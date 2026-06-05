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Así es la nueva función de Android para detectar llamadas falsas creadas con IA

La herramienta utiliza señales de autenticación en tiempo real entre dispositivos Android para verificar la identidad

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Una mujer joven mira su smartphone. Una alerta de Google sobre la imagen indica una posible llamada de spoofing, sugiriendo que "no sea Mamá".
Fake Call Detection permite identificar llamadas fraudulentas que simulan ser de familiares usando inteligencia artificial. (Google/Infobae)

Android incorporará una función de seguridad denominada Fake Call Detection que permitirá identificar llamadas fraudulentas generadas mediante inteligencia artificial, incluso cuando los estafadores clonen la voz de familiares o contactos de confianza.

Según información divulgada por Google, esta herramienta busca proteger a los usuarios frente a la proliferación de estafas telefónicas basadas en la suplantación de identidad con deepfakes de voz, una modalidad de fraude cada vez más sofisticada.

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La nueva función detecta cuando una llamada aparentemente proviene de un contacto conocido, pero en realidad está siendo realizada por un ciberdelincuente que emplea inteligencia artificial para imitar voces y solicitar dinero o datos personales. Google señaló que la tecnología funcionará cuando tanto la persona que llama como quien recibe utilicen la aplicación Teléfono de Google, asegurando así la verificación en tiempo real de la autenticidad de la comunicación.

¿Cómo funcionará?

La Fake Call Detection opera en segundo plano y estará activada por defecto en los dispositivos compatibles. Su funcionamiento se basa en el intercambio automático de una señal de verificación digital, una especie de “apretón de manos” entre dispositivos Android.

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Diagrama de flujo de Google comparando una llamada verificada con foto de contacto y una marca verde, frente a una llamada de estafa con advertencia de suplantación.
El sistema alerta al usuario si recibe una llamada sospechosa sin la señal de autenticación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al realizar una llamada desde la app Teléfono de Google, el equipo emisor envía una señal silenciosa de autenticación al dispositivo receptor mediante la tecnología Rich Communication Services (RCS) con cifrado de extremo a extremo.

Este mecanismo permite validar que la llamada realmente se origina desde el teléfono del contacto legítimo. Si un estafador intenta engañar al usuario con la falsificación del identificador de llamadas o mediante una voz clonada por inteligencia artificial, la señal de autenticación no estará presente.

En esos casos, Android realizará una comprobación adicional con el dispositivo real del contacto, y si confirma que el titular legítimo no está llamando, mostrará una alerta en pantalla recomendando terminar la comunicación.

El auge de las estafas de voz por IA

La amenaza de las llamadas falsas potenciadas por inteligencia artificial ha adquirido dimensiones globales. Según la evaluación de amenazas de fraude financiero publicada por INTERPOL en marzo de 2026, la suplantación de identidad figura entre los principales factores detrás de pérdidas mundiales superiores a 400,000 millones de dólares. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos reportó pérdidas cercanas a 2,950 millones de dólares por este tipo de delitos solo en 2024.

Primer plano de una mujer de cabello castaño corto, suéter azul, con una mano en la frente y un teléfono negro en la oreja, mostrando expresión de preocupación.
La tecnología responde a un aumento global de fraudes telefónicos impulsados por deepfakes de voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google resaltó que los ciberdelincuentes ya no dependen únicamente del número telefónico, sino que ahora emplean sofisticadas herramientas que reproducen la voz de cualquier persona con notable precisión, dificultando la detección de fraudes y aumentando el riesgo para los usuarios.

Implementación y alcance global

La compañía anunció que Fake Call Detection comenzará a desplegarse en junio en dispositivos con Android 12 o versiones posteriores que utilicen la aplicación Teléfono de Google, iniciando por los equipos Pixel. Google precisó que la mayoría de teléfonos Android ya cuentan con esta app como opción predeterminada, aunque los usuarios que empleen otra aplicación podrán descargarla desde Google Play Store para acceder a la nueva función.

El sistema ha sido desarrollado sobre el estándar abierto RCS, lo que permite que otros fabricantes y desarrolladores puedan incorporar esta tecnología y extender su uso dentro del ecosistema móvil. De este modo, se busca ampliar la protección frente a las crecientes amenazas asociadas con el uso de inteligencia artificial en fraudes telefónicos.

Fake Call Detection ha sido desarrollada sobre el estándar RCS, facilitando su adopción por otros fabricantes y desarrolladores. (Europa Press)
Fake Call Detection ha sido desarrollada sobre el estándar RCS, facilitando su adopción por otros fabricantes y desarrolladores. (Europa Press)

La nueva función de Android representa un paso relevante en la defensa de los usuarios ante técnicas de suplantación de identidad cada vez más avanzadas, y establece un precedente para la integración de medidas de seguridad basadas en verificación digital en las comunicaciones móviles actuales.

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