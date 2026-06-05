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Robots humanoides se presentan en el más grande programa de talentos de EE. UU. y son ovacionados

La actuación fusionó danza, robótica y tecnología avanzada, lo que logró la aprobación total del jurado

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Un joven baila junto a un grupo de robots humanoides en el escenario del programa America's Got Talent. Todos los miembros del jurado le dieron su aprobación. Crédito: America's Got Talent/YouTube

Ocho robots humanoides Unitree G1 sorprendieron a la audiencia estadounidense al participar en el programa America’s Got Talent (AGT), en un acto que combinó tecnología avanzada y expresión artística.

Junto al bailarín chino Wu Yufei, conocido profesionalmente como Flying Bug, los robots realizaron una coreografía sincronizada que fusionó danza y robótica, logrando una ovación de pie del público y la aprobación unánime del jurado. Esta presentación, emitida por NBC en el primer episodio de la nueva temporada, marcó un hito en la integración de inteligencia artificial y entretenimiento en la televisión de Estados Unidos.

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Una coreografía de precisión y tecnología

La actuación de Wu Yufei junto a los robots Unitree G1 captó la atención desde el primer instante. El bailarín, originario de la provincia de Sichuan, China, se presentó ante los jueces con la intención declarada de competir por la victoria. Durante el espectáculo, los ocho robots replicaron sus movimientos en estrecha coordinación, mostrando una sincronización precisa que generó sorpresa y curiosidad en la audiencia.

Show de robots humanoides
El bailarín Wu Yufei presentó a los robots y destacó la coordinación precisa durante la rutina. (Captura/YouTube)

Los jueces de America’s Got Talent elogiaron el número por su originalidad y la fusión poco común de tecnología y arte escénico. Destacaron, además, la capacidad de los robots para moverse rítmicamente, diferenciándose de las habituales demostraciones robóticas. Al finalizar la presentación, Yufei compartió que uno de los robots se llamaba “Jackie” en referencia al kung fu, comentario que provocó risas y aplausos en el estudio.

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Impacto cultural y aceptación social

Este episodio ocurre en un contexto marcado por tensiones políticas y comerciales entre China y Estados Unidos. La popularidad de los Unitree G1 en el programa de talentos ocurre mientras los legisladores en Washington debaten nuevas restricciones para la importación y el uso de robots chinos considerados riesgos para la seguridad nacional.

El interés generado por la presentación televisiva resalta el potencial de la robótica avanzada en el entretenimiento, así como su capacidad para captar la atención de audiencias masivas. Esta exposición pública también abre la puerta a debates sobre el papel de los robots en la vida cotidiana y la percepción de la tecnología extranjera en Estados Unidos.

En el Congreso de EE. UU. avanzan leyes para restringir tecnología china, lo que incluye robots humanoides. (Reuters)
En el Congreso de EE. UU. avanzan leyes para restringir tecnología china, lo que incluye robots humanoides. (Reuters)

Políticas y restricciones en debate

La aparición de los robots humanoides en America’s Got Talent coincidió con la presentación en el Congreso de un proyecto de ley bipartidista, conocido como la Ley de la Guardia Nacional, que busca prohibir robots fabricados en el país asiático por motivos de seguridad nacional. De forma paralela, la Ley de Robótica de Seguridad Estadounidense avanza en la Cámara de Representantes, estableciendo restricciones a la adquisición de robots chinos por parte de agencias federales.

Pese a este contexto regulatorio, la empresa Unitree, con sede en Hangzhou, continúa su expansión internacional. A través de la plataforma AliExpress de Alibaba, los robots llegan a mercados en Norteamérica, Europa y Japón. Asimismo, la compañía anunció una colaboración con Nvidia para desarrollar el prototipo humanoide H2+, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año.

Futuro de la robótica y el entretenimiento

La ovación recibida por los robots humanoides en el escenario de AGT se convierte en un símbolo del avance tecnológico y la curiosidad social frente a la inteligencia artificial. Mientras los debates sobre regulación y seguridad continúan en el ámbito político, la industria del entretenimiento explora nuevas fronteras en la integración entre humanos y máquinas.

Unitree anunció una alianza con Nvidia para desarrollar un nuevo modelo de robot humanoide este año. (Reuters)
Unitree anunció una alianza con Nvidia para desarrollar un nuevo modelo de robot humanoide este año. (Reuters)

La experiencia de Wu Yufei y los robots Unitree G1 en America’s Got Talent refleja cómo la robótica avanzada puede transformar la percepción pública y abrir oportunidades para el desarrollo de nuevas aplicaciones artísticas y comerciales, en medio de un escenario global marcado por la innovación y la competencia tecnológica.

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