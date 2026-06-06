Más allá de la mesa familiar: cuáles son los factores que influyen en lo que comen los niños, según la ciencia

La OMS sostiene que mejorar la dieta infantil requiere más que información e incluye acceso a alimentos adecuados y rutinas seguras de preparación y alimentación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que un niño come en su casa rara vez depende de una sola decisión individual. La evidencia en salud pública y nutrición infantil coincide en que la alimentación está moldeada por factores del entorno, del tiempo disponible, del presupuesto, de la cultura familiar y de la presión comercial. Incluso cuando madres y padres quieren “hacerlo bien”, el contexto puede empujar hacia opciones más rápidas, más baratas o más presentes en la vida cotidiana.

Un marco clásico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre alimentación complementaria plantea, desde hace décadas, que mejorar la dieta infantil exige algo más que información: requiere identificar qué facilita y qué bloquea conductas saludables, incluyendo el acceso a alimentos adecuados y la posibilidad real de sostener rutinas de preparación y de alimentación seguras.

PUBLICIDAD

En la misma línea, revisiones más recientes sobre hábitos alimentarios infantiles describen que el hogar es un “nicho” donde influyen decisiones de compra, disponibilidad de productos, reglas familiares y, cada vez más, la exposición a marketing y a entornos escolares.

Cinco factores que influyen en lo que se sirve a los chicos, según la OMS

La disponibilidad de alimentos en el hogar y las reglas domésticas definen qué consumen los chicos dentro del entorno alimentario familiar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1) Precio y accesibilidad de los alimentos

El costo condiciona la lista de compras y, por lo tanto, lo que llega al plato. En hogares con presupuestos ajustados, el precio puede favorecer alimentos más calóricos y menos nutritivos, o reducir la diversidad. Una revisión sobre factores que influyen en las conductas alimentarias de niños señaló que los patrones de alimentación no dependen solo de preferencias: también del estatus socioeconómico, el entorno comunitario y la oferta disponible.

PUBLICIDAD

2) Tiempo real para comprar, cocinar y sentarse a comer

La falta de tiempo es una de las variables más subestimadas: determina si hay cocina “desde cero”, si se recurre a ultraprocesados o si se improvisa con lo que haya. En una revisión crítica sobre el sistema alimentario y la dieta infantil, se remarca que el entorno personal (hogar) y el externo (mercado, escuela, marketing) se combinan, y que el peso de cada factor cambia según la edad. En primera infancia, el hogar domina; luego, ganan terreno la escuela y el entorno comercial.

PUBLICIDAD

3) Disponibilidad en el hogar y “reglas” domésticas

Lo que está al alcance (fruta lavada, yogur, galletitas, gaseosas, snacks) tiene más probabilidad de consumirse. La misma revisión en PMC subraya que madres, padres o cuidadores actúan como “arquitectos” del entorno alimentario: compras, porciones, horarios, y exposición repetida a ciertos alimentos. Es un punto clave porque el niño no elige desde cero: elige dentro del marco que el hogar permite.

PUBLICIDAD

4) Cultura, normas familiares y contexto social

La comida no es solo nutrientes: es identidad, costumbre, formas de crianza y expectativas. Las tradiciones pueden favorecer platos caseros y horarios estructurados o, por el contrario, naturalizar el picoteo constante. La OMS, en su guía clásica sobre alimentación complementaria, insiste en prácticas como alimentación receptiva (responder señales de hambre y saciedad, sin forzar), higiene y progresión de texturas, pero también aclara que su implementación requiere adaptar mensajes a alimentos culturalmente aceptables y accesibles, además de identificar barreras locales.

PUBLICIDAD

La OMS sostiene que mejorar la dieta infantil requiere más que información e incluye acceso a alimentos adecuados y rutinas seguras de preparación y alimentación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

5) Marketing, escuela y presión del entorno

A medida que crecen, los niños están más expuestos a comedores escolares, kioscos, cumpleaños, redes y publicidad. La revisión de Nutrition Research Reviews menciona el papel del marketing y del entorno escolar dentro del “entorno alimentario externo”, que puede empujar hacia productos de alta densidad calórica. No es un detalle: el marketing no solo influye en el niño, también incide sobre el adulto que compra, al instalar productos como “adecuados” o “necesarios”.

PUBLICIDAD

Qué significa esto para las familias (y qué se puede cambiar sin culpas)

El punto central es que la alimentación infantil se construye en capas: intenciones (querer dar lo mejor), condiciones materiales (tiempo y dinero) y entorno (oferta, publicidad, escuela) tiran del mismo hilo. Por eso, la solución suele combinar acciones domésticas y de política pública: desde mejorar la disponibilidad de opciones saludables en casa hasta entornos escolares con mejores ofertas y reglas claras sobre marketing dirigido a niños.

Cuando el foco se corre de la culpa individual a los determinantes reales, aparece una pregunta más útil: qué palancas son modificables en cada familia y en cada comunidad (organización de compras, planificación simple, disponibilidad de “opciones puente”, acuerdos familiares) y cuáles requieren apoyo externo (precios, acceso, regulación, comedores).

PUBLICIDAD