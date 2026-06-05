¿La solución para los centros de datos orbitales? Presentan una batería preparada para el espacio

La empresa sostiene que su tecnología usa grafeno para mejorar la resistencia térmica y la fiabilidad en operaciones espaciales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La fabricación y operación de centros de datos en órbita terrestre baja plantea desafíos inéditos en cuanto a suministro y gestión de energía. En respuesta a estas exigencias, la empresa Solidion Technology presentó una plataforma de batería que, según afirma, podría soportar satélites, naves espaciales, infraestructura lunar y centros de datos de inteligencia artificial en el espacio.

La compañía sostuvo que su nueva Generation Extreme-Climate Battery (Gen-ECB) fue diseñada para operar en algunos de los entornos más hostiles de las misiones espaciales, con el objetivo de garantizar un suministro energético estable y seguro.

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Características técnicas bajo condiciones extremas

La plataforma Gen-ECB utiliza tecnología de litio metálico de última generación, combinada con el uso de grafeno para mejorar la conductividad térmica y la resistencia a la radiación. Según la empresa, esto permite que la batería regule su temperatura con mayor eficiencia y ofrezca mayor fiabilidad frente a la exposición prolongada a fluctuaciones térmicas y radiación.

La compañía afirma que sus baterías podrían ser clave para centros de datos de inteligencia artificial en órbita terrestre baja. (Reuters)

Según la información divulgada, la batería puede funcionar en rangos de temperatura que van desde -80 °C hasta +60 °C, lo que la hace apta para misiones en el espacio profundo y para operaciones en la superficie lunar. Ese rango de funcionamiento respondió, según la empresa, a necesidades específicas de la exploración espacial, donde los equipos deben soportar ciclos térmicos extremos y condiciones ambientales graves.

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Aplicaciones en infraestructuras orbitales y futuras misiones

La plataforma Gen-ECB está en desarrollo para una amplia variedad de aplicaciones. Entre ellas se encuentran satélites, naves espaciales tripuladas, hábitats lunares, vehículos exploradores y futuras infraestructuras orbitales. La empresa señaló que estas baterías están pensadas para soportar exigencias de funcionamiento prolongado en el espacio, donde la seguridad y el peso son factores críticos.

La posibilidad de utilizar esta tecnología en centros de datos de inteligencia artificial en órbita terrestre baja responde a la tendencia de ubicar infraestructuras de procesamiento de datos fuera de la atmósfera terrestre. Según Solidion, la fiabilidad del sistema y su capacidad para operar en un amplio rango de temperaturas resultan fundamentales para el desarrollo de este segmento.

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Solidion asegura que la plataforma está pensada para satélites, hábitats lunares y vehículos exploradores.(Roscosmos via AP)

Retos del litio metálico

La empresa afirmó que la plataforma Gen-ECB forma parte de un portafolio más amplio de soluciones, que incluye celdas de iones de litio de estado sólido ricas en silicio, baterías de litio metálico sin ánodo y baterías de litio-azufre. Según Solidion, estas tecnologías buscan alcanzar densidades de energía superiores a 380 Wh/kg y están basadas en electrolitos sólidos no inflamables, una característica que la firma consideró clave para la seguridad en misiones espaciales tripuladas.

Solidion también presentó una plataforma de protección de ánodos de litio metálico que, según la empresa, resuelve tres de los principales desafíos técnicos de este tipo de baterías: reacciones indeseadas entre el litio metálico y los electrolitos, formación de dendritas que pueden causar cortocircuitos y huecos entre el litio metálico y las capas de electrolito sólido. De acuerdo con la compañía, estas innovaciones están protegidas por más de 30 patentes.

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Potencial más allá del espacio

En un comunicado, la empresa indicó que esta tecnología podría aplicarse no solo a sistemas espaciales, sino también a vehículos eléctricos, drones, robots y sistemas de respaldo energético para centros de datos de inteligencia artificial. La compañía afirmó que su portafolio global de tecnologías de baterías abarca más de 385 patentes en áreas como ánodos de silicio, baterías de litio-azufre, tecnologías de litio-metal y materiales de grafito.

la tecnología de baterías presentada también podría aplicarse en robots y sistemas automatizados destinados a entornos espaciales. (Reuters)

El director ejecutivo de la compañía, Jaymes Winters, declaró que para impulsar misiones en el vacío del espacio se requiere tecnología capaz de funcionar bajo intensa radiación solar, fluctuaciones extremas de temperatura y vibraciones fuertes derivadas del lanzamiento de cargas útiles. Según la empresa, el desarrollo de plataformas de baterías avanzadas como Gen-ECB respondió a esa demanda, al ofrecer un almacenamiento de energía diseñado para los entornos más hostiles donde ha operado la humanidad.

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