mandatario calificó de inaceptable la postura de Teherán tras la negativa de la Guardia Revolucionaria al pacto alcanzado en Washington con Israel

El presidente libanés acusó a Irán de usar al Líbano “como moneda de cambio” en sus negociaciones con Estados Unidos

Estados Unidos derribó drones iraníes en el estrecho de Ormuz y lanzó un ataque contra estaciones de radar en Goruk y la isla de Qeshm

“Las fuerzas estadounidenses permanecen en alerta y preparadas para responder a cualquier agresión iraní injustificada en legítima defensa”, informó el Comando Central estadounidense

Estados Unidos derribó drones iraníes en el estrecho de Ormuz y lanzó un ataque contra estaciones de radar en Goruk y la isla de Qeshm
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuáles son las pruebas por las que Paola Durante es exonerada del caso Paco Stanley, según nuevo documental

Cuáles son las pruebas por las que Paola Durante es exonerada del caso Paco Stanley, según nuevo documental

Gobierno anunció que reanudará la cooperación energética con Ecuador tras el levantamiento conjunto de los aranceles

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 05 de junio

EN VIVO |¿Qué está ocurriendo en el Metro y Metrobús de la Ciudad de México hoy 5 de junio? |

Por qué había temor de tsunami en Chiapas tras el sismo de 5.2 en Guerrero

INFOBAE AMÉRICA

El estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se prolonga mientras el conflicto se acerca a los 100 días

El estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se prolonga mientras el conflicto se acerca a los 100 días

La industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos eleva 9% sus exportaciones hasta USD 168,7 millones

Zelensky afirmó que Putin eligió la guerra al rechazar su propuesta de negociación

El presidente libanés acusó a Irán de usar al Líbano “como moneda de cambio” en sus negociaciones con Estados Unidos

Estados Unidos derribó drones iraníes en el estrecho de Ormuz y lanzó un ataque contra estaciones de radar en Goruk y la isla de Qeshm

ENTRETENIMIENTO

Pink reveló cómo vive las acrobacias aéreas que hará en los premios Tony: “Creo en sentir el miedo y hacerlo de todos modos”

Pink reveló cómo vive las acrobacias aéreas que hará en los premios Tony: “Creo en sentir el miedo y hacerlo de todos modos”

El capítulo final de Fleetwood Mac: qué pasó con cada uno de los integrantes

Adiós al sexo, los dulces y el alcohol: la insólita prohibición que aceptó Marlon Wayans para grabar ‘Réquiem por un sueño’

Quién fue el actor de “La Odisea” que pidió leer el guion de Christopher Nolan antes de unirse al rodaje

“No me convertí en actor para cambiar el mundo”: Peter Dinklage reflexiona sobre fama, representación y estereotipos