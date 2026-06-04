Trump dijo que la ley votada por el Congreso para limitar sus decisiones en la guerra con Irán es “antipatriótica” y “sin sentido”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves como una medida “sin sentido” y “antipatriótica” la resolución aprobada por la Cámara de Representantes que busca limitar su capacidad para continuar las operaciones militares contra Irán, y lanzó duras críticas contra los cuatro republicanos que se sumaron a los demócratas para respaldar la iniciativa.

“En una votación sin sentido, la Cámara votó para limitar mis poderes de guerra justo en medio de mis negociaciones finales para terminar la guerra con la República Islámica de Irán. ¿Quién haría algo tan antipatriótico?”, escribió Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

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El mandatario sostuvo que los legisladores conocían el estado de las conversaciones diplomáticas con Teherán y acusó a los demócratas de actuar motivados por el denominado “Trump Derangement Syndrome”, una expresión que utiliza habitualmente para referirse a sus adversarios políticos.

“Preferirían que nuestro país fracasara antes que darme otra de mis muchas victorias”, afirmó.

Trump afirmó en Truth Social que la resolución del Congreso interfiere con sus negociaciones finales para terminar la guerra con la República Islámica de Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

Trump también apuntó contra los cuatro republicanos que rompieron la disciplina partidaria y votaron a favor de la resolución. Son oportunistas que solo buscan llamar la atención. Deberían avergonzarse, escribió. Los legisladores cuestionados por el presidente fueron Tom Barrett, de Michigan; Warren Davidson, de Ohio; Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; y Thomas Massie, de Kentucky.

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La reacción presidencial llegó un día después de que la Cámara de Representantes aprobara por 215 votos contra 208 una resolución de poderes de guerra que ordena el retiro de las fuerzas estadounidenses del conflicto con Irán, en el primer respaldo formal del Congreso a una medida destinada a restringir la intervención militar desde que comenzó la guerra hace cuatro meses.

Aunque la iniciativa representa un revés político para Trump, su alcance práctico es limitado. Para convertirse en ley deberá ser aprobada también por el Senado y luego superar un eventual veto presidencial, algo que requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, un umbral que actualmente parece fuera del alcance de sus impulsores.

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La resolución del Congreso contra la intervención militar en Irán todavía debe pasar por el Senado y superar un eventual veto presidencial para convertirse en ley.

La resolución fue promovida por legisladores demócratas que sostienen que la guerra fue iniciada sin la autorización exigida por el Congreso. El conflicto comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán en la operación denominada Furia Épica.

La Ley de Poderes de Guerra de 1973 establece que un presidente puede emplear fuerzas militares durante un período limitado sin autorización legislativa, pero debe obtener el respaldo del Congreso para prolongar las hostilidades más allá de 60 días. Ese plazo venció el 1 de mayo, aunque la Casa Blanca argumentó que el cómputo quedó suspendido durante un alto el fuego parcial alcanzado semanas atrás.

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