American Airlines suspende temporalmente seis rutas en EE. UU. durante agosto y septiembre por el alza del combustible

American Airlines cancelará temporalmente 6 rutas en agosto y septiembre por el alza del combustible para aviones vinculada a la guerra en Irán (EFE/Orlando Barría)

American Airlines anunció que cancelará temporalmente 6 rutas en agosto y septiembre por el alza del combustible para aviones, un incremento que la compañía vinculó con la guerra en Irán.

En declaraciones a la cadena estadounidense CBS News, la aerolínea aclaró que se trata de un ajuste en “rutas selectas” y que no habrá suspensiones permanentes dentro de este recorte.

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El cambio afectará conexiones domésticas específicas y, según la empresa, busca contener costos operativos en un momento en el que el jet fuel volvió a ocupar el centro de la ecuación financiera del sector.

Analistas citados por CBS News estiman que el combustible representa entre el 25% y el 30% de los costos totales de una aerolínea. Una suba sostenida suele forzar decisiones rápidas: ajustes de capacidad, revisión de rutas con menor demanda o medidas comerciales para sostener márgenes.

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Un portavoz de American Airlines sostuvo en un comunicado que la medida tiene carácter estacional y no supone un repliegue definitivo. “No suspenderá ninguna ruta de forma indefinida como parte de este ajuste”, señaló.

Las 6 rutas que se suspenderán

Las rutas afectadas por American Airlines incluyen los vuelos directos Los Ángeles-Cleveland, Los Ángeles-Columbus, Los Ángeles-Pittsburgh y Los Ángeles-Washington Dulles (Opy Morales/Archivo)

De acuerdo con la información difundida por la aerolínea, las cancelaciones temporales abarcan los siguientes vuelos sin escalas:

Los Ángeles–Cleveland

Los Ángeles–Columbus

Los Ángeles–Pittsburgh

Los Ángeles–Washington Dulles

Charlotte–Ontario

Charlotte–Sacramento

La empresa indicó que los recortes serán temporales y no implican la eliminación definitiva de esos servicios; para los pasajeros, el impacto principal será la pérdida de la opción directa en esos tramos durante el período afectado, con posibilidad de viajar mediante conexiones o reprogramaciones, según disponibilidad.

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Qué hará American con los pasajes ya emitidos

La aerolínea afirmó que ofrecerá opciones a quienes ya compraron tickets para los vuelos alcanzados por el recorte. Entre las alternativas, prevé reubicar a los pasajeros en otro vuelo o realizar un reembolso, en línea con su política de cambios de horario.

Para el viajero, eso puede traducirse en una reprogramación con escalas, en una modificación de horarios o en la necesidad de elegir un aeropuerto alternativo.

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Combustible más caro y presión sobre la industria

El combustible representa entre el 25% y el 30% de los costos totales de una aerolínea, según analistas citados por CBS News (Opy Morales/Archivo)

La guerra en Irán alteró el mercado energético y añadió tensión sobre el precio del petróleo y sus derivados, con impacto en el costo del combustible aeronáutico.

Ese encarecimiento se refleja en indicadores del mercado: la serie de precios spot de combustible tipo queroseno en la costa del Golfo de Estados Unidos ubicó ese valor en USD 3,817 por galón estadounidense (3,785 litros) para el 26 de mayo de 2026.

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El impacto también fue cuantificado por el gobierno federal. El Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés; Departamento de Transporte) informó que las aerolíneas del país gastaron poco más de USD 5.060 millones en combustible para aviones en marzo, frente a USD 3.230 millones en febrero, un aumento del 56,4%.

El informe también registró un costo de USD 3,13 por galón estadounidense (3,785 litros) en marzo, USD 0,74 más que en febrero.

Para las compañías, el salto del combustible no es solo una suba de costos: cambia la lógica de cada ruta. Tramos con tarifas bajas o con ocupación insuficiente pueden pasar rápidamente de ser sostenibles a volverse deficitarios, especialmente si compiten con aerolíneas de bajo costo o si no tienen tráfico corporativo que pague tarifas más altas.

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Medidas similares en otras aerolíneas

Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines y Lufthansa también aplicaron ajustes por el aumento del jet fuel y la presión sobre la industria aérea (Reuters)

American Airlines no quedó sola en la lista de ajustes. En Estados Unidos, Delta Air Lines incrementó sus tarifas de equipaje, según informó CBS News.

En Europa, KLM Royal Dutch Airlines y Lufthansa también comunicaron recortes de rutas por el mismo motivo, en una señal de que la presión del combustible no se limita a un mercado.

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El patrón es consistente: cuando el jet fuel se encarece, el sector suele responder combinando decisiones comerciales con recortes de capacidad. Algunas aerolíneas optan por subir precios; otras eligen proteger su operación principal y recortar rutas más expuestas.