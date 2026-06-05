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Quién fue el actor de “La Odisea” que pidió leer el guion de Christopher Nolan antes de unirse al rodaje

A diferencia de sus compañeros de reparto, el intérprete se negó a aceptar el papel sin conocer el libreto. Una exigencia que el cineasta no esperaba de ninguno de los involucrados en el proyecto

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El estreno de la adaptación cinematográfica de "La Odisea" dirigida por Christopher Nolan genera expectación internacional (Universal Pictures)

El estreno de la adaptación cinematográfica de La Odisea dirigida por Christopher Nolan ha generado una intensa expectación internacional, impulsada por un reparto de alto perfil y detalles inusuales sobre la producción. El filme reúne a Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland y Robert Pattinson en los papeles principales y llegará a los cines durante el verano boreal, como ha señalado Entertainment Weekly.

La nueva versión de La Odisea destaca por el equilibrio entre el respeto al clásico griego y una visión moderna, así como también por su ambición creativa y la intensidad del proceso de rodaje, lo que la convierte en una de las producciones más esperadas del año.

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Este enfoque combina una adaptación fílmica ambiciosa con actuaciones de grandes nombres y desafíos de producción. El proyecto está marcado por una dinámica en la que la modernización y el respeto por la obra original conviven, y por anécdotas llamativas. El rodaje, realizado en distintas locaciones, especialmente en el sur de Italia, fue descrito por los actores como exigente tanto en lo técnico como en lo emocional, según Entertainment Weekly.

Un reparto de primer nivel en “La Odisea”

La visión de Nolan para esta adaptación reunió a destacados actores internacionales. Matt Damon interpreta a Odiseo, el legendario rey de Ítaca, mientras Anne Hathaway asume el papel de Penélope y Tom Holland encarna a Telémaco.

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Matt Damon en "La Odisea"
Matt Damon interpreta a Odiseo en la adaptación de Christopher Nolan (FlixPix/Universal Pictures)

El núcleo familiar en la pantalla se completa con Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Zendaya, John Leguizamo y Elliot Page, quienes aportan diversidad al elenco. Esta selección refuerza la dimensión coral de la película y refleja el esfuerzo del director por acercar el relato clásico al público actual. Entertainment Weekly subraya la apuesta de Nolan por combinar tradición y renovación en su adaptación.

Pattinson: el único actor que pidió leer el guion

Entre las historias más singulares de la producción, Robert Pattinson fue el único actor que pidió leer el guion antes de aceptar el papel, a diferencia de sus compañeros, quienes aceptaron sin conocer los detalles. El propio Pattinson relató: “Le dije que quería leer el guion y Nolan se sorprendió, porque todos los demás simplemente dijeron que sí”, según Entertainment Weekly.

En la adaptación, Pattinson interpreta a Antínoo, un personaje que intenta arrebatar el trono de Ítaca y casarse con Penélope. El actor comentó que se inspiró en James Woods en la película Casino para construir este papel y lo definió como “un poco rastrero”.

La Odisea (Captura de tráiler oficial)
Robert Pattinson fue el único actor de la producción que pidió leer el guion antes de aceptar el papel (Captura de tráiler oficial)

Además, compartió que sugirió ideas poco convencionales para el vestuario, como incluir calzoncillos de leopardo asomando bajo la falda: “Quería que hubiese un poco de pelaje brillante”, comentó. Estas contribuciones muestran la implicación creativa de Pattinson y el tono particular que imprime a su personaje.

Una producción desafiante y rodada en Italia

El rodaje de La Odisea tuvo lugar en distintas ubicaciones, con el sur de Italia como escenario principal. Pattinson relató que el trabajo físico y emocional marcó a todo el equipo. En una entrevista concedida en un bar de un hotel italiano, el actor recordó que veía llegar a los miembros del equipo tras jornadas intensas y notaba su clara fatiga.

El actor indicó que su participación comenzó cuando el rodaje ya había transcurrido por al menos dos países y que este solo era un tercio del proceso. Según Entertainment Weekly, el ambiente en el set era exigente y evidenciaba el compromiso de Christopher Nolan con el proyecto y la exigencia artística y logística que supuso llevar a la pantalla la obra de Homero.

Matt Damon en "La Odisea"
El rodaje de "La Odisea" tuvo lugar en distintas ubicaciones y tuvo al sur de Italia como escenario principal

Expectativas de “La Odisea”

A pocas semanas del estreno, la propuesta de Nolan mantiene la atención del público y la crítica, por la combinación de historia universal, recursos técnicos modernos y la entrega de actores.

La exigencia constante y el ritmo del rodaje dejaron un impacto notable en todos los involucrados, quienes finalizaron cada jornada con un desgaste evidente, mostrando la intensidad del proyecto en cada aspecto de su realización.

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