El capítulo final de Fleetwood Mac: qué pasó con cada uno de los integrantes

La disolución de Fleetwood Mac marcó el final de una era en la historia del rock internacional

La disolución definitiva de Fleetwood Mac tras el fallecimiento de Christine McVie el 30 de noviembre de 2022 marcó el cierre de una de las trayectorias más influyentes en la historia del rock.

Tras casi seis décadas de evolución y éxito, la banda terminó su ciclo cuando Mick Fleetwood afirmó que, sin McVie: “Fleetwood Mac está puesto a dormir”, según declaraciones recogidas por People. Desde entonces, la vida de sus miembros ha seguido rumbos personales y profesionales diversos, pero el legado del grupo continúa inspirando a varias generaciones.

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El grupo anunció su separación tras la muerte de Christine McVie. Desde ese momento, ninguna formación de Fleetwood Mac ha vuelto a actuar ni ha planificado reuniones, según documenta el medio citado. El futuro de sus integrantes está marcado por caminos independientes, mientras su impacto en el panorama musical permanece vigente.

El presente de Stevie Nicks tras Fleetwood Mac

Stevie Nicks continúa cosechando éxitos como solista tras el cierre del icónico grupo

La cantante, compositora y productora musical Stevie Nicks ha mantenido una activa carrera individual luego del final del grupo. En años recientes, sobresalió como solista y colaboró con figuras actuales como Miley Cyrus y Billy Joel, con quien compartió una gira de nueve fechas en 2023.

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Nicks aseguró a People que nunca tuvo la intención de dejar de pertenecer a una banda, a pesar del éxito que alcanzó sola. Tras la pausa impuesta por la pandemia, ofreció una breve serie de conciertos en 2022 y regresó a grandes escenarios como el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

La muerte de Christine McVie representó una pérdida significativa para Nicks. Durante un espectáculo en Atlanta en mayo de 2023, relató que la canción “You’re on Your Own, Kid”, de Taylor Swift, la ayudó a procesar el duelo, afirmando que reflejaba “la tristeza de cómo me siento”.

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La relación entre Nicks y McVie se definió por su estrechez y la falta de conflictos durante 47 años de colaboración. Nicks destacó: “Nunca una discusión en todos estos años”. Su próximo álbum, titulado The Ghost Record, tiene previsto su lanzamiento el 26 de mayo de 2026.

Lindsey Buckingham y su carrera después del grupo

Lindsey Buckingham explora nuevos proyectos y colaboraciones luego de su etapa en Fleetwood Mac

Lindsey Buckingham, guitarrista, cantante y productor, ha transitado una carrera marcada por altibajos y rupturas intragrupales, especialmente con Stevie Nicks. Invitado a unirse a Fleetwood Mac en 1974, desarrolló el sonido experimental que distinguió al grupo tras esa fecha. Inició su carrera solista en 1981 y ha editado 7 discos de estudio por cuenta propia.

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Su salida más reciente del grupo fue en 2018, tras una disputa interna que llevó a una demanda luego resuelta. Al medio, Buckingham explicó que la decisión se produjo cuando Nicks planteó un ultimátum al resto del grupo, y declaró: “Mick sabe que volvería como un disparo. Pero no dependo de ello”.

Buckingham atravesó momentos personales difíciles: fue operado a corazón abierto en 2019 y, hasta marzo de 2026, no había retomado el contacto con Nicks de forma directa, aunque insinuó una reconciliación en redes sociales. Contrajo matrimonio con Kristen Messner en 2000; comparten tres hijos y, aunque anunciaron su divorcio en 2021, posteriormente declaró el medio citado que ambos “trabajan en la relación”.

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Entre sus proyectos más recientes se encuentra una participación en el álbum de Halsey en 2021 y su actuación en directo junto a The Killers en Los Ángeles en agosto de 2022.

Mick Fleetwood: nuevos caminos y legado

Mick Fleetwood apuesta por negocios personales y mantiene su legado musical vivo

Mick Fleetwood, cofundador y baterista, ha sido el único miembro presente en todas las etapas de Fleetwood Mac. Además de su rol en el grupo, ha impulsado proyectos paralelos como la formación de Mick Fleetwood’s Zoo en 1983, diversas colaboraciones, la autobiografía publicada en 1990 y ocasionales incursiones como actor.

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En el ámbito personal, Fleetwood vivió matrimonios y divorcios, así como la paternidad de cuatro hijas. En años recientes, estrechó lazos con Harry Styles y colaboró en la promoción de la marca Pleasing.

Desde el punto de vista empresarial, desarrolló su línea de vinos Mick Fleetwood Private Cellar y ha sido restaurador. Su último álbum, Mick Fleetwood and Friends Celebrate the Music of Peter Green, salió en 2021.

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En los Grammy de 2023, Fleetwood, junto a Sheryl Crow y Bonnie Raitt, homenajeó a Christine McVie interpretando “Songbird”, composición emblemática de la tecladista, en un momento destacado por People.

La vida actual de John McVie

John McVie elige una vida tranquila, alejada de los escenarios, dedicada a su familia y la navegación

El bajista y cofundador John McVie mantuvo un bajo perfil público tras la separación del grupo. Luego de décadas junto a Fleetwood Mac, se ha dedicado principalmente a la navegación, afición que cultiva desde hace años, y a la vida familiar tranquila.

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En 1987, McVie dejó el alcohol tras una convulsión. En 2013, fue diagnosticado con cáncer de colon y, según precisó Christine McVie en 2017, se encuentra en remisión, aunque su nivel de actividad ha disminuido. Grabó un disco colaborativo con Buckingham y Christine McVie en 2017, pero en general lleva un ritmo discreto en su día a día.

Está casado desde 1978 con Julie Ann Reubens y juntos tienen una hija, Molly. El principal legado de McVie sigue siendo su contribución esencial a la historia musical del grupo.

Christine McVie: legado y despedida

El legado de Christine McVie sigue inspirando a músicos y fanáticos del rock en todo el mundo

Christine McVie, tecladista, vocalista y compositora fundamental en Fleetwood Mac, falleció a los 79 años víctima de un accidente cerebrovascular y tras enfrentar una patología oncológica, el 30 de noviembre de 2022.

El grupo, en un comunicado reproducido por People, expresó: “Era absolutamente única, especial y dotada de un talento sin medida”. Su partida significó el final de una etapa irrepetible para sus compañeros y para los admiradores de todo el mundo.