La NBA veta de por vida al aficionado que invadió la cancha en las Finales por una selfie con Victor Wembanyama

Un espectador entró al parqué durante el Juego 1 de las Finales entre Spurs y Knicks en San Antonio, frenó la acción y fue detenido, la NBA le aplicó una sanción permanente. (IG: accion_nba)

Un aficionado que invadió la cancha para tomarse una selfie con Victor Wembanyama durante el Juego 1 de las Finales entre los San Antonio Spurs y los Knicks de Nueva York fue arrestado y recibirá un veto de por vida para ingresar a todas las arenas de la NBA, informó un portavoz de la liga a The Associated Press.

El portavoz también confirmó que una segunda persona recibirá un veto de por vida por su participación en el incidente.

El episodio ocurrió el miércoles 3 de junio en el Frost Bank Center de San Antonio y detuvo el partido en el último cuarto. Según reconstruyó AP, el espectador ingresó al parqué con el celular en la mano, se colocó frente a Wembanyama e intentó tomarse una foto antes de que el personal de seguridad lo retirara.

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En el mismo mensaje enviado a medios, el portavoz señaló: “La persona que ingresó al área de la cancha durante el Juego 1 de las Finales fue arrestada y será vetada de por vida de todas las arenas de la NBA. Una segunda persona también recibirá una prohibición de por vida por su rol en el incidente”, citó AP.

La NBA no detalló qué conducta específica se atribuyó a la segunda persona ni si también fue detenida por la policía.

El incidente, la sanción y el minuto que frenó el Juego 1

El episodio detuvo el Juego 1 durante un minuto y 29 segundos, y el partido se reanudó con un salto entre dos, según AP (Reuters/Daniel Dunn-Imagn Images)

De acuerdo con AP, el aficionado entró desde el sector opuesto a los bancos, corrió hacia el costado ofensivo de San Antonio y se detuvo cerca de Wembanyama mientras el juego seguía en marcha. Dos integrantes de seguridad lo interceptaron y lo sacaron por un túnel ubicado junto a la línea de fondo.

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El incidente obligó a detener el partido por un minuto y 29 segundos, precisó AP. El juego se reanudó con un salto entre dos, de acuerdo con el mismo reporte.

La NBA no informó lesiones ni contacto físico entre el intruso y los jugadores. En su crónica, AP señaló que no pareció haber contacto con Wembanyama ni con jugadores de New York.

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Tras el encuentro, Wembanyama se refirió a lo ocurrido en la conferencia de prensa. “Nunca estuve en una situación como esa. No sabía cómo actuar, realmente me sorprendió”, declaró el jugador, según recogió AP.

El resultado y la respuesta de Adam Silver

Victor Wembanyama dijo después del partido que nunca había vivido una situación así y que no supo cómo actuar ante la invasión de la cancha (Reuters/Geoff Burke-Imagn Images)

En lo deportivo, el Juego 1 terminó con victoria de los Knicks por 105-95. La irrupción del aficionado no modificó el resultado, pero sí alteró el cierre del partido y volvió a poner el foco sobre el control de acceso y la seguridad en los sectores cercanos a la cancha en partidos de alta exposición.

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El comisionado de la NBA, Adam Silver, también habló sobre el episodio. “Incluso dudo en describir a esa persona como un fan”, dijo, antes de agregar que el intruso “parecía tener un motivo ulterior para hacerlo”, según declaraciones citadas por AP. Silver remarcó que el veto de por vida no se limita al Frost Bank Center, sino que rige para todas las arenas de la NBA.

El arresto, la identidad reservada y la investigación por Brunson

La oficina del Sheriff del Condado de Bexar indicó que la persona arrestada es menor de edad, y la NBA además investiga otro episodio vinculado con Jalen Brunson (Reuters/Daniel Dunn-Imagn Images)

La oficina del Sheriff del Condado de Bexar dijo a un diario local de San Antonio que la persona arrestada era menor de edad y que no divulgarían su identidad. El arresto se produjo por cargos de interferir intencionalmente en una reunión legal y de allanamiento criminal, por entrar al área de juego pese a que se le notificó que estaba prohibido.

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AP añadió que esa condición de menor fue reportada inicialmente por el San Antonio Express-News y confirmada por una fuente al tanto del caso. La NBA, por su parte, remarcó que el veto será de por vida y tendrá alcance en todas sus arenas, no solo en el estadio donde ocurrió el incidente.

Además del ingreso al parqué, la NBA revisa otro episodio ocurrido en el final del partido, vinculado con Jalen Brunson. Según AP, el base de los Knicks se quejó ante el árbitro Scott Foster por el comportamiento de un espectador ubicado en un asiento cercano a la cancha, a quien el jugador pareció reprocharle comentarios.

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Silver confirmó que la liga analizaba lo ocurrido, sin detallar el contenido del intercambio, informó AP. Al cierre del jueves 4 de junio, la NBA no anunció sanciones adicionales por ese episodio, más allá de la investigación en curso.