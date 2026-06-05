Rescatan a 39 migrantes de un tráiler que evadió un control en Texas y terminó en llamas tras una persecución

La secuencia muestra la huida desde un retén en Falfurrias, la persecución por la carretera 281 y el momento en que abren el remolque con candado para sacar a los ocupantes antes de que el fuego avance. (@KimKatieUSA)

Un tráiler que transportaba a 39 migrantes el jueves 4 de junio evadió un puesto de control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Falfurrias, Texas, y terminó incendiado tras una persecución, de acuerdo con un reporte oficial. Las autoridades rescataron a todas las personas que iban dentro del remolque y las pusieron a salvo.

El hecho ocurrió a las 8:36 PM, hora central, cuando el tractocamión se aproximó al puesto de control ubicado en Encino. Durante la inspección, una unidad K9 de la Patrulla Fronteriza alertó sobre el remolque, según el boletín.

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Los agentes ordenaron al conductor que se dirigiera al área de inspección secundaria, pero el hombre ignoró la instrucción y huyó del lugar.

Tras el rescate, los migrantes fueron sometidos a una evaluación médica para detectar posibles lesiones antes de quedar bajo custodia, según la información oficial.

El episodio volvió a exponer los riesgos de los traslados clandestinos en la frontera sur de Estados Unidos, donde las redes de contrabando mueven personas en condiciones de encierro y hacinamiento.

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La huida por la carretera 281 y el despliegue de ponchallantas

El conductor ignoró la orden de pasar a inspección secundaria y huyó hacia el norte por la carretera 281 (X: @punto_de_enlace)

Luego de la fuga, agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y personal de Falfurrias iniciaron el seguimiento táctico del vehículo, de acuerdo con el reporte. Las autoridades activaron luces y sirenas para detener al camión, pero el conductor continuó hacia el norte por la carretera 281.

Para frenar la marcha, los oficiales desplegaron dispositivos de ponchado de llantas.

El informe oficial indicó que, aun con los neumáticos desinflados por el sistema de inmovilización, el sospechoso siguió conduciendo hasta que la cabina del camión se incendió.

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Poco después de la detención, el remolque también comenzó a arder por causas que permanecen bajo investigación, según el mismo texto. El reporte no precisó si el fuego se originó por una falla mecánica, una fricción vinculada al dispositivo de inmovilización u otro motivo.

En el lugar, agentes y policías estatales sacaron a dos ocupantes de la cabina y los detuvieron, según el boletín. Fue durante esa intervención cuando detectaron que había personas dentro del remolque.

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Los oficiales abrieron el compartimento, que estaba cerrado con llave, y rescataron a los 39 ocupantes antes de que el fuego consumiera la estructura, de acuerdo con las autoridades. Según el reporte, los migrantes indocumentados salieron por su propio pie antes de que las llamas envolvieran por completo el remolque.

El operativo incluyó la evacuación inmediata del área de riesgo para evitar que el humo afectara a las personas rescatadas y a los propios agentes.

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Luego, las autoridades realizaron una evaluación médica de rutina para descartar lesiones asociadas al encierro, la persecución o la exposición al incendio. El boletín señaló que, tras ese control, los migrantes quedaron bajo custodia.

Qué se sabe de la investigación y las agencias a cargo

La investigación del caso quedó a cargo de HSI y la CBP para determinar el origen del incendio y la organización del traslado clandestino (X: @punto_de_enlace)

El caso quedó bajo investigación conjunta de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la CBP, según el comunicado oficial. En paralelo, la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia fronteriza revisa el incidente, añadió el texto.

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Hasta el momento, el reporte no difundió la identidad de los detenidos, ni detalló qué cargos enfrentarán. Tampoco consignó la nacionalidad de las 39 personas rescatadas ni la ruta prevista del traslado.

El episodio se conoció también por la cobertura de Univision, que citó el mismo boletín oficial para reconstruir la secuencia del control, la persecución y el rescate.

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En esa publicación se informó que el camión se incendió durante la huida y que el remolque comenzó a arder poco después, mientras seguían abiertas las pesquisas para establecer el origen del fuego.

En paralelo, FreightWaves, un medio especializado en transporte y logística, también informó sobre el incidente y lo enmarcó en los riesgos del contrabando de personas en rutas de carga.

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La investigación quedó abierta para determinar cómo se organizó el traslado, quiénes participaron y qué condiciones de seguridad existían dentro del remolque, además de las causas del incendio.

Las autoridades reiteraron, en el reporte oficial, que el remolque estaba cerrado con llave y que el rescate se concretó antes de que las llamas avanzaran de forma total sobre la estructura.