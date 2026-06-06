Los actores de Hollywood ratificaron un contrato con los estudios y las plataformas de streaming

La ratificación del acuerdo de SAG-AFTRA superó el 90% de apoyo y contó con la participación de más del 19% del padrón habilitado (AP/Richard Vogel).

Los afiliados de SAG-AFTRA aprobaron un contrato de cuatro años con los grandes estudios y plataformas de streaming, una decisión que implica mejoras salariales y consolida nuevas reglas sobre inteligencia artificial y réplicas digitales de actores, informaron The Associated Press y The Hollywood Reporter.

El nuevo convenio se negoció el 2 de mayo, un mes antes de la votación. La ratificación superó el 90% de apoyo frente al 8,58% y participó más del 19% del padrón habilitado.

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El pacto incluye salarios, salud y la fusión de planes de pensiones

El contrato tendrá una vigencia de cuatro años, en lugar de los tres habituales, como ocurrió con el convenio del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA). Esa duración adicional ofrece un margen mayor de estabilidad laboral para una industria que busca alejar el riesgo de nuevos conflictos.

El director ejecutivo nacional de SAG-AFTRA Duncan Crabtree-Ireland explicó que el interés de los estudios por un acuerdo más largo abrió margen para obtener más concesiones: “Obviamente, las empresas querían un plazo mayor. ¿Qué podríamos lograr que no hubiéramos podido de otra manera si considerábamos esa posibilidad? Y así fue como finalmente llegamos a este acuerdo".

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En materia salarial, SAG-AFTRA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) pactaron aumentos mínimos de 3% por cada año de vigencia del convenio y el aumento del 1% de la contribución al plan de salud a partir del 1 de julio.

La industria acordó un contrato de cuatro años para evitar la posibilidad de nuevos conflictos laborales como la huelga de 2023 (REUTERS/Mike Blake).

Las partes también acordaron recomendar ajustes al plan de salud por el encarecimiento de la atención médica, entre ellos un aumento único de la prima trimestral de elegibilidad y un cambio en el umbral requerido para acceder al plan, según The Hollywood Reporter.

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En paralelo, el sindicato podrá empezar a negociar condiciones laborales en el mercado de los microdramas si las empresas comienzan a producir esos contenidos breves en una escala que supere la fase experimental.

Uno de los puntos que el sindicato presentó como logro interno fue la fusión de sus dos planes de pensiones, que estaban separados desde la unión en 2012 entre el Sindicato de Actores de Cine y Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio.

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El acuerdo extiende la estabilidad laboral y endurece las reglas sobre actores sintéticos

En cuanto a la IA, los productores solo podrán usar intérpretes sintéticos generados con inteligencia artificial cuando aporten un “valor adicional significativo” frente a un actor real o frente a una captura digital de ese actor. Los dirigentes sindicales sostienen que esa y otras cláusulas mantendrán en niveles mínimos el uso de actores creados con IA, precisó Associated Press.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el acuerdo fija una tarifa mínima de pago y regalías por el uso de réplicas digitales creadas de manera independiente, definidas como una actuación híbrida que combina interpretación humana e inteligencia artificial generativa. El mismo medio informó que las empresas deberán tener una “razón comercial articulable” para escanear a un intérprete con el fin de crear una réplica digital.

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Los productores solo podrán usar intérpretes sintéticos generados con inteligencia artificial cuando aporten un valor adicional significativo frente a un actor real (AP/Chris Pizzello).

El presidente de SAG-AFTRA Sean Astin afirmó en un comunicado que el contrato “ofrece mejoras significativas en la remuneración, refuerza la protección en torno a la inteligencia artificial y la identidad digital, consolida la seguridad a largo plazo de los planes de beneficios de los miembros y reconoce la realidad del trabajo actual de los artistas”.

Astin agregó que el acuerdo prolonga el trabajo que los afiliados impulsaron en la etapa anterior del sindicato: “Nuestros miembros siempre han comprendido que proteger el futuro de esta profesión significa prepararse para el cambio antes de que llegue. Este acuerdo refleja ese compromiso y el poder colectivo de este sindicato”.

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Por su parte, la AMPTP felicitó al sindicato por la ratificación: “El liderazgo de SAG-AFTRA demostró un compromiso genuino con la colaboración, y junto con el acuerdo con el WGA, estos acuerdos demuestran lo que es posible cuando la industria trabaja para encontrar soluciones prácticas que respalden su estabilidad a largo plazo. Esperamos seguir aprovechando este impulso”.

Pese a haber culminado las negociaciones con los guionistas y actores de Hollywood, la AMPTP aún negocia desde el 11 de mayo con el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) un contrato que vence el 30 de junio, en las primeras conversaciones bajo la presidencia de Christopher Nolan.

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